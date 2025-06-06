Kedin Seni Ne Kadar Seviyor?

Kedin sana karşı sevgi dolu ama özgürlüğünden asla ödün vermek istemiyor. Onun gözünde sen güvenilirsin ama fazla yaklaşmak bazen sınır ihlali sayılıyor onun gözünde. Arada bir kucağına gelmesi, bazen ilgilenmesi tamamen onun ruh haline göre şekilleniyor. Yani seni seviyor ama kendi kuralları içinde… Tıpkı bir sanatçı gibi! Sabır ve saygıyla yaklaşırsan aranızdaki bağ daha da güçlenecek emin ol!