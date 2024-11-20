Sosyal Medyadaki "Kusursuz İlişki" Algısının Bize Dayatmaya Çalıştığı 11 Şey
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Sosyal Medyadaki "Kusursuz İlişki" Algısının Bize Dayatmaya Çalıştığı 11 Şey
Sosyal medyada devamlı “bir erkek bunu yapıyorsa sizi sevmiyordur” diye birçok şey paylaşılıyor. Bunların birçoğu kesinlikle doğru değil ve bunları okudukça ilişkilere karşı yanlış bir bakış açısına sahip oluyoruz.
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1. “Seni gerçekten seviyorsa devamlı olarak sosyal medyada seni paylaşır.”
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2. “Seni gerçekten seviyorsa ne işi olursa olsun devamlı sana mesaj atar, arar.”
3. “Seni gerçekten seviyorsa ailesinden bile önce gelirsin.”
4. “Seni gerçekten seviyorsa her anı romantik bir şekilde yaşarsınız.”
5. “Seni gerçekten seviyorsa ayrılmak istesen bile peşinden koşar.”
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6. “Seni gerçekten seviyorsa birlikte sürekli gezersiniz.”
7. “Seni gerçekten seviyorsa ilişkide hep çok mutlu olursunuz.”
8. “Seni gerçekten seviyorsa arkadaşlarından çok seninle vakit geçirir.”
9. “Seni gerçekten seviyorsa sana devamlı pahalı hediyeler alır.”
10. “Seni gerçekten seviyorsa çok kıskanır.”
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