Sona Gelmiş Olabilirsiniz: İlişkiniz Bitti mi?
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Sona Gelmiş Olabilirsiniz: İlişkiniz Bitti mi?
Her ilişki sona erebilir. Sizin ilişkiniz de belki bu tatsız sona yaklaşmış olabilir. İlişkinizin sona gelip gelmediğini merak ediyorsan haydi teste!
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1. Cinsiyetini sorarak başlayalım...
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2. En son partnerinle beraber eğlenceli ne yaptınız?
3. Peki beraber terapiye gitmeyi hiç düşündünüz mü?
4. Partnerinle gelecek hakkında konuşur musunuz?
5. Sizin ilişkinize hakim duygu hangisi? Seç bakalım...
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