onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kimseyi Tanımıyor, Konuşamıyor! Fenerbahçe’nin Efsane Başkanı Ali Şen Yoğun Bakımda

Kimseyi Tanımıyor, Konuşamıyor! Fenerbahçe’nin Efsane Başkanı Ali Şen Yoğun Bakımda

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.08.2025 - 08:45

Fenerbahçe Kulübü’nde iki dönem başkanlık yapan iş insanı Ali Şen, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından yoğun bakıma kaldırıldı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bodrum sevdalısı Ali Şen başkanımızın yoğun bakımda tedavi altına alındığını, üzüntüyle öğrendim” dedi. Ayrıca Bodrum'da özel bir hastanede yoğun bakıma alınan Ali Şen'in kimseyi tanımadığı ve konuşamadığı öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe’nin efsane başkanlarından Ali Şen, yoğun bakıma kaldırıldı.

Fenerbahçe’nin efsane başkanlarından Ali Şen, yoğun bakıma kaldırıldı.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Bodrum’da bir özel hastanede yoğun bakıma alınan Ali Şen hakkındaki açıklama Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın sosyal medya hesabından yapıldı. Aras açıklamasında “Fenerbahçe'nin Efsane Başkanı, Bodrum sevdalısı Ali Şen başkanımızın yoğun bakımda tedavi altına alındığını, üzüntüyle öğrendim. Bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum ve Fenerbahçe Camiasına; Ailesine, sevenlerine, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum..” dedi.

Ali Şen’ son durumu hakkında üzücü bilgiler geldi.

Ali Şen’ son durumu hakkında üzücü bilgiler geldi.

Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle yoğun bakıma alınan Ali Şen’in, konuşamadığı ve kimseyi tanımadığı da öğrenildi.

Ali Şen kimdir?

Ali Şen kimdir?

Ali Şen, Türk iş insanı ve spor yöneticisidir. 12 Nisan 1939’da Priştine’de (Kosova) dünyaya gelen Şen, genç yaşta ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç etti. Eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra iş hayatına atıldı ve özellikle sanayi ve otomotiv sektöründe önemli yatırımlar yaptı. Fenerbahçe camiasında adı en çok başkanlığı dönemleriyle anılan Ali Şen, kulüp tarihinde iz bırakan yöneticilerden biri oldu.

Ali Şen, Fenerbahçe’de iki dönem başkanlık yaptı:

  • 1. Dönem (1981-1983): İlk kez başkanlığa seçilen Şen, bu dönemde altyapıya ve tesisleşmeye önem verdi.

  • 2. Dönem (1994-1998): En başarılı yılları bu dönemde yaşandı. 1995-96 sezonunda Fenerbahçe, 7 yıl aradan sonra Süper Lig şampiyonluğu kazandı. “Fenerbahçe şampiyon oldu mu, ertesi gün hava güzelleşir” sözüyle hafızalara kazındı.

Ali Şen, güçlü ve karizmatik başkanlık stiliyle tanındı. Taraftarla kurduğu yakın ilişki, futbola duyduğu tutku ve cesur açıklamalarıyla akıllarda yer etti. Onun döneminde Fenerbahçe, hem ekonomik olarak toparlandı hem de sportif başarılar elde etti. 

Başkanlığı sonrası da kulüp içi tartışmalarda zaman zaman görüşlerini dile getiren Ali Şen, sarı-lacivertli camianın “efsane başkanları” arasında anılmaktadır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
5
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın