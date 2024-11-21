Sona Gelmiş Olabilirsiniz: İlişkiniz Bitti mi?

Aslında sizin ilişkiniz oldukça güçlü ama şu an biraz sarsılıyor gibi. Yani her ilişkide olduğu gibi sizin ilişkinizde de inişler ve çıkışlar var. Ama şu aralar bu ilişki biraz iniş aşamasında. Eee bu bitmiş gitmiş demek değil elbette, sen ve partnerin küçük bir çabayla bunu düzeltebilirsiniz. Zamanında nasıl üstesinden geldiyseniz şimdi yine yaparsınız. Sizin aranızdaki sevgi ve kuvvetli bağ bu ilişkiyi düzeltmeye yetecek düzeyde!