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Sona Gelmiş Olabilirsiniz: İlişkiniz Bitti mi?

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etiket Sona Gelmiş Olabilirsiniz: İlişkiniz Bitti mi?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
21.11.2024 - 23:46

Her ilişki sona erebilir. Sizin ilişkiniz de belki bu tatsız sona yaklaşmış olabilir. İlişkinizin sona gelip gelmediğini merak ediyorsan haydi teste!

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1. Cinsiyetini sorarak başlayalım...

2. En son partnerinle beraber eğlenceli ne yaptınız?

3. Peki beraber terapiye gitmeyi hiç düşündünüz mü?

4. Partnerinle gelecek hakkında konuşur musunuz?

5. Sizin ilişkinize hakim duygu hangisi? Seç bakalım...

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6. Partnerinle günde ne kadar konuşuyorsunuz?

7. Birlikteyken gerçekten eğleniyor musunuz?

8. Son sorumuz seni biraz düşündürecek. Partnerinin seni anladığını düşünüyor musun?

Sizin ilişkiniz tükenmeye başlamış!

İlişkinize bitti demek yanlış olur ama tükenmeye başlamış. Sakın bunu bir son olarak düşünmeyin, hâlâ kurtarmak için bir şansınız var. Aranızda derin bir bağ var ama biraz incelmiş. Bunu düzeltmek senin ve partnerinin elinde. Bu ilişkinin devam etmesini istiyorsanız elinizi taşın altına koyma vakti! Şu aralar ikiniz de farklı taraflara savrulmuşsunuz ama bu düzelmeyecek anlamına gelmiyor. Birlikte oturup bu durumu konuşabilir ve ilişkinize bir şans daha vermeyi deneyebilirsiniz!

Bu ilişkide ayrılık kaçınılmaz!

Sizin ilişkiniz maalesef artık sona gelmiş. Bu ilişkide kurtaracak da bir şey kalmamış gibi. Belki partnerini hala seviyorsun ama aranızdaki bağ o kadar zayıflamış ki artık düzelemez bir halde. Sevginin yetmediği bir dönemece girmişsiniz. İkiniz birbirinizden çok ayrı yönlere gidiyorsunuz ve bu aslında ikinizin de istediği bir şey. O yüzden ortak noktada buluşmanız zor görünüyor. Sürekli tartışmalar ve anlaşmazlıklar ile birbirinizi yıpratıyorsunuz, buna bir dur deme vakti gelmedi mi?

Güçlü bir ilişkiniz var ama şu an dönüm noktasında!

Aslında sizin ilişkiniz oldukça güçlü ama şu an biraz sarsılıyor gibi. Yani her ilişkide olduğu gibi sizin ilişkinizde de inişler ve çıkışlar var. Ama şu aralar bu ilişki biraz iniş aşamasında. Eee bu bitmiş gitmiş demek değil elbette, sen ve partnerin küçük bir çabayla bunu düzeltebilirsiniz. Zamanında nasıl üstesinden geldiyseniz şimdi yine yaparsınız. Sizin aranızdaki sevgi ve kuvvetli bağ bu ilişkiyi düzeltmeye yetecek düzeyde!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer
Onedio Üyesi
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