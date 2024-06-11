Kimi Hayalini Kurar Kimi Uzak Durur: Sen Evlilik İçin Hazır mısın?
Kimi Hayalini Kurar Kimi Uzak Durur: Sen Evlilik İçin Hazır mısın?
Evlilik yaşı herkese göre farklıdır. Kimi 20 yaşında evlenirken bazıları ise 40 yaşına kadar bekar olmayı tercih eder. Bunların hepsi de gayet normaldir. Ama bizim konumuz bugün başkaları değil, sensin! Peki sen evliliğe hazır mısın?
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1. Cinsiyetini öğrenmekle başlayalım...
2. "Bekarlık sultanlıktır" diyorlar, sen ne düşünüyorsun?
3. Partnerinle ne kadar süredir berabersiniz?
4. Partnerine ne kadar güveniyorsun?
5. Peki hayatındaki bu kişi hakkında çevren ne düşünüyor?
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