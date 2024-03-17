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Kişilik Testi: Senin Hangi Özelliğin Tehlikeli?

Kişilik Testi: Senin Hangi Özelliğin Tehlikeli?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 09:01

Senin hangi özelliğin tehlikeli öğrenmek ister misin? 

Hazırsan başlıyoruz!

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1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi yaşını seç bakalım!

3. İnsanlarla sık sık kavga eder, zıtlaşır mısın?

4. Haksızlığa uğrasan nasıl bir tepki verirsin?

5. Seni aşağıdakilerden hangisi daha çok kızdırır?

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6. Sen açık sözlü bir insan mısın?

7. Önemli bir karar verecek olsan ilk neyi düşünürsün?

8. İnsanlarla ilk tanıştığında iletişimin nasıl olur?

9. İntikam duygunu puanlar mısın? (1= en az, 4= en çok)

10. Son olarak yalan söyleme yeteneğini puanla!

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Yalancılığın!

Senin en tehlikeli özelliğin yalancılığın! Kolay ve iyi yalan söyleyebilen bir insansın. Her zaman yalan söylemesen bile önemli olan her konuda yalan söyleyebiliyorsun. İyi bir rol yeteneğin var. Söylediğin yalanlara bırak etrafındakilerin inanmasını kendin bile inanıyorsun! Yalan söyleyerek ve rol yaparak bu hayatta yapamayacağın şey yok.

Önyargıların!

Senin en tehlikeli özelliğin önyargıların. Herkese, her şeye karşı önyargılısın. Hiçbir şeyi hemen kabul etmiyorsun. İyi kötü her zaman önyargılı düşünüyorsun. İnsanlarla empati kurmaya çalışmıyorsun. Onları anlamak, onlar gibi düşünmek sana göre değil. Senin için önyargıların 6. hissin gibi. Her zaman önyargılarına güvenerek hareket ediyorsun. 

Merhametsizliğin!

Senin en tehlikeli özelliğin merhametsizliğin! Kindar ve intikamcı bir yapıya sahipsin. Sana iyiliği dokunmayan kimseye iyilik yapmazsın. Bedavaya iyilik yok sene! Kötülüğü dokunana ise bin misli karşılık verirsin. Sana yapılan hatayı asla unutmazsın. Acıman yok!

Sen tehlikeli değilsin!

Senin hiç nir özelliğin tehlikeli değil! Ne kin, ne nefret, ne yalancılık… Bu özelliklerin hiç biri sende yok. Melek gibi insansın desek yeridir. İyiliğe iyilikle karşılık verir, kötülüğü görmezden gelirsin İntikam işleri hiç sana göre değil. Merhametlisin bir kere. Kimseyi yarı yolda bırakmazsın sen! 

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Merhametsizliğin ! Senin en tehlikeli özelliğin merhametsizliğin! Kindar ve intikamcı bir yapıya sahipsin. Sana iyiliği dokunmayan kimseye iyilik yapmazsın. ... Devamını Gör