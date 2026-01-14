onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kar Hayatı Felç Etti! Moskova Son 146 Yılının En Sert Kış Ayını Geçiriyor

Kar Hayatı Felç Etti! Moskova Son 146 Yılının En Sert Kış Ayını Geçiriyor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.01.2026 - 15:45

Rusya'nın başkenti Moskova'yı esir alan kar yağışı birkaç gündür günlük hayatı felç etmiş durumda. Düşük hava sıcaklıklarıyla bilinen Moskova'da bu durum meteorolojik gelişmelerin kayıt altında alınmaya başlanan son 146 yılın en yüksek seviyesinde.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rusya'nın başkenti Moskova ve çevresi adeta karlar içine gömüldü.

Rusya'nın başkenti Moskova ve çevresi adeta karlar içine gömüldü.

Güneyden gelen soğuk hava dalgası kentte devasa kar kütleleri ve yolların buzlanmasına neden oldu. Günlük hayatın olumsuz etkilendiği Moskova'da ekipler 24 saat aralıksız çalışmaya başladı.

Moskova Valiliği açıklamasına göre hafta sonundan beri kent 1 milyon metreküp kar temizlendi.

Moskova Valiliği açıklamasına göre hafta sonundan beri kent 1 milyon metreküp kar temizlendi.

Kızıl Meydan, Kremlin gibi önemli noktalar beyaza bürünürken kar yağışının son 146 yıl içinde yaşanan en şiddetli yağış olduğu belirtildi. En son buna yakın bir kar yağışı 2018'de yaşanmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın