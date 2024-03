Kişilik Testi: Senin Hangi Özelliğin Tehlikeli?

Senin en tehlikeli özelliğin önyargıların. Herkese, her şeye karşı önyargılısın. Hiçbir şeyi hemen kabul etmiyorsun. İyi kötü her zaman önyargılı düşünüyorsun. İnsanlarla empati kurmaya çalışmıyorsun. Onları anlamak, onlar gibi düşünmek sana göre değil. Senin için önyargıların 6. hissin gibi. Her zaman önyargılarına güvenerek hareket ediyorsun.