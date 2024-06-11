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Kimi Hayalini Kurar Kimi Uzak Durur: Sen Evlilik İçin Hazır mısın?

etiket Kimi Hayalini Kurar Kimi Uzak Durur: Sen Evlilik İçin Hazır mısın?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
11.06.2024 - 23:46

Evlilik yaşı herkese göre farklıdır. Kimi 20 yaşında evlenirken bazıları ise 40 yaşına kadar bekar olmayı tercih eder. Bunların hepsi de gayet normaldir. Ama bizim konumuz bugün başkaları değil, sensin! Peki sen evliliğe hazır mısın?

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1. Cinsiyetini öğrenmekle başlayalım...

2. "Bekarlık sultanlıktır" diyorlar, sen ne düşünüyorsun?

3. Partnerinle ne kadar süredir berabersiniz?

4. Partnerine ne kadar güveniyorsun?

5. Peki hayatındaki bu kişi hakkında çevren ne düşünüyor?

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6. Evlilik için doğru yaş sence ne olmalı?

7. Evlilikten ne anlıyorsun?

8. Peki sence aşk evliliği mi yoksa mantık evliliği mi?

9. Son olarak şu an yaşadığın evde en çok hangi işleri sen yapıyorsun diye de soralım...

Sen evlenmeye şu an bile hazırsın.

Sen evlenmeye her an hazırsın zaten. Şu an teklif gelse hemen koşarak evlenirsin. Hem partnerini hem de evlilik yaşamını çok seviyorsun. Evlenmek için belki şu an gün bile sayıyor olabilirsin. Bir an önce evli biri olarak hayatını devam ettirmek istiyorsun, seni anlıyoruz! Sana evlilik hayatında mutluluklar... 🎈

Senin hiç o taraklarda bezin yok.

Sen kim evlilik kim. Evlenmek sana o kadar uzak bir kavram ki düğünlerde bile rahatsız oluyorsun. Evlenmek sevdiğinle bile olsa sana hiç hitap etmiyor. Bir eve girmek, beraber sorumluluk almayı falan hiç istemiyorsun. Sen sadece hayatını yaşamak istiyorsun. Evlilik ise bu özgür hayatında sana engel gibi duruyor.

Sen arada kalmışsın.

Sen aslında evlenmeyi istiyorsun ama bir yandan da bu evlilik kararı seni çok korkutuyor. Partnerini gerçekten çok seviyor ve onunla bir yaşam geçirmek istiyor olabilirsin ama buna bir adım atmak şu an senin için çok zor. Biraz daha beklemek senin yararına olabilir.

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