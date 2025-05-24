İyileşmek İçin Gerekli Güce Sahip misin?
Hayat zaman zaman hepimizi zorlayabilir. Kayıplar, travmalar, hayal kırıklıkları ve içinden çıkılmaz gibi görünen duygusal yükler… Peki, tüm bunların ardından yeniden ayağa kalkma gücüne sahip misin? İyileşmek, sadece zamanı beklemekle değil, içsel kaynaklarımızı tanımak ve onları harekete geçirmekle mümkün olur.
İyileşmek İçin Gerekli Güce Sahip misin?
Haydiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Zorluklarla karşılaştığında nasıl bir yaklaşım sergilersin?
4. Kendini kötü hissettiğinde nasıl bir tutum sergilersin?
5. Bir hatadan sonra nasıl hissedersin?
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6. Zihinsel olarak yorgun hissettiğinde ne yaparsın?
7. Son zamanlarda kendini güçsüz hissediyor musun?
8. Büyük bir değişimle karşılaştığında nasıl hissedersin?
9. İnsanların söylemleri ve davranışları seni uzun süre etkiler mi?
10. Son olarak kolay pes eder misin?
İyileşecek güce sahip değilsin!
İyileşecek güce içinde sahipsin!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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