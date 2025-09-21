“Kara Kuğu” Teorisi Nedir? Ekonomide “Kara Kuğu” Olayının Sonuçları

Kara kuğu, önceden tahmin edilmesi neredeyse imkansız ama gerçekleştiğinde çok büyük etkiler yaratan olayları anlatmak için kullanılan bir metafordur. Herkes beyaz kuğuların var olduğunu bilir ama bir kara kuğu gördüğünde gözleri faltaşı gibi açılır. Ekonomi dünyasında da böyle nadir ve güçlü olaylar tüm dengeleri bir anda değiştirebilir. Bu teori, beklenmedik olayların sadece şok yaratmakla kalmayıp aynı zamanda fırsat ve öğrenme imkanı da sunduğunu gösteriyor.