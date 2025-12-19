İstanbul’un Yüzyıllık Görsel Arşivi Gün Yüzüne Çıkıyor: Artİstanbul Feshane’de Dev Sergi!

Sergi, kurumsal temelleri 1925 yılında Şişli’deki Atatürk Evi’nde atılan ve zamanla 'Resmemaneti' kimliğiyle büyüyen devasa bir arşivi temel alıyor. İBB Miras ve İBB Kültür tarafından düzenlenen sergi, iki ana kaynağın birleşmesinden oluşuyor:

Kurumsal Miras: Atatürk Kitaplığı, Aşiyan Müzesi ve Şehir Müzesi koleksiyonlarından seçilen 316 eser.

Bağışçı Katkısı: Sanatçılar, aileler ve koleksiyonerler aracılığıyla eklenen 311 yapıt.

Bellini’den Bedri Rahmi’ye: Geniş Bir Sanat Yelpazesi

187 sanatçının 627 eserinden oluşan bu seçki, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan bütünlüklü bir panorama sunuyor. Koleksiyonda Giovanni Bellini’den Tevfik Fikret’e, Abdülmecid Efendi’den Bedri Rahmi Eyüboğlu’na kadar pek çok ikonik ismin eseri yer alıyor. Serginin dikkat çeken portreler bölümü, imparatorluktan modern topluma geçişin toplumsal ve kültürel izlerini görsel bir arşiv olarak izleyiciye sunuyor.