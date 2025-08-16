Kemal Yeni Kimdir, Kaç Yaşında? Orgeneral Kemal Yeni Neden İstifa Etti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan 5 Ağustos tarihli YAŞ toplantısında, Orgeneral Metin Gürak’ın emekliye ayrılmasına karar verilirken Kemal Yeni de 3. Ordu Komutanlığı görevine getirilmişti. Ancak Yeni, atamanın üzerinden kısa bir süre geçmeden emeklilik dilekçesi sundu.

Kulislerde konuşulanlara göre bu kararın arkasında “kıdem sırası” tartışmaları etkili oldu. Çünkü Yeni’den daha genç bir general olan Orgeneral Levent Ergün’ün 2. Ordu Komutanlığı’ndan Genelkurmay II. Başkanlığı’na kaydırılması, TSK içinde dikkat çeken bir adım olarak değerlendirildi. Kemal Yeni’nin, Gürak’ın yakın kadrosunda yer alması da bu atamaya tepki göstermesinde rol oynayan bir unsur olarak görülüyor.