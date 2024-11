Kâinat İnterneti: İnsan Bedeninin Evrenle Bağlantısı Nasıl Kurulur?

Çeşitli meditasyon esnalarında beyne bağlanan ölçüm cihazlarıyla o anki beyindeki elektrik frekansları ölçülmekte; ne kadar mutlu, ne kadar mutsuz, ne kadar derinleşilmiş, beyinde ne kadar çeşitli hormonlar salgılanıyor; bunların her biri tespit edilebilmekte ve aslında o andaki bağlantının aşamaları dahi teknolojik olarak neredeyse görülebilmektedir. Bu ruhsal bağlantıların tarihte birçok örneği mevcuttur. Örneğin, Mevlânâ aktardığı ifadeleri kendisinin de öğrenmek istediğini ifade ederek, “Bu benden çıkanı ne olur yazın da ben de okuyayım, ben de öğreneyim.” der. Birçok peygamberde de durum bu şekildedir. Ümmîlik yani aktardığını, söylediğini bilmeme hâli, o anda kâinatın dili olarak kâinatın dillendirilmesi, bedenin bir radyo gibi aktarım cihazı olma hâli vardır.

Burada yapacağımız ve kolayca fark edeceğimiz şey şudur: Evet, kâinatın bir internet ağı vardır ve bizler bu internet ağına bağlanabiliriz. Seviyemiz ve frekansımız ne ise bu frekans ölçüsünde çeşitli bilgilerle irtibata geçebilir, kâinattan beslenebiliriz. Bilgiyle, tesirle, enerjiyle beslenerek buradaki bilgileri hayatımıza geçirebiliriz. Göğün kapısı her birimiz için her an açıktır; yeter ki niyetimizi ve frekansımızı doğru oluşturalım.

Sevgilerimle

Hoşça kalın.

