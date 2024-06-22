Tek Soruluk Test: Kendine Neden Öfke Duyuyorsun?
Tek Soruluk Test: Kendine Neden Öfke Duyuyorsun?
Sen kendine neden öfke duyuyorsun?
Haydi testeee!
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Bu çizimlerden birini seçebilir misin?
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Yanlış seçimler yaptığın için kendine öfke duyuyorsun!
Güvenilmeyecek kişilere güvendiğin için kendine öfke duyuyorsun!
Şans verilmemesi gereken kişilere şans verdiğin için kendine öfke duyuyorsun!
Hatalarından ders almadığın için kendine öfke duyuyorsun!
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