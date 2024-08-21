Kendi Alanınızı Oluşturun: İlişkide Toksikliğe Kaçmadan Doğru Sınırları Çizmek İçin 10 Tüyo

Nasıl kendinize bir alan yaratacağını bilemiyorsanız bir hobi başlayarak bu alanı oluşturabilirsiniz. Partnerinizden bağımsız bir hobi ile ilgilenebilir ve evdeyken bile onunla ilgilenebilirsiniz. Böylece yarım saat bile olsa kendi alanınız olur ve kendinize yatırım yapabilirsiniz.