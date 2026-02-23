onedio
Karakterindeki Asi Yanı En İyi Hangi Şarkı Temsil Ediyor?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
23.02.2026 - 23:01

Herkesin içinde kuralları yıkmak, dünyaya kafa tutmak ve sadece kendi bildiğini okumak isteyen bir yan var. Senin içindeki o asi ruhun ritmi ne peki? Hazırsan başlayalım ve karakterindeki o hırçın dalgaların hangi şarkıyla kıyıya vurduğunu görelim!

1. Bir ortamda haksızlık gördüğünde ilk tepkin ne olur?

2. Hayatta seni en çok tetikleyen şey bunlardan hangisi?

3. Kalabalık ortamlarda kendini nasıl hissedersin?

4. Birine mesafe koyma sebebin genelde ne olur?

5. Hayatta asla dediğin şey hangisi?

6. Hangi kelime seni daha iyi anlatıyor?

7. Seni sakinleştiren şey hangisi?

8. Son olarak, asi tarafın en çok ne zaman ortaya çıkıyor?

Kendrick Lamar - DNA.

Eminem - Till I Collapse

Kanye West - Power

