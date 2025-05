İyileşmek İçin Gerekli Güce Sahip misin?

İyileşecek güce sahip değilsin! Bunu duymak zor olabilir, çünkü içindeki umutla, bazen de gözlerindeki karanlıkla mücadele ediyorsun. Ama bazen, güç her zaman anlık bir çözümde, hemen düzelmeyi beklemekle gelmez. Belki de şu an, istediğin iyileşmeyi ve huzuru bulamıyorsun çünkü bunu zamanla elde edeceksin. İçindeki gücü hemen hissedemeyebilirsin, ama bu demek değildir ki senin için bir çözüm yok. Bazen, iyileşme süreci, beklediğimizin aksine çok daha uzun bir yolculuktur. Kendi sınırlarını görmek, zayıf olduğunu hissetmek ya da gücünü kaybetmiş gibi hissetmek de bir parçasıdır. Kendini iyileştirme gücüne sahip olmadığını düşündüğün anlar, aslında en büyük farkındalıklarındandır. O an, bir şeylerin değişmeye başladığı andır. Çünkü güç, sadece anında mucizeler yaratmakla değil, karanlık anlarda ayakta kalabilmekle de ilgilidir. Belki de güce sahip olduğunu düşündüğün yerlerde değil, daha önce fark etmediğin alanlarda yeniden doğuyorsun. Senin için iyileşme, her adımda, her küçük zaferde saklı. Kendini daha güçlü hissetmeye başladığında, tüm o zayıf hissettiğin anlar sana yalnızca birer ders olarak kalacak. İyileşme, her zaman bir süreçtir. Şu an sahip olmadığını düşündüğün güç, aslında içinde bir yerlerde, belki de hiç fark etmediğin bir şekilde var. Zamanla, bu gücü keşfedeceksin.