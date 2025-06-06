Kedin Seni Ne Kadar Seviyor?
Evde birlikte takılıyorsunuz, mama kabı hep dolu ama bir bakış atıyor ve tüm özgüvenin tuzla buz… Peki gerçekten ne hissediyor? Kedin seni ne kadar seviyor, cevabını buluyoruz. Tüyler hazır, pati hazır, başlayalım!
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1. Hadi başlayalım! Kedin sana doğru gelip miyavlıyor. Ne yaparsın?
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2. Peki kucağına geldiğinde ne yapar?
3. Evin hangi alanında daha çok seninle vakit geçiriyor?
4. Onun en sevdiği oyuncağını seçer misin?
5. Ya onunla konuştuğunda tepkisi ne oluyor?
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6. Uyurken senin yanına geldiği oluyor mu?
7. Gelelim sana! Sürtündüğünde ne hissediyorsun?
8. Son olarak, tırnak kesme zamanı geldiğinde nasıl davranıyor?
Kedin resmen sana hayran!
Kedin seni seviyor ama şartları var!
Seni kabul etmiş ama henüz kalbinde değilsin!
Mamayı seviyor, seni de belki...
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