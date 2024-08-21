Kendi Alanınızı Oluşturun: İlişkide Toksikliğe Kaçmadan Doğru Sınırları Çizmek İçin 10 Tüyo
Kendi Alanınızı Oluşturun: İlişkide Toksikliğe Kaçmadan Doğru Sınırları Çizmek İçin 10 Tüyo
İlişkide kendi alanınızı oluşturmak ve buna göre o ilişkiyi yürütmek oldukça önemli çünkü zaman zaman bu sınırları aşabiliyoruz. İşte karşınızda toksikliğe ilerlemeden ilişkinizdeki o alanı oluşturmak için uygulamanız gerekenler!
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1. Önce kendi değer ve ihtiyaçlarınızı anlayın.
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2. Her zaman partnerinizle açık ve dürüst iletişim kurun.
3. Olaylara ve durumlara karşı esnek olun.
4. Durumlar ve kişiler karşısında "hayır" demeyi öğrenin.
5. Önce kendinize saygı gösterin.
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