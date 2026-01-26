Kardan İnsan Çağı

Ekran göçleri, savaşları, ölümleri ile insan artık bir haber formatı, akıp giden bir altyazı…

Altyazılar akıyor, kardan insanlar eriyor; izleyen de izlenen de eriyor. Duyarsızlığımız izleyenin de izlenenin de erime derecesi! Ve erime derecemiz de bağışıklık kazandığımız çağ eşiğimiz!

Çocukluğumuzda başladığımız kardan insan yapma eylemi nasıl da zararsızdı; kan yoktu, acı yoktu ve kar, insan olmaya ikna edilmişti.

Büyüdüğümüzde ise kardan insanın kendisi olmayı sevdik; çünkü kardan insan konuşmayı sevmez ve bu yüzden de her mağdurun susturulmasına hassassızlaştık.

Kardan insanlar erirken hava durumundan bahsetmek işimize geldi; “normal, yeni normal” ifadelerine tutunarak “mevsim normalimiz” oldu bu eriyiş.

Kardan insanın manşet olmasını da kolay kabullendik; sivillerin hayat kaybı, batan teknelerin arama kurtarma çalışmaları, açlıkla sınanan sınırlar, isabet eden kurşunlar, bazen sayı kadar, bazen soğuk sonuç kadar erimenin normalliğiyle bulanıklaştı.

Şiddet türlerini eşitleyerek, her coğrafyada “kar aynı kar” diyerek “kar normali”ni de tanımladık; kimi kar algoritmayla, kimi kar şiddetin malzemeleriyle çözüldü.

Çocuklukta kardan insanla kurduğumuz masum bağı yetişkinlikte eritenin “kalıcı” olmaması da işimize geldi; çünkü kalıcı olan her şey hesap ister, sorumluluk ister…

İnsan artık manşetli bir haber formatına dönüştü!

İnsan artık manşetli bir haber formatına dönüştüğü için;

-geçicilik ve tenisi baştan kabul edilmiş durumda

-izlemek kolay ve izlemenin bedeli yok

- sokak ortasındaki erimek hava normali

-oluyor, olmuş oluyor, vicdana çöken sessizlik açıklama gerektirmiyor.

Kısacası kardan insanlık bugün gündelik konuşmaların arasına sızan ve iki biçimde de yaşamayı kabul edendir: biri ezilerek eriyor, diğeri eriyor ve eritiyor. Ve kardan insan çağının erime derecesine alışan herkes bir gün bakarken erimeye devam edecek.