Neden Bir İlişkide Azla Yetinmemen Gerektiğini 10 Maddede Anlatıyoruz!

Bazı insanlar vardır, onlardan çok şey isteriz ancak aldığımız şeyler çok kısıtlıdır. Bazı insanlar da vardır ki, onlardan hiçbir şey istememize bile gerek kalmaz çünkü onlar zaten bizi mutlu etmek istedikleri içn yapmaları gereken her şeyi biz söylemeden yaparlar.