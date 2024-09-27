İstanbul’un Mimarisine İz Bırakan İtalyan Mimar Gaspare Fossati
İstanbul’un Mimarisine İz Bırakan İtalyan Mimar Gaspare Fossati
19.yüzyılın ortalarında, İstanbul’un silueti ve mimari yapılarında Gaspare Fossati'nin de etkisi vardı. 1809’da İsviçre'nin Morcote kentinde doğan Fossati, mimarlık eğitimi almak üzere Milano’daki Brera Akademisi'ne gitti. Burada Neo-Rönesans üslubunu benimseyerek kendini geliştiren Fossati, kariyerine Rusya'da başladı. Fakat onu asıl tanınan bir isim haline getiren Ayasofya'nın restorasyonunda 20 yıl çalışması oldu.
Peki, Fossati’nin İstanbul’a kattığı değerler nelerdi?
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14. yüzyıldan bu yana birçok mimar ve ressam yetiştiren köklü bir ailenin çocuğu olarak doğan Gaspare Fossati, 1809 yılında İsviçre'nin Morcote isimli bir kasabasında dünyaya geldi.
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Fossati, İstanbul’a ilk kez 1837’de geldiğinde, burada Rus Çarlığı’nın elçilik sarayını inşa etmekle görevlendirildi. Beyoğlu’nda yükselen bu muazzam yapı, Neo-Rönesans stilinin en güzel örneklerinden biridir.
Sanatçı, Osmanlı devlet adamlarının siparişleri üzerine, kendisine yardımcı olması için getirdiği kardeşi Giusseppe Fossati ve geniş bir ekiple başka yapı projeleri üzerinde de çalıştı.
Fossati’nin İstanbul’daki en önemli projelerinden biri, şüphesiz ki Ayasofya’nın kapsamlı onarımdır.
Fossati, İstanbul’da yalnızca Ayasofya ile sınırlı kalmadı.
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1858'de kardeşiyle birlikte ülkesine dönen Fossati, 1862'de Milano'ya yerleşti ve burada Duomo Meydanı düzenlemesi ve Palazzo Marino gibi projelerde jüri üyeliği yaptı.
Gaspare Fossati, 19. yüzyıl İstanbul’unda yalnızca bir mimar değil, aynı zamanda bir sanatçı olarak da önemli bir figürdü. Onun eserleri, sadece estetik açıdan değil, aynı zamanda kültürel ve tarihi açıdan da İstanbul’un zenginliğine katkıda bulundu.
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