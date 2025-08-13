Kadının Sessiz Gücü: Sanatla Yeniden Doğuş
Bir sanatçının ruhunun derinliklerine, Anadolu’nun sessiz ama güçlü hikâyelerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Onun eserlerinde, kadınların alın teri, toprağın bereketi ve geçmişin izleri bir araya geliyor. Kırmızının tutkuyla çarpan yüreği, yeşilin umutla filizlenen dalları ve ipten örülmüş bedenlerin sessiz direnişi, bu röportajın kapısını aralıyor. Trabzon’un kırsal dokusundan İstanbul’un çok katmanlı hafızasına uzanan bu sanat serüveni hem köklerinden besleniyor hem de evrensel bir dil konuşuyor. Ressamın tuvalinde, insan-ı kâmil olma arayışı, çıplaklığın özgürleştirici isyanı ve doğanın iyileştirici gücü birleşiyor. Şimdi, bu anlam arayışının tanığı olmaya, sanatın dönüştürücü gücüne dokunmaya hazırız.
Eserlerinizde Anadolu kadınının emeğini ve gücünü sembolik öğelerle nasıl işliyorsunuz?
Çıplaklık kullanımını eserlerinizde bir manifesto gibi görünüyor; bu tercihinizi biraz açar mısınız?
İstanbul ve Trabzon gibi farklı coğrafyalarda şekillenen sanat yolculuğunuz, eserlerinize nasıl yansıyor?
Gelecek projelerinizde hangi temaları keşfetmeyi planlıyorsunuz?
Eserlerinizi sergilerle dijital platformda buluşturdunuz; bu iki ortam arasında nasıl bir denge kuruyorsunuz?
Sosyal medya paylaşımlarınızda sıkça görülen sembolik objeler (bohça, ip gibi) takipçilerinizden nasıl tepkiler alıyor?
Sanat yolculuğunuzu belgelemek için hikayeleri kullanıyorsunuz; bu yöntemi neden tercih ediyorsunuz?
Ve son söz
