Jake Paul Bu Kez Sert Kayaya Çarptı: Anthony Joshua, Jake Paul'ün Çenesini Kırdı

Karşılaşmanın ardından yapılan açıklamada, Jake Paul’ün çenesinin iki yerinden kırıldığı bildirildi. Tedavi sürecinde Paul’e iki titanyum plaka takıldığı ve bazı dişlerinin alındığı öğrenildi. Sosyal medya hesabından röntgen görüntüsünü paylaşan Paul, ameliyat geçirdiğini doğrulayarak, “Ameliyat iyi geçti, tüm sevgi ve destek için teşekkürler. Yedi gün boyunca sadece sıvı tüketmem gerekecek” dedi.

Paul’ün promosyon şirketinin başındaki Nakisa Bidarian ise çene kırıklarının boks ve MMA’da sık görüldüğünü belirterek, iyileşme süresinin genellikle 4 ila 6 hafta arasında değiştiğini ifade etti.