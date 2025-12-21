onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Jake Paul Bu Kez Sert Kayaya Çarptı: Anthony Joshua, Jake Paul'ün Çenesini Kırdı

Jake Paul Bu Kez Sert Kayaya Çarptı: Anthony Joshua, Jake Paul'ün Çenesini Kırdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.12.2025 - 18:04

Eski dünya şampiyonu Anthony Joshua, sosyal medyadan boksa geçiş yapan Jake Paul’ü Miami’de oynanan maçta nakavt etti. Karşılaşmada ağır bir yenilgi alan Paul’ün çenesinin iki yerden kırıldığı öğrenilirken, Joshua bu galibiyetle profesyonel kariyerindeki 29. zaferini elde etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medyadan ringlere geçiş yapan Paul nakavt oldu.

Sosyal medyadan ringlere geçiş yapan Paul nakavt oldu.

Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Anthony Joshua, ABD’nin Miami kentinde cumartesi günü yapılan karşılaşmada Jake Paul’ü nakavt ederek ringdeki üstünlüğünü bir kez daha ortaya koydu. İki kez dünya şampiyonluğu yaşayan Joshua, mücadelenin 6. raundunda rakibini mağlup ederek profesyonel kariyerinin 29. galibiyetine imza attı. Karşılaşmada Joshua’nın attığı 48 isabetli yumruğun 31’inin 5. ve 6. raundlarda geldiği bildirildi.

Paul'ün çenesi iki yerinden kırıldı.

Paul'ün çenesi iki yerinden kırıldı.

Karşılaşmanın ardından yapılan açıklamada, Jake Paul’ün çenesinin iki yerinden kırıldığı bildirildi. Tedavi sürecinde Paul’e iki titanyum plaka takıldığı ve bazı dişlerinin alındığı öğrenildi. Sosyal medya hesabından röntgen görüntüsünü paylaşan Paul, ameliyat geçirdiğini doğrulayarak, “Ameliyat iyi geçti, tüm sevgi ve destek için teşekkürler. Yedi gün boyunca sadece sıvı tüketmem gerekecek” dedi.

Paul’ün promosyon şirketinin başındaki Nakisa Bidarian ise çene kırıklarının boks ve MMA’da sık görüldüğünü belirterek, iyileşme süresinin genellikle 4 ila 6 hafta arasında değiştiğini ifade etti.

Anthony Joshua, şimdi de Tyson Fury'ye meydan okudu.

Anthony Joshua, şimdi de Tyson Fury'ye meydan okudu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Anthony Joshua, karşılaşmayı değerlendirerek, “En iyi performans değildi. Beklediğimden biraz uzun sürdü ama sağ yumruk sonunda hedefine ulaştı” dedi. Joshua, emekliliğini açıklayan eski dünya şampiyonu Tyson Fury’ye de seslenerek, “Gerçek bir kötü çocuksan ringe çık. Ringde görüşelim ve yumruklarınla konuş” ifadelerini kullandı.

Jake Paul ise yaşadığı sakatlığa rağmen moralinin yüksek olduğunu belirterek, “Kendimi iyi hissediyorum, çok eğlenceliydi. Çenem kırıldı. Bir gün geri döneceğim ve dünya şampiyonluğu kemerini alacağım” dedi. Paul ayrıca, şaka yollu bir ifadeyle eski dört sıklet dünya şampiyonu Saul Canelo Alvarez ile 10 gün içinde dövüşebileceğini söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın