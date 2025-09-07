İsveçli Oscar Swahn, Katıldığı Son Olimpiyat Olan 1920 Olimpiyatlarında Kaç Yaşındaydı? Milyoner Sorusu

onedio
07.09.2025 - 21:43

7 Eylül 2025 Pazar akşamı Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 'Olimpiyatlarda 'altın madalya kazanan en yaşlı sporcu' ve yine “'olimpiyatlarda yarışmış en yaşlı sporcu' unvanlarının sahibi İsveçli Oscar Swahn, katıldığı son olimpiyat olan 1920 olimpiyatlarında kaç yaşındaydı?' sorusu soruldu. Merak uyandıran 100.000 TL değerindeki sorunun cevabını içeriğimizde bulabilirsiniz.

Olimpiyatlarda “altın madalya kazanan en yaşlı sporcu” ve yine “olimpiyatlarda yarışmış en yaşlı sporcu” unvanlarının sahibi İsveçli Oscar Swahn, katıldığı son olimpiyat olan 1920 olimpiyatlarında kaç yaşındaydı?

A: 52

B: 62

C: 72

D: 82

Cevap: C, 72.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
