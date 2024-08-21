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Kendi Alanınızı Oluşturun: İlişkide Toksikliğe Kaçmadan Doğru Sınırları Çizmek İçin 10 Tüyo

etiket Kendi Alanınızı Oluşturun: İlişkide Toksikliğe Kaçmadan Doğru Sınırları Çizmek İçin 10 Tüyo

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
21.08.2024 - 23:46

İlişkide kendi alanınızı oluşturmak ve buna göre o ilişkiyi yürütmek oldukça önemli çünkü zaman zaman bu sınırları aşabiliyoruz. İşte karşınızda toksikliğe ilerlemeden ilişkinizdeki o alanı oluşturmak için uygulamanız gerekenler!

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1. Önce kendi değer ve ihtiyaçlarınızı anlayın.

1. Önce kendi değer ve ihtiyaçlarınızı anlayın.

Sağlıklı sınırlar koymak için öncelikle neyin sizin için önemli olduğunu ve bir ilişkide ne beklediğinizi bilmeniz gerekir. Kendinize zaman ayırın, değerlerinizi ve ihtiyaçlarınızı keşfedin ve bunları açıkça ifade edebildiğinizden emin olun.

2. Her zaman partnerinizle açık ve dürüst iletişim kurun.

2. Her zaman partnerinizle açık ve dürüst iletişim kurun.

Sınırlarınız hakkında açık ve dürüst bir şekilde konuşmak önemlidir. Neden bu sınırları koyduğunuzu ve partnerinizin bunlara saygı duymasını ne kadar beklediğinizi açıklayın.

3. Olaylara ve durumlara karşı esnek olun.

3. Olaylara ve durumlara karşı esnek olun.

Her zaman her şey istediğiniz gibi gitmeyebilir. Partnerinizin ihtiyaçlarını ve isteklerini de anlamaya çalışın ve gerektiğinde bazı tavizler vermeye hazır olun.

4. Durumlar ve kişiler karşısında "hayır" demeyi öğrenin.

4. Durumlar ve kişiler karşısında "hayır" demeyi öğrenin.

Kendinizi rahat hissetmediğiniz bir şeyi yapmak zorunda değilsiniz. 'Hayır' demek sınır koymanın önemli bir parçasıdır ve bunu utanmadan veya suçluluk duymadan yapabilmeniz gerekir.

5. Önce kendinize saygı gösterin.

5. Önce kendinize saygı gösterin.

Kendi sınırlarınıza saygı duymanız önemlidir. Partneriniz sınırlarınızı ihlal ediyorsa, bunun kabul edilemez olduğunu net bir şekilde belirtmeniz ve gerekli adımları atmanız gerekir.

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6. Toksik davranışlara asla izin vermeyin.

6. Toksik davranışlara asla izin vermeyin.

Bir partner sizi aşağılar, manipüle eder veya kontrol etmeye çalışırsa, bu toksik bir davranış örneğidir. Bu tür davranışlara izin vermeyin ve kendinizi bu tür bir ortamdan uzaklaştırın.

7. Kendinizi affedin.

7. Kendinizi affedin.

Sınırlar koymak ve toksik davranışlardan kaçınmak bir süreçtir. Yolda hatalar yapmanız veya sınırlarınızı aşmanız mümkündür. Kendinizi affedin ve hatalarınızdan ders alarak ilerlemeye devam edin.

8. Kendi alanınız için bir hobi bulun.

8. Kendi alanınız için bir hobi bulun.

Nasıl kendinize bir alan yaratacağını bilemiyorsanız bir hobi başlayarak bu alanı oluşturabilirsiniz. Partnerinizden bağımsız bir hobi ile ilgilenebilir ve evdeyken bile onunla ilgilenebilirsiniz. Böylece yarım saat bile olsa kendi alanınız olur ve kendinize yatırım yapabilirsiniz.

9. Mutlu hissedip hissetmediğinize odaklanın.

9. Mutlu hissedip hissetmediğinize odaklanın.

Bir ilişkide mutlu ve tatmin olmuyorsanız, bu ilişki sizin için doğru olmayabilir. Kendi mutluluğunuzu ön planda tutun ve kendinize iyi bakın. Mutlu olup olmadığınızı sık sık kendinize sorun.

10. Partneriniz olmadan da dışarıda vakit geçirin.

10. Partneriniz olmadan da dışarıda vakit geçirin.

Arkadaşlarınızla dışarıya çıkabilir, festivallere gidebilir veya tek başınıza vakit geçirebilirsiniz. İlla her etkinlikte partnerinizin olmasına gerek yok. O yüzden partnerinizle ilişkinizi sağlıklı yürütmek için onsuz da aktiviteler yapın.

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