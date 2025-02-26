Adrenalini Dibine Kadar Hissetmek İsteyen Çiftler İçin En Korkutucu 10 Aktivite

Kendinizi bir Survivor parkurunda gibi hissedeceğiniz bu ekstrem sporunda dar vadilere tırmanacak, kimi zaman yüzecek, kimi zaman sürüneceksiniz. Bu sırada kanyonları keşfetmek için de harika bir zaman. Partnerinizle yine bayılarak yapacağınız ve birbirinize destek olacağınız bir spor.