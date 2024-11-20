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Sosyal Medyadaki "Kusursuz İlişki" Algısının Bize Dayatmaya Çalıştığı 11 Şey

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etiket Sosyal Medyadaki "Kusursuz İlişki" Algısının Bize Dayatmaya Çalıştığı 11 Şey

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
20.11.2024 - 23:01

Sosyal medyada devamlı “bir erkek bunu yapıyorsa sizi sevmiyordur” diye birçok şey paylaşılıyor. Bunların birçoğu kesinlikle doğru değil ve bunları okudukça ilişkilere karşı yanlış bir bakış açısına sahip oluyoruz.

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1. “Seni gerçekten seviyorsa devamlı olarak sosyal medyada seni paylaşır.”

Çiftlerde genellikle biri sosyal medyaya daha fazla önem veriyor oluyor. Ve doğal olarak ilişkisini biraz da gözler önünde yaşamak istiyor. Ancak partnerin veya sen bunu istemiyorsanız zorla paylaşmak zorunda değilsiniz. Bir insanın sizi paylaşmıyor olması sevmediği anlamına kesinlikle gelmiyor.

2. “Seni gerçekten seviyorsa ne işi olursa olsun devamlı sana mesaj atar, arar.”

Bu sanırım düşülen en büyük yanılgılardan biri. Biri seni seviyor diye devamlı sana mesaj atıp aramak zorunda değil. Çünkü herkesin bir özel hayatı var. Günlük hayatta işleri tıkır tıkır yapabilmek için odaklanmak gerekiyor. Telefona bakarken de bu pek mümkün olmuyor.

3. “Seni gerçekten seviyorsa ailesinden bile önce gelirsin.”

İlişkideyken yapılabilecek en büyük hatalardan biri de “Beni nelerden daha fazla seviyorsun?” veya “Benim için aileni karşına almayı göz alır mıydın?” gibi sorular sormaktır. Aile ile kurulan bağ bambaşkadır ve partnerlerin kendilerini aile üyeleriyle kıyaslaması oldukça gereksizdir.

4. “Seni gerçekten seviyorsa her anı romantik bir şekilde yaşarsınız.”

İlişkide insan romantiklik istiyor, bu çok normal. Ancak her zaman romantik anlar oluşturmak mümkün olmayabiliyor. Bunda hem senin hem de partnerinin karakteri çok önemli bir etken. Birbirinizi bunaltmamak için nasıl istiyorsanız öyle davranmalısınız. Romantizmi illa doruklarda yaşatmak zorunda değilsiniz.

5. “Seni gerçekten seviyorsa ayrılmak istesen bile peşinden koşar.”

Bir kişi seni seviyor diye ayrılalım dediğinde peşinden koşmak zorunda değil. Çünkü hareketler kadar sözler de önemlidir. Sen bırakmasını istediğinde peşini bırakmayıp seni rahatsız ediyorsa ortada büyük bir sorun var demektir. Sana saygı duyan biri ayrılmak isteme kararına saygı duyar.

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6. “Seni gerçekten seviyorsa birlikte sürekli gezersiniz.”

Partnerinle birlikte gezmek, yeni yerler keşfetmek çok güzel. Ancak hem ekonomik durumlar hem de zaman yaratamamak sürekli gezememenize sebep olabilir. Asıl önemli olan şey zaman zaman güzel date planları yaparak keyifli bir şekilde gezebilmek.

7. “Seni gerçekten seviyorsa ilişkide hep çok mutlu olursunuz.”

İnsan ilişkilerinde hiçbir zaman %100 mutluluk diye bir şey mümkün olamaz. Özellikle de romantik ilişkilerde bu çok daha zor. Çünkü işin içine duygular girince insan daha farklı bir hal alıyor. O yüzden bir ilişkide mutsuzlukların olmasının da doğal olduğunu kabul etmek gerekir.

8. “Seni gerçekten seviyorsa arkadaşlarından çok seninle vakit geçirir.”

İlişkide olmanız birbirinizin hayatının tümünü kaplayacaksınız anlamına gelmiyor. Senin bir hayatın var, onun da var. Arkadaşlarınızla görüşmeye devam etmeli, bir yandan da ilişkinizi yaşamalısınız. Böylece ilişki çok daha keyifli bir şekilde hayatınızın en güzel köşesinde yer alır.

9. “Seni gerçekten seviyorsa sana devamlı pahalı hediyeler alır.”

Hediyeler kimin hoşuna gitmez ki? Ancak hediye almak yalnızca sevgiyle alakalı değil, aynı zamanda bütçeyle de ilgilidir. Eğer partnerin veya senin yeterli bütçeniz yoksa kendinizi zorlayarak hediye almanız hiç doğru değil. Bunu yapmak zamanla ikinizi de yıpratır, ilişkiden uzaklaştırır.

10. “Seni gerçekten seviyorsa çok kıskanır.”

Kıskançlık normal bir duygudur ancak bunun da bir sınırı vardır. Partnerin veya sen birbirinizi kısıtlıyor, arkadaşlarınızla görüşüp konuşmanıza bile laf söylüyorsanız ortada bir sorun var demektir. Kıskançlık bir ilişkide sevgi dozunu kesinlikle göstermez.

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11. “Seni gerçekten seviyorsa ne dersen de karşı koymaz.”

Bir insanın seni seviyor olması senin söylediğin her şeyi doğru bulup kabul edeceği anlamına gelmez. Sevgi bir şeyleri diretmek ve bu diretmeyi kabul etmek kesinlikle değildir. İlişkide olduğun kişiyi yönetmeye çalışmak doğru değildir.

Radlands
Radlands
Onedio Üyesi
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