Jake Paul Bu Kez Sert Kayaya Çarptı: Anthony Joshua, Jake Paul'ün Çenesini Kırdı
Eski dünya şampiyonu Anthony Joshua, sosyal medyadan boksa geçiş yapan Jake Paul’ü Miami’de oynanan maçta nakavt etti. Karşılaşmada ağır bir yenilgi alan Paul’ün çenesinin iki yerden kırıldığı öğrenilirken, Joshua bu galibiyetle profesyonel kariyerindeki 29. zaferini elde etti.
Sosyal medyadan ringlere geçiş yapan Paul nakavt oldu.
Paul'ün çenesi iki yerinden kırıldı.
Anthony Joshua, şimdi de Tyson Fury'ye meydan okudu.
