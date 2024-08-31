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Kadersel Olaylar Yaşayacağız! Eylül Ayında Burçları Neler Bekliyor?

Kadersel Olaylar Yaşayacağız! Eylül Ayında Burçları Neler Bekliyor?

Astrolog Gizem
Astrolog Gizem - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 12:01

Sevgili astroloji severler, Ağustos ayını atlattık sıra Eylül'de! Mükemmel bir ay olsun!❤️

Ne bitmek bilmez Merkür retrosuymuş! 

Tüm ay boyunca elimizi ayağımızı bağlayan Merkür retrosu ile 29 Ağustos itibariyle vedalaştık. Yeni ay, yeni umutlara gebe görünüyor! Eylül ayına Venüs Terazi burcunda giriyoruz; gündemimiz aşk aşk aşk!

Uzun zamandır aşk duygusuna hasret kalanlar, sevdiceği ile ayrı düşenler kavuşuyor. Bu ay tutulmaların da etkisi ile oldukça kadersel karşılaşmalar ve durumlar yaşayacağız. Eylül ayında tanıştığınız kişilere dikkat edin, bu kişiler ruh eşiniz/ruh ikiziniz olabilir. Veya hayatınızda size aynalama çalıştıracak, öğretici ve özel insanlar olabilirler. Bu ay isteseniz de sinirlenemeyeceksiniz. 

Pamuk gibi bir başlangıç yapıyoruz! Hazır mısınız?

Venüs 29 Ağustos'da Terazi burcuna geçiyor ve 23 Eylül'e kadar seyahat edecek. Venüs yöneticisi olduğu burçta olacağı için aşk, güzellik ve para alanlarında güzel gelişmeler yaşanabilir. Aşktan yana olacaklardan bahsettik; diğer yandan kuaförler, estetikler ve her türlü fiziksel değişim için harika zamanlar! Diyet ve spor gibi aktiviteler için azmederseniz hayalinizdeki vücuda şıp, diye kavuşabilirsiniz.

Bu ay çok iyi paralar kazanacağız. 

Kariyer alanında da kadersel dönemeçler mevcut. Bu ay çok iyi paralar kazanacağız. Venüs'ün etkisi ile kesemiz doluyor ancak Venüs etkisi zevklerin peşinde koşturabilir. Dolayısıyla gelen para hızla gidebilir. Harcamalara dikkat edelim ve zevk peşinde koşmayalım. Yatırımlar ve birikim yapmak için ideal zamanlardayız.

Eylül ayı boyunca Uranüs'ün geri hareketi bizleri şans ve fırsatların gecikmesi ile sınayabilir. Umutsuzluğa kapılmak yok, çünkü bu etki hem geçici hem de diğer gezegenler kadar pürüz çıkarmaz, merak etmeyin. Unutmadan, çalışırsak başaramayacağımız hiçbir şey yok!

Uranüs retrosunda beklentileriniz değişebilir ve değiştirmeniz gereken şeylerle yüzleşebilirsiniz. 2 Eylül'de Retro yapacak olan Uranüs yıl sonuna kadar devam edecek.

Gelelim, Eylül ayının asıl önemli olaylarına... 

3 Eylül'de Başak burcunda bir yeni ayımız var var!

Bu yeni ay, Neptün'ün etkisiyle hem olumlu hem de bazı zorluklar getiren enerjiler taşıyor. Kişisel düzeyde, detaylara fazlasıyla odaklanabilir ve mükemmeliyetçi yanınız daha belirgin hale gelebilir. Takıntılar ön plana çıkabilir ve bu da gerginliklere yol açabilir. Bu dönemde, hayatınızı ve evinizi düzenlemek, toparlamak ve tertip sağlamak ön planda olacak. Yeni ay, çalışmak ve üretmek için harekete geçme zamanının geldiğini işaret ediyor.

İhanetler, psikolojik rahatsızlıklar ve bazı şeylerin yıkılıp yeniden inşa edilmesi gibi temalar da bu yeni ayın etkileri arasında. Bağışıklık sistemi, bağırsak ve sindirim sistemi bu dönemde daha hassas olacak.

18 Eylül 2024'te Balık burcunda bir Ay tutulması gerçekleşecek. 

Bu süreçte olaylara direnmek yerine, akışa bırakmak ve sakin kalmak büyük önem taşıyor.

Tutulmanın etkileri, iki gün öncesinden başlayarak, tutulma sonrası iki hafta ve üç ay boyunca hissedilecektir. Özellikle doğum günleri tutulma tarihine altı gün yakın olan kişiler, bu etkileri daha yoğun bir şekilde deneyimleyebilirler.

Bu tür tutulmalar, on dokuz yılda bir benzer etkiler gösterir. Bu yüzden, dikkatli olun ve yaşamınızın son on dokuz yıllık dönemini gözden geçirin; neler yaşadığınızı hatırlayın. Evren size, kendinizi dönüştürmek için yeni fırsatlar sunmaya hazırlanıyor olabilir.

Eğer bu tutulmanın etkilerini ve hangi yaşam alanınızda etki göstereceğini belirlemek istiyorsanız, yükselen burcunuzun önemini unutmayın. Haritanızın etkileşim alanlarını, yükselen burcunuza göre değerlendirin.

Hadi burçlara geçelim...

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Önce Yükselen Burcunu Okumayı Unutma!

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Koçlaaar!🔥

Koçlaaar!🔥
onedio.com

Koç burcu için Eylül ayında dikkat etmeniz gerekenler var. Bunların başında sağlık ve para geliyor. Bu ay başında iş hayatınız gündemde olacak. Ne kadar çalışırsanız o kadar çok kazanç elde edeceksiniz. İş konusunda yeni fırsatlar ve değişimler söz konusu olabilir. Siz bu değişimlere hazır hissetmeseniz bile şimdiden konfor alanınızdan çıkmaya hazır olun. Unutmayın ki hayat biz planlar yaparken gelişen yeni koşullardır. Bu yeni koşullar başta zorluk verse de sizi mutlu edecek. Zaten uzun süredir parasal anlamda daha fazla kazanç elde etmenin yollarını arıyorsunuz. Bu ay hayallerinizi gerçekleştirecek gelişmeler yaşayacaksınız.

Sağlık konusunda ertelediğiniz durumlar söz konusu ise kontroller için ideal bir dönemde olduğunuzu hatırlatalım. Ancak aksattığınız bir kontrolünüz varsa üzücü bir haber alabilirsiniz. Bu hastalık size bir şeyler öğretmek için gelecek. Hayatta bazen alamadığımız dersleri mücadele gerektiren durumlarla yaşayabiliriz. Sonunda üzülmemek için sağlıkla ilgili konuları ertelemeyin.

Aile ve ev konularında güvenlik meselesine dikkat etmelisiniz. Bu ay her türlü ev kazası ve tadilat gündeminize gelebilir. Aman dikkat!

Yanı sıra aşktan güzel haberler var! Tutulma sizin için kadersel etkileri çalıştırıyor olacak. Bu dönemde ruh eşinizle karşılaşabilir veya eski bir ilişkinizden geri dönüş alabilirsiniz.

Boğalarrr!🌺

Boğalarrr!🌺
onedio.com

Eylül ayına bahar havası ile giriyorsunuz. Aşk, evlilik ve çocuk ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Bu ay güzel giden bir ilişkisi olan Boğalar ilişkisini ileri seviyeye taşıyabilir. Evlilik, söz ve nişan gibi gündemleriniz olabilir. Çocuklarla ilgili yeni bir sorumluluk olabilir. Bu durum sizi kaosa çekebilir ancak sürece bırakırsanız işlerin kendiliğinden yoluna girdiğini göreceksiniz. Bekar olan Boğalar ise yeniden aşkı tadacak gibi görünüyor.

Bu ay boyunca isyan etmemeye ve evrene 'Neden, nasıl?' gibi cümleler kurmamaya özen gösterin. Bu ayın kadersel etkisi size başınıza gelen sıkıntılı olaylarla nasıl baş ettiğinizi sorgulatacak. Resmen karşınızda size aynalama çalıştıran kişilerle karşılaşacaksınız. Bu insanlara tepki vermeden önce kendinizi sorgulayın. Daha huzurlu ve dingin olmak için çabalayın. Öfkeye kapılmamaya dikkat edin.

Çalışma koşullarınız ve çevreniz önümüzdeki 6 ay boyunca değişime giriyor. Eskisinden daha fazla sorumluluk alabilirsiniz ya da arkadaşlarınız hakkında yeni kararlar alabilirsiniz. Bu dönem hayatınızdan birileri çıkacak, orası kesin!

İkizlerrr!🌈

İkizlerrr!🌈
onedio.com

İkizler burçları için Eylül ayı değişim ve dönüşümün sonuçlarını gördükleri bir ay olacak. Ağustos ayı sizin için hayatın birçok alanında sorgulamalar yaptığınız ve önceliklerinizin değiştiği bir ay oldu. Kime veya neye ne kadar değer verdiğiniz ve fedakarlık ettiğinizi Eylül ayında göreceksiniz. Değişim ile birlikte iş hayatındaki duruşunuzda farklılıklar olacak. Bu ayın başında mide, bağırsak ve cilt sorunlarına dikkat etmelisiniz. Aslında stressiz bir ay gibi görünse de içten içe aşırı düşünüp kendinizi yormadığınızdan emin olun. Merkür Başak geçişi sizi biraz takıntılı yapabilir. Evrenin planına güvenin, her şey olması gerektiği gibi!

İş hayatında bazı çözülmeler ve kadersel etkiler söz konusu olabilir. Ne kadar emek verdiyseniz onun karşılığı geliyor.

Aşk ve arkadaşlık alanlarında destekleneceğiniz ve destek vereceğiniz bir aydasınız.

Yengeçlerrr!🌹

Yengeçlerrr!🌹
onedio.com

Sevgili Yengeç burçları bu ay para odaklısınız. Emeklerinizin karşılığını alıp alamadığınız ile ilgilisiniz. Her şeyi ve herkesi masaya yatırıp sorgulayacak ve bir karara varacaksınız. Eğer soracak olursanız bunun vakti çoktan gelmişti. Çünkü bir süredir kendinize zarar veriyorsunuz. Hem alma-verme dengesini unuttunuz. Hem de ilişkileriniz pek sağlıklı yürümüyor. Bir süredir o kadar takıntılısınız ki yalnız kalmaktan, parasız kalmaktan ve sevdiklerinize bir şey olacak korkusu ile başvurmadığınız yol kalmadı. Ve bu durum dışarıdan gözlendiğinde histerik görünüyor. İnsanlar sizden uzaklaşıyorsa sebebi siz olabilirsiniz. Biraz toparlanmaya ve önünüzü görmeye ihtiyacınız var.

Bu ay kariyer ve ilişkiler alanında sorgulamalar yaparken aileden destek bulabilirsiniz. Sizi iyi edecek yollar bulun: spor ve meditasyon gibi. Manevi yönünüzü kuvvetlendirin.

Aslanlarrr!🦁

Aslanlarrr!🦁
onedio.com

Aslan burçları bu ay risk almamanız gereken alanlardan bir tanesi para diğeri ise ilişkiler. İnsanlar bu dönem size abartılı ve sinsi gelebilir. Bazı sırlarınızı saklamakta fayda var çünkü bunu kullanmak isteyen kişiler olacaktır. Diğer yandan parasal konularda ayağınızı yorganınıza göre uzatmanız gerekecek. Geçen ay çok açılmış olabilirsiniz ya da bu ay eşinizin bir ödemesi çıkabilir. O nedenle kenara para koyun, derim. 

Eğitim ile ilgili işlerde pürüzler çıkabilir, çalışmak sizi eskiye nazaran daha çok yorabilir. Tüm bunlar normaldir. Sürecin geçmesini bekleyin ve kontrol etme arzunuzu dizginleyin. Eğer yapamazsanız krizli bir ay geçirebilirsiniz.

Başaklarrrrr!🍀

Başaklarrrrr!🍀
onedio.com

Başak burçları geçtiğimiz ay korkunç bir aydı. Çok yoruldunuz, mental ve fiziksel sağlık sorunları yaşadınız. Zaten geçtiğimiz ay size 'Bu ay ölü taklidi yapın' demiştim. Eylül şimdi tüm berraklığı ile karşınızda! Parasal ve ilişkiler anlamında yenileniyorsunuz. Siz artık başka bir sizsiniz! Öfkelerinizden ve takıntılarınızdan arınacaksınız. Bu dönemde bir psikolog ile görüşmek ve uzman desteği almak hayatı daha net görmenize yardımcı olacaktır.

İlişkilerinizi düzenleyecek ve size iyi gelmeyen kişilerle bağınızı koparacaksınız. Zaten siz böyleyken para akmasa olmaz. Hayatınızı yoluna soktukça gelirlerinizdeki artış da sizi mutlu edecek. Mutlu olacağınız bir iş ve aşkı da çok yakında bulacaksınız.

Terazilerr!💫

Terazilerr!💫
onedio.com

Terazi burçları için bu ay önemli kadersel etkiler mevcut. Hem ilişkiler hem de iş açısından karşınıza bir karar gelebilir. Bunu olumsuz almayın bu bir evlilik ya da iş teklifi de olabilir. Genel olarak keyifli bir ay olacağı için olumsuzluklara çok takılmayacaksınız. İnsanlara güveniniz azalacak ve belki de iş ile ilgili yeni haberler alacaksınız. Ancak bunlar sizi zaten olmak istediğiniz kişiye doğru evireceği için mutsuz olmayacaksınız. Bu ay daha çok ilişkinize ve kendinize zaman ayırdığınız. Güçlü sezgisel enerjilerin aktif olduğu ve bolluk yaşayacağınız bir ay.

Akreplerr!🖤

Akreplerr!🖤
onedio.com

Akrep burçları bir süredir ilişkinizde ya da işinizde bazı çözümlenemeyen sorunlar var ise bu ay artık ölü toprağını üzerinizden atıyorsunuz. İlişkiniz ile ilgili sezgisel bir karar aşamasında olabilirsiniz. Ya partnerinize güvenip adım atacaksınız ya da ipleri koparacaksınız. İçinizde bir şeylerin bitip bitmediğine bakın. Kalbinizin sesini dinleyin. Bu ay bir yıkımın gerçekleştiği ve yeni düzenin kurulduğu bir ay olacak. Belki dışarda yaprak kımıldamayacak ancak içinizde çok şey değişecek. Sonunda huzurlu olacaksınız. İşiniz değişebilir ve daha iyi bir işe başlayabilirsiniz. Bu sizi tatmin edecek ve bir süre daha bu uyum hayatınızda devam edecek.

Yaylarr!💛

Yaylarr!💛
onedio.com

Yay burçları bir süredir artık değişim enerjisini hissediyor olabilirsiniz. Ancak geçen ay oldukça basık bir enerji vardı ve hareket alanınız neredeyse yoktu. Bu ay artık değişimlerin hayatınıza entegre olacağı ve bu değişimlerin ne kadar iyi geldiğini göreceksiniz. Korkularınız vardıysa artık geride bırakıyorsunuz. İş ile ilgili ve ilişkilerinizde kangren olmuş kolu keseceksiniz. Bu yenilik adımı size çok iyi gelecek. Sonunda huzuru buldum, diyebilirsiniz. Kazançlarınızı hesap etmeli ve dikkatli yatırımlar yapmalısınız. Har vurup harman savurmayın, zevkinize düşkün olacaksınız.

Oğlaklarr!♑️

Oğlaklarr!♑️
onedio.com

Oğlak burçları bu ay insan ilişkilerine biraz ara verme zamanı. İnsanların ne dediği ve neler düşündüğü sizi çok kızdırabilir. Yanlış anlamalara ve öfke krizlerine açıksınız. O nedenle daha ruhsal işlerle ve gündelik hayat sorumluluklarına kapılacaksınız. Daha çok içe dönük bir haliniz olacak ama bu bile dedikodulara neden olabilir.

İş yerinizde yeni kararlar ve sağlık alanında yenilikler olabilir. Yeni bir yaşam tarzını benimseyebilirsiniz. İşiniz ile ilgili yeni bir pozisyon ya da sorumluluk söz konusu olabilir.

Bu dönem kendinizden başka dostunuz yok. Unutmayın!

Kovalarrr!🧐

Kovalarrr!🧐
onedio.com

Kova burçları bu ay sosyalleşeceğiniz ve bundan keyif alacağınız bir dönemdesiniz ancak arkanızdan dönen işlere dikkat etmelisiniz. Arkadaşlarınızı ayıklamanız gerekebilir. Bu ay geçen ay işler çığrından çıktıysa hayatınızın her alanını toparlamanız gerekebilir. Sağlık ve parasal konularda dağılmış hissedebilirsiniz. Neyse ki ilişkiler açısından güzel fırsatlar ve kadersel karşılaşmalar söz konusu olacak. İş hayatınız oldukça yolunda gidiyor ancak bunun kıymetini bildiğinizden emin olun. Her an oklar size dönebilir.

Balıklarr!🧚♀️

Balıklarr!🧚♀️
onedio.com

Balık burçları bu ay sevdiğiniz insanla vakit geçireceğiniz ve hoş sohbet edeceğiniz dolu dolu bir ay olacak. Romantizmin doruklarına çıkarken ilişkinizde büyük bir tatmin hissedebilirsiniz. Eğer bekarsanız hayatınıza sizi anlayan ve sizin de kolaylıkla analaşabileceğiniz birisi girebilir. Ailevi problemleri daha yüzeysel yaşayacağınız ve iş ile ilgili konularda isyan etseniz bile artık mutluluğunuzu bozmayacağınız bir seviyedesiniz. Merkür Başak geçişi biraz kaygılı biri yapacaktır. O neden Eylül başından itibaren mide ve bağırsak rahatsızlıklarına dikkat edin. Bu ay hastalıkla birlikte sağlıklı beslenmek zorunda kalabilirsiniz. Eğer siz dengeyi bulamazsanız evren sizi denge noktasına getirir, unutmayın. Parasal anlamda çok açılmamakta fayda var. Bu ay gelir gider dengesi şaşabilir. Maddi beklentileriniz karşılanmayabilir.

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