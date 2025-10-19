onedio
Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Canan Karatay O Besini Önerdi: Pekmezle Tüketince Tıkalı Damarları Açıyor

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.10.2025 - 09:49

Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Canan Karatay, daha çok Canan Karatay diyeti ile konuşulsa da açıklamalarıyla çoğunlukla ikiye bölen ve gündem olan bir isim. Sık sık besinlerle ilgili 'Kesinlikle yemeyin' ya da 'Mutlaka yiyin' önerilerinde bulunan Canan Karatay, geçtiğimiz aylarda bir besini ön plana çıkarmış ve ısrarla önermişti. Karatay'ın önerisi havaların soğuması ve kışın etkisini göstermesiyle yeniden gündem oldu.

Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Canan Karatay, diyeti ve önerileriyle çok konuşuluyor.

Canan Karatay, yaptığı öneri ve açıklamalarla sık sık gündemin nabzını tutmaya devam ediyor. Meteoroloji'nin art arda açıklamaları ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Karatay'ın aylar önce yaptığı bir açıklama yeniden gündem oldu.

Canan Karatay, "Pekmezle tüketince tıkalı damarları açıyor" dediği tahini ısrarla önerdi.

Özellikle tahinle birlikte tüketilince büyük bir lezzet sunan tahin, çoğunlukla kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda tahini öneren Canan Karatay, havaların soğumasıyla birlikte tahin açıklamasıyla yeniden gündeme geldi.

Tahinin Faydaları Neler? Tahin Pekmez Karışımı Neye İyi Gelir?

Canan Karatay, tahinin kan dolaşımını düzenlediği ve tıkalı damarları tedavi ettiği konusuna ısrarla vurgu yaptı. Tahin, antiinflamatuar özellikleri sayesinde bağışıklığı güçlendirir, akciğerleri temizler ve kolesterol seviyesini düşürürken, kalp hastalıkları ve felç riskini de azaltır. Tahin, kadın ve erkeklerde doğurganlığı artıran, kısırlık riskini azaltır. Ayrıca tahinin içindeki kalsiyum ve magnezyumun da kan basıncını düşürmekte etkili olduğu biliniyor. Canan Karatay, tahinin pekmezle karıştırılarak tüketildiğinde tıkalı damarları açtığına dair açıklamada bulunmuştu.

Canan Karatay Yaşlanma Karşıtı İksir

Canan Karatay, eski şifa kitaplarında birçok hekim tarafından tavsiye edilen tahin limon karışımını, sadece kan yapıcı ya da yorgunluk önleyici değil aynı zamanda enerji depolarını güçlendirici oluşuyla öne çıkarırken yaşlanma karşıtı bir iksir olarak tanımlamıştı.

Tahin Cilde Nasıl Uygulanır? Tahin Cilt Lekelerine İyi Gelir mi?

Tahinin ana maddelerinden olan susam tohumları, cilt hücrelerinin yenilenmesine ve erken yaşlanma belirtilerinin önlenmesine yardımcı olan amino asitler, E vitamini, B vitamini, mineraller ve yağ asitlerini içermektedir. Antioksidanlar ve vitaminler sayesinde cilt lekelerinin görünümünü azaltmaya ve cilt tonunu eşitlemeye yardımcı olabilir.

Faydaları saymakla bitmeyen tahin, içerdiği Omega 3 ve Omega 6 sayesinde sinir hücrelerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını destekler ve sinir sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Düzenli tüketim sağlandığında tahin, hafızayı güçlendirir, beynin işleyişine katkı sağlar.

Tahin kemik sağlığını güçlendirirken kan hücrelerini artırarak vücudun hastalıklara karşı direncini artırır. Bir yemek kaşığı doğal tahinin içine 3 damla limon sıkıp sabahları tüketerek kan yapıcı ya da yorgunluk önleyici özelliğinin yanı sıra aynı zamanda enerji depolarını güçlendirmesini de sağlayabilirsiniz.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
