Karizma veya Rizz Ne Kadar Gerçek? Bizi Doğrudan Etki Alanına Çeken ‘Rizz’ Sahiplerini Tanıyalım!

Ayaklarımızı yerden kesen rizz'ler dünyayı toz pembe kılma konusunda da ustalar. Çünkü onlarla geçirilen vakit hep diğer insanlarla geçirilenlerden farklı ve heyecanlı oluyor. Hayatı dolu dolu ve tutkulu yaşayan bu insanlar, bizi bir kez cepte gördükleri zaman istedikleri gibi yönetmekten de geri kalmıyor. Bu nedenle onlara karşı ya etkili bir savunma sanatı geliştirmek, ya da onlardan biri olmak gerekiyor. ❤️