Sosyal Medyadaki "Kusursuz İlişki" Algısının Bize Dayatmaya Çalıştığı 11 Şey

Bu sanırım düşülen en büyük yanılgılardan biri. Biri seni seviyor diye devamlı sana mesaj atıp aramak zorunda değil. Çünkü herkesin bir özel hayatı var. Günlük hayatta işleri tıkır tıkır yapabilmek için odaklanmak gerekiyor. Telefona bakarken de bu pek mümkün olmuyor.