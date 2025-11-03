Kış Yağmurunda Kulaklığını Takıp Yürürken Seni Filmin Ana Karakteri Yapacak Şarkılar
Kış geliyor... Kış yağmurları da... Şöyle yağmurun altında kulaklıkları takıp kendini başrol gibi hissederek cool bir yürüyüş için ihtiyacın olan şey ne? Tabii ki doğru müzik. Biz de bu yağmurlu kış günleri için eşsiz bir liste oluşturduk! Hazırsak hadi takalım kulaklıkları başlıyoruz!
1. The Weeknd – Blinding Lights
2. Billie Eilish – Therefore I Am
3. Dua Lipa – Physical
4. Tame Impala – The Less I Know The Better
5. Empire of the Sun – Walking on a Dream
6. Beyoncé – Alien Superstar
7. Harry Styles – As It Was
8. The 1975 – If You’re Too Shy
9. RÜFÜS DU SOL – Treat You Better
10. Taylor Swift – Style
11. Lorde – Green Light
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
