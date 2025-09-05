Kanser Teşhisi Konulmasının Ardından Ortadan Kaybolan Kate Middleton'ın Yeni Saçları Peruk İddialarını Doğurdu
Kraliyet ailesinin en çok konuşulan isimlerinden Kate Middleton, geçtiğimiz yıl kansere yakalandığını açıklayarak milyonları şaşkına çevirmişti. Uzun bir tedavi sürecinin ardından yeniden halkın karşısına çıkan Prenses, bu kez bambaşka bir imajla gündeme oturdu. Sarı tonlara boyanmış saçlarıyla objektiflere yansıyan Kate’in yeni görünümü, “peruk mu, doğal mı?” tartışmalarını beraberinde getirdi.
Dünya basını tarafından yakından takip edilen Kraliyet ailesi, 2024 yılında Kate Middleton’un bir süre ortadan kaybolmasıyla hem İngiltere’de hem de dünya genelinde büyük merak konusu olmuştu.
2025 yılına gelindiğinde ise Kate, bambaşka bir görünümle kameraların karşısına çıktı. Kraliyet tarihine alışık olunmayan bir şekilde, sarı tonlarında saçlarıyla gündeme oturdu.
Sosyal medyada ve magazin çevrelerinde, "Kate’in saçları peruk mu yoksa doğal mı?" tartışmaları başladı.
