“Kara Kuğu” Teorisi Nedir? Ekonomide “Kara Kuğu” Olayının Sonuçları
Hayatta öyle anlar vardır ki hiç beklemediğimiz şeyler pat diye karşımıza çıkar. Tıpkı bir anda bastıran yaz yağmuru gibi! Ekonomide de bazı sürprizler tüm dengeleri alt üst edebilir. İşte tam da bu noktada devreye giriyor “Kara Kuğu” teorisi. Adı biraz garip gelse de anlatmak istediği şey çok basit! Beklenmedik, tahmin edilmesi zor ve etkisi büyük olaylar.
"Kara Kuğu" teorisi nedir?
Ekonomide "Kara Kuğu" örnekleri.
Kara kuğu olayının özellikleri.
Kara kuğu olaylarının finans piyasalarındaki etkisi ve önemi nedir?
Kara kuğu etkisine hazırlanılabilir mi?
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
