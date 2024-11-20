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Neden Bir İlişkide Azla Yetinmemen Gerektiğini 10 Maddede Anlatıyoruz!

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etiket Neden Bir İlişkide Azla Yetinmemen Gerektiğini 10 Maddede Anlatıyoruz!

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
20.11.2024 - 23:46

Hepimiz çok özeliz ve her şeyin en güzelini hak ediyoruz! Bunun bilincinde olmalı ve ilişkilerde bize verilenleri buna göre değerlendirmeliyiz…

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1. Çünkü sen her şeyden önce kendine saygı duyan birisin!

Kendine saygı duymak demek, neleri hak ettiğini bilmek demektir. Sana saygısızlık yapan biriyle olmak yalnızca vakit kaybıdır. Bunu kendine yapmaman gerektiğini sık sık hatırla, olur mu? Böylece sağlıksız ilişkilerden de uzak durmuş olursun.

2. Çünkü hak ettiğin değerin ne olduğunu iyi biliyorsun!

Hepimiz çok değerliyiz, buna zaten hiçbir şüphe yok. Ancak kendi değerini en çok kendin bilmelisin. Çünkü insanlar bazen onlara verdiğimiz sevgiyle bir anda bizim üzerimizde hakka sahip olduklarını sanabiliyor. Bu hakkı onlara verme, değerini asla azaltma!

3. Çünkü talep ettiğin şeylerin aslında fazla değil, normal şeyler olduğunu fark ediyorsun!

“Sen de hep daha fazlasını istiyorsun” sözlerini sık sık duyuyor olabilirsin. Bu sözlere aldırış etme. Demek ki istediğin şeyler senin için ilişkide olması gereken kriterler. Bunu karşındaki sağlayamıyorsa o zaman bu tamamen onun sorunu demektir.

4. Çünkü bu şeyleri başka birinin sen talep etmeden de yapacağını biliyorsun!

Bazı insanlar vardır, onlardan çok şey isteriz ancak aldığımız şeyler çok kısıtlıdır. Bazı insanlar da vardır ki, onlardan hiçbir şey istememize bile gerek kalmaz çünkü onlar zaten bizi mutlu etmek istedikleri içn yapmaları gereken her şeyi biz söylemeden yaparlar.

5. Çünkü aşırı fedakarlık yapmanın sana bir şey kazandırmayacağını görüyorsun!

Fedakarlık yaptıkça karşımızdaki kişiler sanki bunların bizim görevimiz olduğunu düşünüyor. Aslında böyle bir şey yok! İyi niyetini kötüye kullanacak herkesten uzak durman gerekiyor. Senin fedakarlığının değerini bilecek insanlarla olmalısın.

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6. Çünkü bağımsızlığını kimsenin kısıtlamasına izin vermemen gerektiğini deneyimliyorsun!

Birine senin sınırlarını ne kadar aşmasına izin verirsen aslında bağımsızlığından da o kadar ödün veriyorsun demek oluyor. Bu da bağımsızlığın konusunda azla yetinmiş oluyorsun. Belki bunu şimdi göremiyorsun ama ilerleyen yıllarda çok daha net bir şekilde görecek ve “Neden buna izin verdim ki?” diye pişmanlık yaşayacaksın.

7. Çünkü kendi değerini bildikçe karşındakinin de sana değer vereceğini fark ediyorsun!

İnsanlar gerçekten çok garipler. Sen nasıl davranırsan onlar da buna göre sana davranıyorlar. Yani sen kendini ne kadar değerli görür ve bunu da karşı tarafa yansıtırsan o da sana o şekilde yaklaşıyor. Bunu sakın unutma!

8. Çünkü kendini değiştirmek zorunda olmadığını biliyorsun!

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Biriyle tanıştığımızda zamanla bizden değişmemizi bekler ya hani, işte bu kesinlikle çok yanlış! Elbette zamanla bazı yanlar törpülenir, insan değişir. Ancak insanın karakterini tamamen değiştirmeye çalışmak pek de sağlıklı bir şey değil. Sonuç olarak birbirinizle tanıştığınızda, birbirinizden hoşlandığınızda bu karakterlere sahiptiniz.

9. Çünkü seninle iletişim kurmanın çok da zor olmadığını dostlarından duyuyorsun!

Eğer partnerin sana “Seninle de konuşulmuyor” tarzı şeyler söylüyorsa bunun aslında doğru olmadığını biliyorsun. Çünkü çevresi tarafından sevilen, insanlarla iyi anlaşabilen birisin. O seninle istediği şekilde iletişim kuramıyor diye sen zor birisin demek olmuyor.

10. Çünkü gerçek aşkın azla yetinmeye gerek duydurmadığını etrafından görüyorsun!

Gerçek aşk denildiğinde büyük zorluklar atlatan, imkansızı olduran çiftler akıllara geliyor. Ancak böyle bir şey her zaman olmak zorunda değil. Aşk, insanı çok da yormamalı, günlük hayatı zehir etmemeli. Bu yüzden gerçek aşkı bulduğunda emin ol azla yetinmenin ne demek olduğunu unutacaksın.

Radlands
Radlands
Onedio Üyesi
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