Neden Bir İlişkide Azla Yetinmemen Gerektiğini 10 Maddede Anlatıyoruz!
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Neden Bir İlişkide Azla Yetinmemen Gerektiğini 10 Maddede Anlatıyoruz!
Hepimiz çok özeliz ve her şeyin en güzelini hak ediyoruz! Bunun bilincinde olmalı ve ilişkilerde bize verilenleri buna göre değerlendirmeliyiz…
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1. Çünkü sen her şeyden önce kendine saygı duyan birisin!
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2. Çünkü hak ettiğin değerin ne olduğunu iyi biliyorsun!
3. Çünkü talep ettiğin şeylerin aslında fazla değil, normal şeyler olduğunu fark ediyorsun!
4. Çünkü bu şeyleri başka birinin sen talep etmeden de yapacağını biliyorsun!
5. Çünkü aşırı fedakarlık yapmanın sana bir şey kazandırmayacağını görüyorsun!
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