Kadersel Olaylar Yaşayacağız! Eylül Ayında Burçları Neler Bekliyor?

Sevgili astroloji severler, Ağustos ayını atlattık sıra Eylül'de! Mükemmel bir ay olsun!❤️

Ne bitmek bilmez Merkür retrosuymuş!

Tüm ay boyunca elimizi ayağımızı bağlayan Merkür retrosu ile 29 Ağustos itibariyle vedalaştık. Yeni ay, yeni umutlara gebe görünüyor! Eylül ayına Venüs Terazi burcunda giriyoruz; gündemimiz aşk aşk aşk!

Uzun zamandır aşk duygusuna hasret kalanlar, sevdiceği ile ayrı düşenler kavuşuyor. Bu ay tutulmaların da etkisi ile oldukça kadersel karşılaşmalar ve durumlar yaşayacağız. Eylül ayında tanıştığınız kişilere dikkat edin, bu kişiler ruh eşiniz/ruh ikiziniz olabilir. Veya hayatınızda size aynalama çalıştıracak, öğretici ve özel insanlar olabilirler. Bu ay isteseniz de sinirlenemeyeceksiniz.

Pamuk gibi bir başlangıç yapıyoruz! Hazır mısınız?

Venüs 29 Ağustos'da Terazi burcuna geçiyor ve 23 Eylül'e kadar seyahat edecek. Venüs yöneticisi olduğu burçta olacağı için aşk, güzellik ve para alanlarında güzel gelişmeler yaşanabilir. Aşktan yana olacaklardan bahsettik; diğer yandan kuaförler, estetikler ve her türlü fiziksel değişim için harika zamanlar! Diyet ve spor gibi aktiviteler için azmederseniz hayalinizdeki vücuda şıp, diye kavuşabilirsiniz.

Bu ay çok iyi paralar kazanacağız.

Kariyer alanında da kadersel dönemeçler mevcut. Bu ay çok iyi paralar kazanacağız. Venüs'ün etkisi ile kesemiz doluyor ancak Venüs etkisi zevklerin peşinde koşturabilir. Dolayısıyla gelen para hızla gidebilir. Harcamalara dikkat edelim ve zevk peşinde koşmayalım. Yatırımlar ve birikim yapmak için ideal zamanlardayız.

Eylül ayı boyunca Uranüs'ün geri hareketi bizleri şans ve fırsatların gecikmesi ile sınayabilir. Umutsuzluğa kapılmak yok, çünkü bu etki hem geçici hem de diğer gezegenler kadar pürüz çıkarmaz, merak etmeyin. Unutmadan, çalışırsak başaramayacağımız hiçbir şey yok!

Uranüs retrosunda beklentileriniz değişebilir ve değiştirmeniz gereken şeylerle yüzleşebilirsiniz. 2 Eylül'de Retro yapacak olan Uranüs yıl sonuna kadar devam edecek.

Gelelim, Eylül ayının asıl önemli olaylarına...

3 Eylül'de Başak burcunda bir yeni ayımız var var!

Bu yeni ay, Neptün'ün etkisiyle hem olumlu hem de bazı zorluklar getiren enerjiler taşıyor. Kişisel düzeyde, detaylara fazlasıyla odaklanabilir ve mükemmeliyetçi yanınız daha belirgin hale gelebilir. Takıntılar ön plana çıkabilir ve bu da gerginliklere yol açabilir. Bu dönemde, hayatınızı ve evinizi düzenlemek, toparlamak ve tertip sağlamak ön planda olacak. Yeni ay, çalışmak ve üretmek için harekete geçme zamanının geldiğini işaret ediyor.

İhanetler, psikolojik rahatsızlıklar ve bazı şeylerin yıkılıp yeniden inşa edilmesi gibi temalar da bu yeni ayın etkileri arasında. Bağışıklık sistemi, bağırsak ve sindirim sistemi bu dönemde daha hassas olacak.

18 Eylül 2024'te Balık burcunda bir Ay tutulması gerçekleşecek.

Bu süreçte olaylara direnmek yerine, akışa bırakmak ve sakin kalmak büyük önem taşıyor.

Tutulmanın etkileri, iki gün öncesinden başlayarak, tutulma sonrası iki hafta ve üç ay boyunca hissedilecektir. Özellikle doğum günleri tutulma tarihine altı gün yakın olan kişiler, bu etkileri daha yoğun bir şekilde deneyimleyebilirler.

Bu tür tutulmalar, on dokuz yılda bir benzer etkiler gösterir. Bu yüzden, dikkatli olun ve yaşamınızın son on dokuz yıllık dönemini gözden geçirin; neler yaşadığınızı hatırlayın. Evren size, kendinizi dönüştürmek için yeni fırsatlar sunmaya hazırlanıyor olabilir.

Eğer bu tutulmanın etkilerini ve hangi yaşam alanınızda etki göstereceğini belirlemek istiyorsanız, yükselen burcunuzun önemini unutmayın. Haritanızın etkileşim alanlarını, yükselen burcunuza göre değerlendirin.

Hadi burçlara geçelim...