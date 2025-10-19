Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Canan Karatay O Besini Önerdi: Pekmezle Tüketince Tıkalı Damarları Açıyor

Tahinin ana maddelerinden olan susam tohumları, cilt hücrelerinin yenilenmesine ve erken yaşlanma belirtilerinin önlenmesine yardımcı olan amino asitler, E vitamini, B vitamini, mineraller ve yağ asitlerini içermektedir. Antioksidanlar ve vitaminler sayesinde cilt lekelerinin görünümünü azaltmaya ve cilt tonunu eşitlemeye yardımcı olabilir.

Faydaları saymakla bitmeyen tahin, içerdiği Omega 3 ve Omega 6 sayesinde sinir hücrelerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını destekler ve sinir sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Düzenli tüketim sağlandığında tahin, hafızayı güçlendirir, beynin işleyişine katkı sağlar.

Tahin kemik sağlığını güçlendirirken kan hücrelerini artırarak vücudun hastalıklara karşı direncini artırır. Bir yemek kaşığı doğal tahinin içine 3 damla limon sıkıp sabahları tüketerek kan yapıcı ya da yorgunluk önleyici özelliğinin yanı sıra aynı zamanda enerji depolarını güçlendirmesini de sağlayabilirsiniz.