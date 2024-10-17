Karizma veya Rizz Ne Kadar Gerçek? Bizi Doğrudan Etki Alanına Çeken ‘Rizz’ Sahiplerini Tanıyalım!
Karizma veya Rizz Ne Kadar Gerçek? Bizi Doğrudan Etki Alanına Çeken ‘Rizz’ Sahiplerini Tanıyalım!
Birileri var; ilk bakışta kalp atışlarımızı hızlandıran, kalabalık arasında kendini gösteren ve şeytan tüyüyle bizi kendine çeken. İşte onlar 'rizz' veya diğer adıyla, 'karizma' sahibi altın çocuklar. Peki flört aleminin bu parlayan yıldızlarıyla nasıl baş edilir ya da daha doğrusu edilir mi?
Cazibesi yüksek partnerleri tanıma rehberine hoşgeldiniz. Hazırsanız, başlayalım! 😎
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Öncelikle "rizz" kavramının açılımına bakalım.
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Bu kişiler hem konuşma hem de hal ve hareketleriyle karşıdakini adeta büyülüyor.
Bütün sorun rizz sahiplerinin bu karizmanın farkında olmalarından kaynaklanıyor.
Rizz dünyasına çekilirseniz çıkmak için epeyce çaba sarf etmeniz gerekebilir.
Rizz'lere karşı etkili savunma stratejileri geliştirmek gerek.
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Peki gelelim esas soruya; herkes rizz olabilir mi?
Şeytan tüyüne sahip olunmaz, şeytan tüyüyle doğulur.
Bir rizz karşısında yapabileceğiniz en iyi şey kendi sınırlarınızın farkına varmanızdır.
Bir diğer konu kontrolü elden bırakmamaktır.
Her ne kadar rizz olsa da tüm dünyayı etkileyemez.
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