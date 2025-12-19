onedio
Çamaşırlar İçin En Doğru Yıkama Derecesi Ne?

Gökçe Cici
19.12.2025 - 17:50

Çamaşır yıkamak çoğu kişi için düşünmeden yapılan rutinler arasında yer alıyor. Makineye at, programı seç, çalıştır. Ta ki beyazlar matlaşana, kazak çekene ya da sevilen kıyafet formunu kaybedene kadar. Aslında yaşanan sorunların büyük kısmı yanlış su derecesi tercihinden kaynaklanıyor. Doğru derece seçimi hem temizlik kalitesini artırıyor hem de kıyafet ömrünü uzatıyor. Küçük görünen tercihlerin etkisi sandığından çok daha büyük.

Çamaşır yıkama derecesi kumaşa, renge ve kirlilik seviyesine göre değişiyor

30 derece, günlük giyilen kıyafetler için en risksiz seçenekler arasında. Renkli tişörtler, bluzlar, gömlekler ve hassas kumaşlar düşük sıcaklıkta yıkandığında formunu daha uzun süre koruyor. Güncel deterjanlar düşük ısıda da aktif çalıştığı için temizlikten ödün verilmiyor.

Kot pantolonlar, yünlü parçalar ve ipek içerikli ürünler de 30 derecede yıkanmalı. Yüksek sıcaklık lifleri zayıflatırken düşük derece renk solmasını ve çekmeyi büyük ölçüde engelliyor. Aynı zamanda enerji tüketimi azalıyor, makine de daha az yıpranıyor.

40 derece denge noktası olarak öne çıkıyor

40 derece, ne çok riskli ne de yetersiz kabul ediliyor. Ter lekesi, hafif yağ kalıntısı ve günlük kirler için ideal sıcaklık olarak görülüyor. İç çamaşırları, pijamalar ve sık kullanılan ev kıyafetleri 40 derecede daha ferah sonuç veriyor.

Açık renkli çarşaflar ve masa örtüleri de 40 derecede yıkandığında canlılığını daha iyi koruyor. Sıcaklık arttıkça çekme ihtimali yükseldiği için 40 derece çoğu evde en çok kullanılan program haline geliyor. Hijyen ile kumaş sağlığı arasında denge kuruyor.

60 derece yalnızca belirli durumlar için tercih edilmeli

60 derece, her yük için uygun sayılmıyor. Havlular, nevresimler ve yastık kılıfları gibi bakteri birikiminin yoğun olduğu tekstillerde kullanılıyor. Hastalık dönemlerinde kullanılan kıyafetler de hijyen açısından 60 derecede yıkanmalı.

Beyaz çoraplar ve pamuklu iç çamaşırları yüksek sıcaklıkta daha iyi arınıyor. Ancak renkli kıyafetler ve hassas kumaşlar 60 derecede ciddi zarar görebiliyor. Solma, sertleşme ve çekme riski artıyor. Yüksek sıcaklık gerekmeyen yüklerde kullanıldığında kıyafet ömrü belirgin şekilde kısalıyor.

