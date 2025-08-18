onedio
Kumarhanede Fotoğrafı Çekilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Gazeteci Ferhat Murat Arasında Kavga Çıktı

Ali Can YAYCILI
18.08.2025 - 07:50

Bolu Belediyesi’nin CHP’li belediye başkanı Tanju Özcan’ın Kıbrıs’ta bir kumarhanede çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafı paylaşan gazeteci Ferhat Murat ile Tanju Özcan arasında sosyal medyada kavga çıktı. Kumarhanede çekilen fotoğraf hakkında açıklama yapan Tanju Özcan “Çok salak bir paylaşım.. Eşimle ve oğlumla tatildeyim.. Mal bulmuş gibi atlama iblis…” yorumunu yaptı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın kumarhanede çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem yarattı.

Fotoğrafı paylaşan gazeteci Ferhat Murat açıklamasına da “Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP’nin içinde bulunduğu durum nedeniyle stres içinde olmalı ki; stresini Kuzey Kıbrıs’ta atıyor.  

Fotoğraf, 17/08/2025 tarihi Saat:21:00 da Kuzey Kıbrıs’taki Concorde Hotel Bafra’nın casinosundan (kumarhanesinden). 

Mülteci Avcısı ünvanının yanına ‘Casinocular Kralı’ ünvanını da eklemek istemiş de olabilir…” yorumunu yazdı.

Tanju Özcan’dan ilk açıklama sosyal medyadan geldi: “Çok salak bir paylaşım.. Eşimle ve oğlumla tatildeyim.. Mal bulmuş gibi atlama iblis…”

Daha sonra gazeteci Ferhat Murat, Özcan’ı mahkemeye vereceğini belirterek şu açıklamaları yaptı:

'Sakin ol başkan ben de gizli saklı bir şey yaptığını iddia etmedim. 

Eşin ve çocuğunla kumarhaneye gittiğini dile getirmene imkan sağlanmış oldu…

Ayrıca stres attığın yeri kamuoyuna göstermiş oldum.

Ama sen dilinle karakterini bir kez daha ortaya koymuşsun. 

Pudra konusuna girersek, Cumhurbaşkanı Adayınız Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medyada propagandasını yapan kanalları ve gazetecilerini fonlayan ICRYPEX firmasının sahibinin avukat bir kadının uyuşturucu kullanımı nedeniyle hayatını kaybetmesine de bir şey söylediğini duymadım.

Pudra şekeri çeken eski AK Parti personeli de, uyuşturucu nedeniyle bir kadının hayattan kopmasına sebep olanların da benim nazarımda değeri aynıdır. 

Yerin dibidir…

AK Parti gerekli açıklamayı yapıp ilgili personelin işine son verdi, peki siz ne yaptınız adayınızın propagandasını yaptırmaya devam ettiğiniz gibi ‘bir cümle’ dahi edemediniz…'

‘Tanju’ diyeceğim bundan sonra kimse kusura bakmasın…

Şu kullandığın dile bir de aynaya bak.

Öncelikle bu paylaşımları yazarken hangi masada ve kaç promilde olduğunu bilmiyorum. Ancak hukuken bunun bir önemi yok. Mahkemede ayrıca görüşürüz.

Adamlık meselesine geldiğimizde; hangi sözünü tuttun da ‘adamlık dersi’ vermeye kalkıyorsun.

“Erdoğan kazanırsa aday olmayacağım” dedin, aday oldun.

“Erdoğan’ın heykelini dikeceğim” dedin, dikemedin.

Kadın meclis üyene benim ağza alamayacağım ‘aşağılık’ ifadeler kullandın. 

‘Irkçılık’ yaptın.

Bolu’daki tarlaları satıp, pavyon güzellemesi yaptın. 

Bir kadının yardım talebini çirkin ifadelerle anlattın.

Bu nedenle CHP’den şutlandın.

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınında belediyenin denetim ihmali olduğu ortada iken sen tutuklanan personele 'şeref ödülü verdin.

Daha sayayım mı?

Sen Tanju, bu ülkede birinin adam olup olmadığına karar verecek son kişi bile değilsin. 

Adamlığımın zekatını versem, sana kırk yıl yeter. 

Sana giydirilecek bir şeyler var aklımda ama önce ‘ahlak’ elbiseni giy, sonrasında üzerinde ne olduğunun önemi yok…

Hadi başka kapıya…

