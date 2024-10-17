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Karizma veya Rizz Ne Kadar Gerçek? Bizi Doğrudan Etki Alanına Çeken ‘Rizz’ Sahiplerini Tanıyalım!

etiket Karizma veya Rizz Ne Kadar Gerçek? Bizi Doğrudan Etki Alanına Çeken ‘Rizz’ Sahiplerini Tanıyalım!

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 23:01

Birileri var; ilk bakışta kalp atışlarımızı hızlandıran, kalabalık arasında kendini gösteren ve şeytan tüyüyle bizi kendine çeken. İşte onlar 'rizz' veya diğer adıyla, 'karizma' sahibi altın çocuklar. Peki flört aleminin bu parlayan yıldızlarıyla nasıl baş edilir ya da daha doğrusu edilir mi?

Cazibesi yüksek partnerleri tanıma rehberine hoşgeldiniz. Hazırsanız, başlayalım! 😎

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Öncelikle "rizz" kavramının açılımına bakalım.

Rizz, esasen İngilizce 'charisma' kelimesinden türeyen ve Türkçe 'karizma' anlamına gelen yeni bir kavram. İnternet jargonunda son dönemde sıklıkla yer alan 'rizz', en basit haliyle, karşı tarafı zahmetsizce etki altına alan yüksek cazibe sahibi kişileri tanımlıyor.

Bu kişiler hem konuşma hem de hal ve hareketleriyle karşıdakini adeta büyülüyor.

Romantik çekicilikleri ve gelişmiş sohbet yetenekleri ile öne çıkan rizz sahipleri, şeytan tüyü olan kişiler olarak da tanımlanabilir. Her an her yerde karşımıza çıkma potansiyeli olan bu çekici insanlar doğal enerjileri, kaliteli giyimleri ve öz güven dolu hareketleriyle adeta ortamı kontrolü altına alıyor. Dolayısıyla onlardan etkilenmemek hiç kimse için pek mümkün olmuyor.

Bütün sorun rizz sahiplerinin bu karizmanın farkında olmalarından kaynaklanıyor.

Cazibesi yüksek olan bu insanlar, sahip oldukları enerjinin ve çekim gücünün farkındalar. Bu nedenle de sohbeti ince iltifatlarla ve karşı tarafı düşündüren sözlerle noktalamak onların imza hareketlerinden. İstekleri ise merak uyandırarak karşı taraf üzerinde daha fazla etki bırakmak. Dolayısıyla, her daim flörtöz olan bu kişilerin toplulukları harekete geçiren liderler olması da bundan kaynaklanıyor.

Rizz dünyasına çekilirseniz çıkmak için epeyce çaba sarf etmeniz gerekebilir.

Mükemmel iletişim, yüksek ikna becerileri ve olumlu izlenim bırakma konusundaki ustalıklarıyla tanınan rizz'ler neyi ne zaman söylemeleri gerektiğini çok iyi bilen insanlar. Bu nedenle onlardan biriyle karşılaştığınız zaman, hayatınızda ilk kez böyle hissetmeniz ve ne yapacağınızı şaşırıp kalmanız çok normal. Çünkü onların etki alanına bir kere girdikten sonra çıkmak ne yazık ki o kadar da kolay olmuyor.

Rizz'lere karşı etkili savunma stratejileri geliştirmek gerek.

Ayaklarımızı yerden kesen rizz'ler dünyayı toz pembe kılma konusunda da ustalar. Çünkü onlarla geçirilen vakit hep diğer insanlarla geçirilenlerden farklı ve heyecanlı oluyor. Hayatı dolu dolu ve tutkulu yaşayan bu insanlar, bizi bir kez cepte gördükleri zaman istedikleri gibi yönetmekten de geri kalmıyor. Bu nedenle onlara karşı ya etkili bir savunma sanatı geliştirmek, ya da onlardan biri olmak gerekiyor. ❤️

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Peki gelelim esas soruya; herkes rizz olabilir mi?

Mutlaka hepimizi heyecanlandıran ve yukarıdaki tanımlamalara uyan birileri var. Madalyonun bu çekici yüzü genellikle doğuştan gelen enerjisinden faydalanıyor. Haliyle, öyle karşı tarafı etkilemek için fazla çabalamasına ve taktik uygulamasına gerek kalmıyor. Onun doğallığı, çekiciliği ve yediğine içtiğine dikkat eden hali görünümünü de olumlu etkiliyor. Yani rizz'lerin birçoğu rizz doğuyor. 💪

Şeytan tüyüne sahip olunmaz, şeytan tüyüyle doğulur.

Rizz'lerde bizi bizden alan hamlelerin birçoğu onun normal bakışı, duruşu veya saçlarıyla oynama şekli oluyor. Yani, bu gibi doğal eylemlerde bile çekici olmayı başarmak maalesef sonradan kazanılması epey zor bir enerji. Yine de, kendinizi rizz sahibi insanlarla tanıştığınız zaman bu özel deneyimi yaşadığınız için şanslı saymalısınız. 😍

Bir rizz karşısında yapabileceğiniz en iyi şey kendi sınırlarınızın farkına varmanızdır.

Böylece onun etki alanına girseniz bile işleri her zaman kendi beğenileriniz ve istekleriniz doğrultusunda ilerletme şansınız olur. Bu da içinde bulunduğunuz durumu daha objektif şekilde yorumlamanızı sağlayarak sonradan pişman olacağınız şeyler yapmanızı önler. 😎

Bir diğer konu kontrolü elden bırakmamaktır.

Konuşmanın yönünü sadece onu belirlemesine izin vermemek, manipülasyonu önleyen bir tavırdır ve sizin de söz hakkınız olduğunu gösterir. Bu da yaşadığınız ayaklarınızı yerden kesen flörte biraz mantık getirmenizi sağlayarak, sizi dünyaya geri indirir. Böylece duygularınızı ve mantığınızı ölçüp biçerek en doğru kararı verebilirsiniz. 😘

Her ne kadar rizz olsa da tüm dünyayı etkileyemez.

Karşınızdaki kişi etkileyici bir insan olsa da herkesi etkilemesi mümkün değildir. Yani, onun dünyayla iletişimini inceleyerek ve güvendiğiniz insanların fikirlerini alarak hissettiklerinizi daha sağlam bir zemine oturtabilirsiniz. 'Hal ve hareketleri tutarlı mı', 'Ailesi ve arkadaşlarıyla ilişkileri iyi mi' ya da 'Hayat görüşü nasıl' gibi sorular sorarak olaya daha gerçekçi şekilde yaklaşabilirsiniz. Bu da üzücü kalp kırıklıklarını ve uzun süre etkisinden çıkılamayan ilişki deneyimlerini önler. 🦋

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Yine de her şeye rağmen kendinizi akışa bırakabilirsiniz.

Uygulayın veya uygulamayın, rizz'ler karşısında ne yapacağınızı bilmeniz her zaman yararınızadır. Elbette her zaman şansınızı denemekte de serbestsiniz. Çünkü rizz'lerle yaşanan bir ilişki, flörtün her zaman devam ettiği ve maceranın hiç bitmediği bir ilişkidir. Bu farklı deneyime sahipseniz, zaten dünyanın en şanslı insanlarından birisinizdir. Fakat bu yola çıkmaya karar verdiğiniz anda sizi bekleyen potansiyel tehlikenin farkına varmanız iyi olabilir. 😎

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