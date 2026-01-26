İzahı Olmayan Şeyin Mizahı Olur: ABD'de ICE Görevlileri Böyle Tiye Alındı
ABD'de göçmenlik politikalarının sertleşmesiyle birlikte, ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) korkusu dijital dünyada tuhaf, yaratıcı ve bir o kadar da trajikomik bir hayatta kalma rehberine dönüştü. Sosyal medyada viral olan bu taktikler, sadece birer mizah unsuru değil, aynı zamanda belirsizliğin ortasındaki insanların geliştirdiği absürt savunma mekanizmalarını temsil ediyor.
Viral videoların en dikkat çeken kısmını, kişisel alanları adeta birer Amerikan propaganda ofisine çevirme çabası oluşturuyor.
Mizahın sınırlarını zorlayan bazı içeriklerde ise fiziksel önlemler ön plana çıkıyor.
