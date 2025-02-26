Adrenalini Dibine Kadar Hissetmek İsteyen Çiftler İçin En Korkutucu 10 Aktivite
Adrenalini Dibine Kadar Hissetmek İsteyen Çiftler İçin En Korkutucu 10 Aktivite
Korku ve adrenalinin zirveye çıktığı aktiviteleri partnerinizle birlikte deneyimlemek isterseniz sizin için birbirinden korkutucu aktiviteleri listeledik. Bu unutulmaz anları yaşamak için hemen bir tanesini seçin.
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1. Bungee Jumping
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2. Skydiving
3. Kafesle Köpekbalığı Dalışı
4. Rafting
5. Snowboard
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6. Kaya Tırmanışı
7. Tüplü Dalış
8. ATV Safari
9. Balon Turu
10. Dalga Sörfü
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