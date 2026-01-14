Kar Hayatı Felç Etti! Moskova Son 146 Yılının En Sert Kış Ayını Geçiriyor
Rusya'nın başkenti Moskova'yı esir alan kar yağışı birkaç gündür günlük hayatı felç etmiş durumda. Düşük hava sıcaklıklarıyla bilinen Moskova'da bu durum meteorolojik gelişmelerin kayıt altında alınmaya başlanan son 146 yılın en yüksek seviyesinde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rusya'nın başkenti Moskova ve çevresi adeta karlar içine gömüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Moskova Valiliği açıklamasına göre hafta sonundan beri kent 1 milyon metreküp kar temizlendi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın