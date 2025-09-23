Kış Gelmeden Rize’de Çığ Düştü: Mahsur Kalan Vatandaşlar ve Hayvanlar Kurtarıldı
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Trovit Yaylası yolunda yaşanan çığda araçları ile mahsur kalan vatandaşlar ve büyükbaş hayvanları kurtarıldı.
Hafta sonu yaylaya yağan yoğun kar sonrası bugün havanın açması ile birlikte Trovit Yayla yolunda çığ tehlikesi yaşandı.
Çığ nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.
Olay yerinden gelen görüntüler:
