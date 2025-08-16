onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Kemal Yeni Kimdir, Kaç Yaşında? Orgeneral Kemal Yeni Neden İstifa Etti?

Kemal Yeni Kimdir, Kaç Yaşında? Orgeneral Kemal Yeni Neden İstifa Etti?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.08.2025 - 12:36

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önde gelen isimlerinden Orgeneral Kemal Yeni, 2025 Yüksek Askeri Şura kararlarıyla 3. Ordu Komutanı olarak atanmıştı. Ancak göreve geldikten kısa süre sonra sürpriz bir şekilde emeklilik dilekçesi verdi. Bu gelişme sonrası “Kemal Yeni kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?” soruları gündeme geldi. İşte Orgeneral Kemal Yeni’nin hayatı, askeri kariyeri ve istifasının detayları.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kemal Yeni Kimdir?

Kemal Yeni Kimdir?

Kemal Yeni, 12 Mart 1963 tarihinde Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Evcili köyünde doğdu. Türk Kara Kuvvetleri mensubu bir orgeneral olan Yeni, 1985 yılında Kara Harp Okulu’ndan topçu teğmen olarak mezun oldu. Görev yaptığı yıllar boyunca hem yurtiçinde hem de yurtdışında önemli sorumluluklar üstlendi. Bosna-Hersek Türk Görev Kuvveti’nde görev aldı, ayrıca NATO AFSOUTH karargâhında Barış İçin Ortaklık tatbikat planlamalarında görev yaptı. Uzun yıllar TSK’nın farklı kademelerinde görev yapan Yeni, 2023 yılında orgeneralliğe terfi ederek komuta kademesinin en üst seviyesine ulaştı.

Kemal Yeni Kaç Yaşında?

Kemal Yeni Kaç Yaşında?

12 Mart 1963 doğumlu olan Kemal Yeni, 2025 yılı itibarıyla 62 yaşındadır.

Kemal Yeni Nereli?

Kemal Yeni, Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Evcili köyünde dünyaya gelmiştir.

Kemal Yeni Askeri Kariyeri

Kemal Yeni Askeri Kariyeri

Kara Harp Okulu’ndan mezun olduktan sonra topçu ve hava savunma birliklerinde görev alan Yeni, kariyeri boyunca kritik komutanlıklarda bulundu. 1990’lı yıllarda Bosna-Hersek’te görev yaptı. 2000’li yıllarda ise NATO AFSOUTH karargâhında tatbikat planlamalarında yer aldı.

Rütbe terfileriyle birlikte üstlendiği görevler şöyle:

  • 2011: Tuğgeneral olarak 58. Topçu Tugayı Komutanlığı

  • 2015: Tümgeneral olarak Genelkurmay Lojistik Daire Başkanlığı

  • 2018: Korgeneral olarak 3. Kolordu Komutanlığı

  • 2021: 1. Ordu Komutanlığı

  • 2022: Ege Ordusu Komutanlığı

  • 2023: Orgeneral rütbesine terfi

  • 2024: Genelkurmay II. Başkanlığı

  • 2025: 3. Ordu Komutanlığı

Uzun askeri kariyerinde Balkanlar, Ege ve İstanbul’daki kritik birliklerde komutanlık yapmış, TSK’nın önemli kademelerinde görev almıştır.

Kemal Yeni Neden İstifa Etti?

Kemal Yeni Neden İstifa Etti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan 5 Ağustos tarihli YAŞ toplantısında, Orgeneral Metin Gürak’ın emekliye ayrılmasına karar verilirken Kemal Yeni de 3. Ordu Komutanlığı görevine getirilmişti. Ancak Yeni, atamanın üzerinden kısa bir süre geçmeden emeklilik dilekçesi sundu.

Kulislerde konuşulanlara göre bu kararın arkasında “kıdem sırası” tartışmaları etkili oldu. Çünkü Yeni’den daha genç bir general olan Orgeneral Levent Ergün’ün 2. Ordu Komutanlığı’ndan Genelkurmay II. Başkanlığı’na kaydırılması, TSK içinde dikkat çeken bir adım olarak değerlendirildi. Kemal Yeni’nin, Gürak’ın yakın kadrosunda yer alması da bu atamaya tepki göstermesinde rol oynayan bir unsur olarak görülüyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın