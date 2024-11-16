Burcuna Göre 17 Kasım Pazar Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

İlişkisi olan Oğlak burçlarım, bozulan planlara aldırış etmeyin. Sizi çok güzel bir pazar günü bekliyor. Partnerinizle yakınlaşacağınız, aranızdaki buzları eriteceğiniz bir gün olacak. Ayrıca çok güzel bir haftaya da bu enerjiyle giriş yapmış olacaksınız.

İlişkisi olmayan Oğlak burçlarım, pazar gününden pek de bir umudunuz yok gördüğüm üzere. Bana kalırsa, tamamen yanılıyorsunuz. Kendinizi ne kadar üşenseniz de dışarı atmalı ve yeni insanlarla tanışmalısınız.