Kış Gelmeden Rize’de Çığ Düştü: Mahsur Kalan Vatandaşlar ve Hayvanlar Kurtarıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.09.2025 - 08:02 Son Güncelleme: 23.09.2025 - 08:09

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Trovit Yaylası yolunda yaşanan çığda araçları ile mahsur kalan vatandaşlar ve büyükbaş hayvanları kurtarıldı.

Hafta sonu yaylaya yağan yoğun kar sonrası bugün havanın açması ile birlikte Trovit Yayla yolunda çığ tehlikesi yaşandı.

Dün akşam yaşanan çığ sırasında bir yanda İl Özel İdaresi’ne ait iş makinesi, diğer yanında ise 5 araç mahsur kaldı. Araçlarda bulunan vatandaşlar ekipler tarafından kısa sürede güvenli alanlara tahliye edildi. Bölgeye sevk edilen AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar kütlesi altında kalan kamyoneti ve içerisindeki hayvanları başarılı bir şekilde kurtardı.

Çığ nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Çalışmalara İl Özel İdaresi’ne ait 2 iş makinesi ve 5 personel, 9 AFAD görevlisi, 3 jandarma personeli ile birlikte bölgeye hâkim olan Yaylaköy (Elevit) Muhtarı da katılım sağladı.

Yetkililer, çığ riskinin devam ettiğini belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Bölgedeki yol açma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Olay yerinden gelen görüntüler:

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
