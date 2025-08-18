Kumarhanede Fotoğrafı Çekilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Gazeteci Ferhat Murat Arasında Kavga Çıktı

'Sakin ol başkan ben de gizli saklı bir şey yaptığını iddia etmedim.

Eşin ve çocuğunla kumarhaneye gittiğini dile getirmene imkan sağlanmış oldu…

Ayrıca stres attığın yeri kamuoyuna göstermiş oldum.

Ama sen dilinle karakterini bir kez daha ortaya koymuşsun.

Pudra konusuna girersek, Cumhurbaşkanı Adayınız Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medyada propagandasını yapan kanalları ve gazetecilerini fonlayan ICRYPEX firmasının sahibinin avukat bir kadının uyuşturucu kullanımı nedeniyle hayatını kaybetmesine de bir şey söylediğini duymadım.

Pudra şekeri çeken eski AK Parti personeli de, uyuşturucu nedeniyle bir kadının hayattan kopmasına sebep olanların da benim nazarımda değeri aynıdır.

Yerin dibidir…

AK Parti gerekli açıklamayı yapıp ilgili personelin işine son verdi, peki siz ne yaptınız adayınızın propagandasını yaptırmaya devam ettiğiniz gibi ‘bir cümle’ dahi edemediniz…'