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Kedin Seni Ne Kadar Seviyor?

etiket Kedin Seni Ne Kadar Seviyor?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
06.06.2025 - 18:01

Evde birlikte takılıyorsunuz, mama kabı hep dolu ama bir bakış atıyor ve tüm özgüvenin tuzla buz… Peki gerçekten ne hissediyor? Kedin seni ne kadar seviyor, cevabını buluyoruz. Tüyler hazır, pati hazır, başlayalım!

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1. Hadi başlayalım! Kedin sana doğru gelip miyavlıyor. Ne yaparsın?

2. Peki kucağına geldiğinde ne yapar?

3. Evin hangi alanında daha çok seninle vakit geçiriyor?

4. Onun en sevdiği oyuncağını seçer misin?

5. Ya onunla konuştuğunda tepkisi ne oluyor?

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6. Uyurken senin yanına geldiği oluyor mu?

7. Gelelim sana! Sürtündüğünde ne hissediyorsun?

8. Son olarak, tırnak kesme zamanı geldiğinde nasıl davranıyor?

Kedin resmen sana hayran!

Kedin seni gerçekten çok seviyor! Seni sadece mama veren bir iki ayaklı değil, hayatındaki özel varlık olarak görüyor. Seninle yan yana uyumayı seviyor, yanında kendini güvende hissediyor ve sevgi dolu küçük davranışlarla bunu sürekli gösteriyor. İlişkiniz ruhsal bir bağa dönüşmüş durumda. Aranızdaki bu sessiz ama derin dil, başkalarının kolayca anlayamayacağı türden. Kısacası, kedin seni sadece sevmiyor aynı zamanda sana hayranlık da duyuyor!

Kedin seni seviyor ama şartları var!

Kedin sana karşı sevgi dolu ama özgürlüğünden asla ödün vermek istemiyor. Onun gözünde sen güvenilirsin ama fazla yaklaşmak bazen sınır ihlali sayılıyor onun gözünde. Arada bir kucağına gelmesi, bazen ilgilenmesi tamamen onun ruh haline göre şekilleniyor. Yani seni seviyor ama kendi kuralları içinde… Tıpkı bir sanatçı gibi! Sabır ve saygıyla yaklaşırsan aranızdaki bağ daha da güçlenecek emin ol!

Seni kabul etmiş ama henüz kalbinde değilsin!

Kedin seninle aynı evi paylaşıyor ama kalbini tam olarak açmış sayılmaz. Sana karşı tepkileri karışık, bazen yaklaşırken bazen uzaklaşıyor. Bu durum senin hatan olmayabilir, kendini suçlama. Geçmiş travmalar, karakter yapısı yüzünden olabilir sonuçta. Ona biraz daha alan tanımalı, sabırlı olmalısın. Günün birinde onun minik burnu yanağını yalarsa, o gün gerçek bağ kurulmuş demektir.

Mamayı seviyor, seni de belki...

Gerçekçi olalım! Şu an için seni sadece yaş mama kaynağı olarak görüyor gibi. Sana pek temas etmiyor, varlığını umursamıyor ve belki de biraz önyargılı. Ama moral bozma! Bazı kediler zamanla açılır yeter ki ona baskı yapmadan yanında olmaya devam et. Şu an kalbinde olmayabilirsin ama doğru adımlarla yer açman mümkün.

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Lisa Campton
Lisa Campton
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