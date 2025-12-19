Çamaşırlar İçin En Doğru Yıkama Derecesi Ne?

30 derece, günlük giyilen kıyafetler için en risksiz seçenekler arasında. Renkli tişörtler, bluzlar, gömlekler ve hassas kumaşlar düşük sıcaklıkta yıkandığında formunu daha uzun süre koruyor. Güncel deterjanlar düşük ısıda da aktif çalıştığı için temizlikten ödün verilmiyor.

Kot pantolonlar, yünlü parçalar ve ipek içerikli ürünler de 30 derecede yıkanmalı. Yüksek sıcaklık lifleri zayıflatırken düşük derece renk solmasını ve çekmeyi büyük ölçüde engelliyor. Aynı zamanda enerji tüketimi azalıyor, makine de daha az yıpranıyor.