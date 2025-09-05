onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kanser Teşhisi Konulmasının Ardından Ortadan Kaybolan Kate Middleton'ın Yeni Saçları Peruk İddialarını Doğurdu

Kanser Teşhisi Konulmasının Ardından Ortadan Kaybolan Kate Middleton'ın Yeni Saçları Peruk İddialarını Doğurdu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.09.2025 - 19:20

Kraliyet ailesinin en çok konuşulan isimlerinden Kate Middleton, geçtiğimiz yıl kansere yakalandığını açıklayarak milyonları şaşkına çevirmişti. Uzun bir tedavi sürecinin ardından yeniden halkın karşısına çıkan Prenses, bu kez bambaşka bir imajla gündeme oturdu. Sarı tonlara boyanmış saçlarıyla objektiflere yansıyan Kate’in yeni görünümü, “peruk mu, doğal mı?” tartışmalarını beraberinde getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünya basını tarafından yakından takip edilen Kraliyet ailesi, 2024 yılında Kate Middleton’un bir süre ortadan kaybolmasıyla hem İngiltere’de hem de dünya genelinde büyük merak konusu olmuştu.

Dünya basını tarafından yakından takip edilen Kraliyet ailesi, 2024 yılında Kate Middleton’un bir süre ortadan kaybolmasıyla hem İngiltere’de hem de dünya genelinde büyük merak konusu olmuştu.

Saray çevresinden gelen haberler ve dedikodular, hayranlarını ve medyayı endişelendirmişti. Kimse Kate’in neden gözlerden uzak kaldığını bilmiyordu; sosyal medyada spekülasyonlar dolaşırken, kraliyet ailesinden resmi bir açıklama gelmemesi merakları daha da artırıyordu.

Ve nihayet, 2024’ün ilerleyen aylarında Kate, yaptığı nadir açıklamayla herkesi şoke etti: Kanser tedavisi gördüğünü duyurdu.

2025 yılına gelindiğinde ise Kate, bambaşka bir görünümle kameraların karşısına çıktı. Kraliyet tarihine alışık olunmayan bir şekilde, sarı tonlarında saçlarıyla gündeme oturdu.

2025 yılına gelindiğinde ise Kate, bambaşka bir görünümle kameraların karşısına çıktı. Kraliyet tarihine alışık olunmayan bir şekilde, sarı tonlarında saçlarıyla gündeme oturdu.

Kemoterapi tedavisi sırasında en çok yaşanan yan etkilerden biri saç dökülmesi. Bunu önlemek için kullanılan yöntemlerden biri de “cold cap” yani soğuk başlık tedavisi. Bu yöntemde, hastanın başına özel bir soğutucu başlık takılır ve saç derisi belirli bir süre boyunca düşük sıcaklıkta tutulur. Böylece saç köklerine giden kan akışı yavaşlar, kemoterapi ilaçlarının saç köklerine ulaşması zorlaşır ve dökülme büyük ölçüde azalır. Ancak, tedavi süreci zorlu geçerken kemoterapi döneminde Kate’in saçlarını kaybetmemek için “cold cap” gibi yöntemleri kullanmayı tercih etmediği söylenmişti. 

Bu durum, saçlarının tedavi sırasında doğal olarak dökülmesine yol açtı. Ancak Kate, medyanın dikkatinden uzak kalarak, hem tedaviye odaklanmayı hem de ailesiyle birlikte süreci yönetmeyi tercih etti.

Sosyal medyada ve magazin çevrelerinde, "Kate’in saçları peruk mu yoksa doğal mı?" tartışmaları başladı.

Sosyal medyada ve magazin çevrelerinde, "Kate’in saçları peruk mu yoksa doğal mı?" tartışmaları başladı.

Kimileri kemoterapi nedeniyle saçların döküldüğünü bu yüzden peruk kullandığını iddia ederken, bazı uzmanlar, kemoterapi sonrası saçın yapısının değişebileceğini, saçın kırılganlaşabileceği bu yüzden Kate Middleton'un saçlarının peruk sanılabileceğini vurguladı. 

Tüm bu spekülasyonların ardından Kate Middleton'un saçlarının peruk olup olmadığı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı, ancak güvenilir kaynaklar ve yakın gözlemler, saçlarının peruk değil, kendi doğal saçları olduğunu iddia etti. Kemoterapi sürecinde dökülen saçlarının yeniden çıktığı, fakat dokusunun değiştiği söylendi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın