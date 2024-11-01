Kâinat İnterneti: İnsan Bedeninin Evrenle Bağlantısı Nasıl Kurulur?

Bir şeyi sezmek, bir şeyi fark etmek istediğimizde beynimizdeki başta epifiz bezi, hipofiz bezi, tiroid bezi olmak üzere çeşitli hormonları kullanarak bu odaklanmaları yapabiliriz. Geçmişte bunu arttırmak için bazı tarikatlarda çeşitli bitkiler ve otlar kullanılmakta iken ise bugün ise kimi sanatçılar da bir resimde ya da bir film senaryosunda sanatsal ilhamlarını arttırabilmek üzere yine çeşitli yardımcı elemanlar kullanabilmektedir.

Bu sistem dışsal takviyelerle arttırılabilir, evet ama asıl istenilen, doğru ve güzel olan; bizim kendi varlığımızı tanıyarak kendi bedenimiz içerisinde bu kapıları şuurlu bir şekilde açabilecek hâlde olmamızdır. Nereyle nasıl bağlantı kuracaksak, bu bağlantının içsel taleplerini doğru oluşturabilecek ibadet veya meditatif çalışmalarla, nefes ve hareketli meditasyon çalışmalarıyla, hareketli çalışmalarla kendimizi doğru bir şekilde eğitmemiz mümkündür.

Bazı kişilerin doğuştan geleceği hissetmek ile, bunu yaşayabilme ile ilgili yeteneği olabilir. Kimisi yeteneğini falcılık olarak kullanıp sadece gelecekle ilgili bazı aktarımlar yaparak bu yeteneğini sergilerken kimi insanlar da bunu gerçekten bir vazife olarak görüp insanlara belli bir bilginin, bir tesirin, bir enerjinin aktarımı için kullanabilir. Her birimiz, bu yeteneklerle, bu bedenin içerisinde iken de varlığımızla, özümüzle, kâinattaki çeşitli sistemlerle irtibata geçebiliriz. Seviyemiz, titreşimimiz, meşgul olduğumuz alanlar neyse kâinatın o alanlarıyla irtibata geçeriz. Oturduğumuz apartmanda belli komşularımız, o komşularla belli bir alışverişimiz, selamlaşmalarımızda; iş yerimizdeki arkadaşlarımız ilişkimizde; okuduğumuz okuldaki arkadaşlarımız, dostluklarımızda olduğu gibi belli bir frekansın içerisinde de belli kişilerle iletişime geçeriz; bu ruhsal sistemde de böyledir.

Kendisiyle ilgili çok fazla sorunu olan, hayattan aşırı derecede beklentisi olan, bencilce istekleri ve talepleri olanlar, bunların yerine getirilmesi için bazı daha alt ve geri sistemlerle bir araya gelebilirler. Egosu yüksek olanlar ve sadece bencilce kendi çıkarları için, kendilerini göstermek ya da nefisleriyle ilgili bazı alanlarda çalışma isteği içerisinde olanlar, ruhsal deneyim çalışmalarında çok alt ve geri frekanslarla bağlantılar kurarak obsesif olabilir veya bir enerji tasallutu altına girebilirler. Bu kişiler öncelikle ego ve benlikleriyle ilgili durumları iyileştirmeli, bundan sonra bu tür çalışmalar yapmalıdır.

Kendimize gerçekten güvenip, sistemi fark etmiş olarak, gerçekten bütünün hayrına bir şeyler yapmak istediğimizde ise göğün bambaşka kapıları bizlere açılmaya başlar ve çok daha kaliteli ilhamlar almaya başlarız; varlığımızın çok farklı katman ve seviyelerinde bilgi akışları başlar. Herhangi bir soru sorduğumuzda sadece madde üzerine değil, madde ötesi alemlerde dahi sorularımız cevaplanır ve ilham almaya başlarız.