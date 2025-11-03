onedio
Kış Yağmurunda Kulaklığını Takıp Yürürken Seni Filmin Ana Karakteri Yapacak Şarkılar

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
03.11.2025 - 19:31

Kış geliyor... Kış yağmurları da... Şöyle yağmurun altında kulaklıkları takıp kendini başrol gibi hissederek cool bir yürüyüş için ihtiyacın olan şey ne? Tabii ki doğru müzik. Biz de bu yağmurlu kış günleri için eşsiz bir liste oluşturduk! Hazırsak hadi takalım kulaklıkları başlıyoruz!

1. The Weeknd – Blinding Lights

2. Billie Eilish – Therefore I Am

3. Dua Lipa – Physical

4. Tame Impala – The Less I Know The Better

5. Empire of the Sun – Walking on a Dream

6. Beyoncé – Alien Superstar

7. Harry Styles – As It Was

8. The 1975 – If You’re Too Shy

9. RÜFÜS DU SOL – Treat You Better

10. Taylor Swift – Style

11. Lorde – Green Light

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
