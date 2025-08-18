Kimseyi Tanımıyor, Konuşamıyor! Fenerbahçe’nin Efsane Başkanı Ali Şen Yoğun Bakımda
Fenerbahçe Kulübü’nde iki dönem başkanlık yapan iş insanı Ali Şen, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından yoğun bakıma kaldırıldı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bodrum sevdalısı Ali Şen başkanımızın yoğun bakımda tedavi altına alındığını, üzüntüyle öğrendim” dedi. Ayrıca Bodrum'da özel bir hastanede yoğun bakıma alınan Ali Şen'in kimseyi tanımadığı ve konuşamadığı öğrenildi.
Fenerbahçe’nin efsane başkanlarından Ali Şen, yoğun bakıma kaldırıldı.
Ali Şen’ son durumu hakkında üzücü bilgiler geldi.
Ali Şen kimdir?
