Kişilik Testi: Senin Hangi Özelliğin Tehlikeli?
Kişilik Testi: Senin Hangi Özelliğin Tehlikeli?
Senin hangi özelliğin tehlikeli öğrenmek ister misin?
Hazırsan başlıyoruz!
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi yaşını seç bakalım!
3. İnsanlarla sık sık kavga eder, zıtlaşır mısın?
4. Haksızlığa uğrasan nasıl bir tepki verirsin?
5. Seni aşağıdakilerden hangisi daha çok kızdırır?
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6. Sen açık sözlü bir insan mısın?
7. Önemli bir karar verecek olsan ilk neyi düşünürsün?
8. İnsanlarla ilk tanıştığında iletişimin nasıl olur?
9. İntikam duygunu puanlar mısın? (1= en az, 4= en çok)
10. Son olarak yalan söyleme yeteneğini puanla!
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Yalancılığın!
Önyargıların!
Merhametsizliğin!
Sen tehlikeli değilsin!
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Merhametsizliğin ! Senin en tehlikeli özelliğin merhametsizliğin! Kindar ve intikamcı bir yapıya sahipsin. Sana iyiliği dokunmayan kimseye iyilik yapmazsın. ... Devamını Gör