Kimseyi Tanımıyor, Konuşamıyor! Fenerbahçe’nin Efsane Başkanı Ali Şen Yoğun Bakımda

Ali Şen, Türk iş insanı ve spor yöneticisidir. 12 Nisan 1939’da Priştine’de (Kosova) dünyaya gelen Şen, genç yaşta ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç etti. Eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra iş hayatına atıldı ve özellikle sanayi ve otomotiv sektöründe önemli yatırımlar yaptı. Fenerbahçe camiasında adı en çok başkanlığı dönemleriyle anılan Ali Şen, kulüp tarihinde iz bırakan yöneticilerden biri oldu.

Ali Şen, Fenerbahçe’de iki dönem başkanlık yaptı:

1. Dönem (1981-1983): İlk kez başkanlığa seçilen Şen, bu dönemde altyapıya ve tesisleşmeye önem verdi.

2. Dönem (1994-1998): En başarılı yılları bu dönemde yaşandı. 1995-96 sezonunda Fenerbahçe, 7 yıl aradan sonra Süper Lig şampiyonluğu kazandı. “Fenerbahçe şampiyon oldu mu, ertesi gün hava güzelleşir” sözüyle hafızalara kazındı.

Ali Şen, güçlü ve karizmatik başkanlık stiliyle tanındı. Taraftarla kurduğu yakın ilişki, futbola duyduğu tutku ve cesur açıklamalarıyla akıllarda yer etti. Onun döneminde Fenerbahçe, hem ekonomik olarak toparlandı hem de sportif başarılar elde etti.

Başkanlığı sonrası da kulüp içi tartışmalarda zaman zaman görüşlerini dile getiren Ali Şen, sarı-lacivertli camianın “efsane başkanları” arasında anılmaktadır.