Jazz Tutkunları İçin Ella Fitzgerald’ın 10 Büyüleyici Şarkısı
Jazz Tutkunları İçin Ella Fitzgerald’ın 10 Büyüleyici Şarkısı
Ella Fitzgerald, caz müziğin unutulmaz efsanesidir. 1917 doğumlu Amerikalı şarkıcı, büyüleyici sesi ve kusursuz tekniğiyle tanınır. 'First Lady of Song' olarak anılan Fitzgerald, kariyeri boyunca 13 Grammy Ödülü kazanmış ve 200'den fazla albüm çıkarmıştır. 'Summertime', 'Dream a Little Dream of Me' ve 'Cheek to Cheek' gibi klasiklerle hafızalara kazınan sanatçı, scat singing tekniğiyle de büyük beğeni topladı. Ella Fitzgerald, caz müziğe getirdiği yenilikler ve olağanüstü yeteneğiyle müzik tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.
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1. It's Only A Paper Moon
2. In A Sentimental Mood
3. Undecided
4. Someone To Watch Over Me
5. Nature Boy
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