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Burcuna Göre 17 Kasım Pazar Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 17 Kasım Pazar Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.11.2024 - 20:01

Kasım'da aşk başkadır diye boşuna dememişler. Bu ay pek çok kişinin yeni bir aşkı tadacağından adım gibi eminim! Peki sen onların içinde misin?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 17 Kasım Pazar günü aşk falına beraber bakalım! ❤️

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

İlişkisi olan Oğlak burçlarım, bozulan planlara aldırış etmeyin. Sizi çok güzel bir pazar günü bekliyor. Partnerinizle yakınlaşacağınız, aranızdaki buzları eriteceğiniz bir gün olacak. Ayrıca çok güzel bir haftaya da bu enerjiyle giriş yapmış olacaksınız.

İlişkisi olmayan Oğlak burçlarım, pazar gününden pek de bir umudunuz yok gördüğüm üzere. Bana kalırsa, tamamen yanılıyorsunuz. Kendinizi ne kadar üşenseniz de dışarı atmalı ve yeni insanlarla tanışmalısınız.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

İlişkisi olan Kova burçlarım; bugünlerde hayat biraz zor. İlişkilerin de daha zor olduğunu düşünüyorsunuz. Halbuki ilişkiyi zor hale getirenler bizleriz sadece. Biraz akışına bıraksan, sen de daha rahat edeceksin.

İlişkisi olmayan Kova burçlarım; bugünlerde farklı konularda sıkıntılar çekiyorsunuz. Bari yalnız olmasaydım diyorsunuz. Bu dilekleriniz, hafta başından itibaren gerçek olmaya başlayacak.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

İlişkisi olan Balık burçlarım; sizin en büyük destekçiniz, hayat arkadaşınız. Zor zamanlardan geçseniz de en çok ona güveniyor, onun sayesinde ayakta kalıyorsunuz. Sevdiklerimiz, bizi sevenler iyi ki var!

İlişkisi olmayan Balık burçlarım; bugünlerde sizde farklı bir enerji var. Bunu da herkes fark ediyor zaten. Özellikle de bir süredir peşinden koştuğunuz kişi, sizdeki bu değişimi fark ederek sizinle iletişim kurmaya çalışacak.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

İlişkisi olan Koç burçlarım; bugünlerde ciddi adımlar atma yolundasınız. Birbirinize 'evet' diyebilir, eğer evliyseniz bir çocuk hayali kurmaya başlayabilirsiniz. Bence çok doğru bir zamanlama.

İlişkisi olmayan Koç burçlarım; pazar günü bir planınız var mı? Sakın ola bu planı iptal etmeyin. Üstelik kendinize biraz özenip gitmenizi tavsiye ederim. Gittiğiniz mekanda, gözünüze kestirdiğiniz birisi olacak.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

İlişkisi olan Boğa burçlarım; bugünlerde her şey yolunda gidiyor sizin için. İkiniz adına çok mutlu olduğumu söylemem gerek! Fakat dikkat edin de, kötü niyetli insanların nazarına gelmeyin. Benim nazarım değmez, korkmayın :)

İlişkisi olmayan Boğa burçlarım; pazar günü miskinliği üzerinizdeyken şöyle bir yürüyüşe çıkıp havanızı değiştirmeye ne dersiniz? Belki tam da sizin gibi düşünene birisi daha vardır :)

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

İlişkisi olan İkizler burçlarım; her şeyin yolunda gitmesini istiyor fakat bir türlü olduramıyorsunuz. Sorun bende mi diye düşünüp duruyorsunuz. Hayır, sorun sizde değil. İlişkiden bir adım geriye çıkıp baksanız, sorunun ne olduğunu göreceksiniz.

İlişkisi olmayan İkizler burçlarım; bugünlerde duygularınıza söz geçiremediğinizi görüyorum. Peki duygularınızı açıklamaya ne dersiniz? Bence ne olacaksa olsun, artık acı çekmeyin yeter.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

İlişkisi olan Yengeç burçlarım; bugünlerde ciddi kararlar var önünüzde. Fakat bu planlara partnerinizi dahil edip etmeme konusunda kararsızsınız. Örneğin, şehir değiştirmek istiyor fakat partnerinizin ne tepki vereceğini bilemiyorsunuz. Bence biraz yalnız kalıp kendi düşüncelerinizi dinleyin. Önemli olan sizin hayatınız, bunu sakın unutmayın.

İlişkisi olmayan Yengeç burçlarım; bu haftasonu için güzel bir planınız var. Arkadaşlarınız sizin bozulan moralinizi yerine getirmek için çok güzel bir organizasyon düzenlemiş. Hatta aranızı yapmak istedikleri biri daha geliyor buraya :) Bence bir şans vermelisiniz. Güzel hislerim var bu tanışmaya dair!

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

İlişkisi olan aslanlar; kim ne derse desin siz ilişkinizde mutlusunuz. Önemli olan da bu değil mi zaten? Maddi şeyler gelip geçer, geriye kalan ise sevgi olur. 

İlişkisi olmayan aslanlar; kendinize yeni bir aşk aradığınızı görüyorum. Artık tamamen kendinizi açmış ve yeni heyecanlara hazırsınız. Neyse ki çok geçmeden birisi size karşılık verecek :)

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

İlişkisi olan Başaklar; hayat bazen çok zor. Özellikle de anlaşılmadığınız zamanlarda. Siz de bu sıralar kendinizi çok anlaşılmaz hissediyorsunuz. Bunun sebebi, sizin her şeyin detayına önem vermeniz aslında. İnanın, diğer insanlar sizin kadar ince düşünceli değil. Bu insan, sizi yakından tanıyor olsa bile düşüncelerinizi, duygularınızı tam olarak anlayamaz.

İlişkisi olmayan Başaklar; bu sıralar resmen hayata küsmüşsünüz. Havaların da kötü gitmesi sizi çok etkilemiş. Hayattan hiçbir güzellik göremediğinizi düşünüyorsunuz. Pazar akşamına kadar bekleyin. Hayat, karşınıza çok güzel bir sürpriz çıkartacak :)

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

İlişkisi olan Terazi burçlarım; bugünün en şanslı burcu olarak seni seçtim! Partnerinle romantik dakikalar geçirecek, hayatının her anına şükredeceksin. İleride, bugünlerden çok daha güzel anların sizi beklediğini görüyorum.

İlişkisi olmayan Terazi burçlarım; madem şanslı olduğunuzu söyledik, o zaman size de müjdemizi verelim! Bugün size karşı duygular besleyen bir kişi, duygularını itiraf edecek. Bu itirafa çok şaşırsanız da 'evet' diyeceğinizi ve sonunda mutlu olacağını hissediyorum.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

İlişkisi olan Akrepler; hep arkadaş çevrenize akıl verip durmuşsunuz. Ah bir de o akılları size veren olsa! İlişkide yaşadığınız problemleri kimseye anlatamıyor ve her şey normalmış gibi davranıyorsunuz. Bana sorarsanız, böyle giderse çok yakında patlayacaksınız.

İlişkisi olmayan Akrepler; bugünler yeni heyecanlar, yeni tatlar için uygun bir zaman. Fakat siz siz olun, bu heyecanları ciddiye alıp da fazla uzatmayın. Sonunda hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

İlişkisi olan Yay burçlarım; bugünlerde içinde büyük bir özlem var. Partnerinle elinizde olmayan sebeplerden ötürü ayrı kalmışsınız. Fakat üzülme. Bu ayrılık kısa süre sonra son bulacak.

İlişkisi olmayan Yay burçlarım; bugünlerde sizin moralinizin bozuk olduğunu görüyorum. Güneş hala sizin burcunuzdayken oluyor mu hiç böyle hareketler? Bence bir an önce o eski enerjinize dönmeli ve hayatınıza güzel heyecanlar katmalısınız.

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