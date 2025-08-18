Kumarhanede Fotoğrafı Çekilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Gazeteci Ferhat Murat Arasında Kavga Çıktı
Bolu Belediyesi’nin CHP’li belediye başkanı Tanju Özcan’ın Kıbrıs’ta bir kumarhanede çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafı paylaşan gazeteci Ferhat Murat ile Tanju Özcan arasında sosyal medyada kavga çıktı. Kumarhanede çekilen fotoğraf hakkında açıklama yapan Tanju Özcan “Çok salak bir paylaşım.. Eşimle ve oğlumla tatildeyim.. Mal bulmuş gibi atlama iblis…” yorumunu yaptı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın kumarhanede çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem yarattı.
Tanju Özcan’dan ilk açıklama sosyal medyadan geldi: “Çok salak bir paylaşım.. Eşimle ve oğlumla tatildeyim.. Mal bulmuş gibi atlama iblis…”
Daha sonra gazeteci Ferhat Murat, Özcan’ı mahkemeye vereceğini belirterek şu açıklamaları yaptı:
