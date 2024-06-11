Kimi Hayalini Kurar Kimi Uzak Durur: Sen Evlilik İçin Hazır mısın?

Sen aslında evlenmeyi istiyorsun ama bir yandan da bu evlilik kararı seni çok korkutuyor. Partnerini gerçekten çok seviyor ve onunla bir yaşam geçirmek istiyor olabilirsin ama buna bir adım atmak şu an senin için çok zor. Biraz daha beklemek senin yararına olabilir.