Kedin Seni Ne Kadar Seviyor?

Gerçekçi olalım! Şu an için seni sadece yaş mama kaynağı olarak görüyor gibi. Sana pek temas etmiyor, varlığını umursamıyor ve belki de biraz önyargılı. Ama moral bozma! Bazı kediler zamanla açılır yeter ki ona baskı yapmadan yanında olmaya devam et. Şu an kalbinde olmayabilirsin ama doğru adımlarla yer açman mümkün.