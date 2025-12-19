onedio
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
İstanbul’un Yüzyıllık Görsel Arşivi Gün Yüzüne Çıkıyor: Artİstanbul Feshane’de Dev Sergi!

İstanbul’un Yüzyıllık Görsel Arşivi Gün Yüzüne Çıkıyor: Artİstanbul Feshane’de Dev Sergi!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
19.12.2025 - 17:35

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehrin çok katmanlı kültürel mirasını ve modernleşme serüvenini yansıtan devasa bir sanat seçkisini sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. 'Kolektifin Belleği: İBB Koleksiyonları' başlıklı sergi, 13 Aralık’ta Artİstanbul Feshane’de kapılarını açarak İstanbul’un kamusal sanat birikimine ışık tutacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sanat dünyası açılışta bir aradaydı

Sanat dünyası açılışta bir aradaydı

Serginin açılış töreni; İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ve İBB Kültür Dairesi Başkanı T. Volkan Aslan’ın yanı sıra sanat dünyasının duayen isimleri Beral Madra, Süleyman Saim Tekcan ve Berna Türemen gibi isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Gecede, İBB Sanat Koleksiyonları’na eser bağışlayarak bu büyük birikime katkı sağlayan isimlere teşekkür sertifikaları takdim edildi.

1925’ten bugüne uzanan kültürel süreklilik

1925’ten bugüne uzanan kültürel süreklilik

Sergi, kurumsal temelleri 1925 yılında Şişli’deki Atatürk Evi’nde atılan ve zamanla 'Resmemaneti' kimliğiyle büyüyen devasa bir arşivi temel alıyor. İBB Miras ve İBB Kültür tarafından düzenlenen sergi, iki ana kaynağın birleşmesinden oluşuyor:

  • Kurumsal Miras: Atatürk Kitaplığı, Aşiyan Müzesi ve Şehir Müzesi koleksiyonlarından seçilen 316 eser.

  • Bağışçı Katkısı: Sanatçılar, aileler ve koleksiyonerler aracılığıyla eklenen 311 yapıt.

  • Bellini’den Bedri Rahmi’ye: Geniş Bir Sanat Yelpazesi

187 sanatçının 627 eserinden oluşan bu seçki, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan bütünlüklü bir panorama sunuyor. Koleksiyonda Giovanni Bellini’den Tevfik Fikret’e, Abdülmecid Efendi’den Bedri Rahmi Eyüboğlu’na kadar pek çok ikonik ismin eseri yer alıyor. Serginin dikkat çeken portreler bölümü, imparatorluktan modern topluma geçişin toplumsal ve kültürel izlerini görsel bir arşiv olarak izleyiciye sunuyor.

Bağışlarla büyüyen bir şehir mirası

Bağışlarla büyüyen bir şehir mirası

Koleksiyonun bugünkü zenginliğine ulaşmasında, sanatçı ailelerinden araştırmacılara ve koleksiyonerlere uzanan geniş bir bağışçı ağının katkısı büyük bir rol oynamaktadır. Bu kıymetli bağışlarla bütünleşen yapı, sanatı şehrin ortak mirasına dönüştürerek kültürel kamusallığı güçlendiriyor ve herkesi bu sanat yolculuğunun bir parçası olmaya davet ediyor.

Yaşayan bir hafıza alanı

Yaşayan bir hafıza alanı

Sergi sadece tarihsel bir kronoloji sunmakla kalmıyor. Kentin güncel dönüşümünü, hafıza mekanlarını ve kültürel direnç pratiklerini ele alan çağdaş eserlere de yer veriyor. Koleksiyoner Cengiz Akıncı’nın danışmanlığında koleksiyona kazandırılan 'Akıncı Koleksiyonu' seçkisi ise, bireysel biriktirme tutkusunun kamusal bir değere nasıl dönüştüğünü gözler önüne seriyor.

Ziyaret Bilgileri

Ziyaret Bilgileri

Artİstanbul Feshane’de bir yıl boyunca ücretsiz olarak ziyarete açık kalacak olan sergi, İstanbul’un sanat hakkını kamusal alana taşıyor.

Tarih Aralığı: 13 Aralık 2025 – 13 Aralık 2026

Ziyaret Saatleri: Pazartesi hariç her gün 10.00 – 20.00

Giriş: Ücretsiz

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın