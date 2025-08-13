Kadının Sessiz Gücü: Sanatla Yeniden Doğuş

Anadolu kadını, benim sanatımda yalnızca bir figür değil; belleğin, direnişin ve emeğin taşıyıcısıdır. Un çuvallarından elde ettiğim iplerle oluşturduğum bedenler, yalnızca materyal değil, bu kadınların taşıdığı yükü, geçmişin katmanlarını ve dirençlerini simgeler. Sırtında çocuk taşıyan figür, tarlada eğilen kadın, dokuma motifleri… Bunlar hep Anadolu kadınının sessiz gücünü taşıyan imgeler.

“İnsan-ı kâmil olma yolunda bir çaba” dediğiniz sanat anlayışınız, hangi kişisel deneyimlerden şekilleniyor?

Bu anlayış, içsel bir yolculuğun, bedenle zihnin ve ruhun uyumunu aramanın bir yansıması. Sanat benim için sadece dış dünyaya değil, içe doğru da bir kazı çalışmasıdır. Yaşadığım kırılmalar, tanıklık ettiğim adaletsizlikler, öğretmenlik mesleğinde karşılaştığım hikâyeler ve kişisel dönüşümlerim bu anlayışı besledi. Resimlerimde yer alan figürlerin göz hizasında olmaları, çerçevenin dışına taşmaları, aslında bu içsel yolculuğun izlerini taşır. Gün bittiğinde heybeme koyduklarım vicdani rahatsızlık vermiyorsa, kamil olmaya bir adım daha atmış oluyorum kendi içime doğru.