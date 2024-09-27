İstanbul’un Mimarisine İz Bırakan İtalyan Mimar Gaspare Fossati

Sultan Abdülmecid tarafından görevlendirilen Fossati, 1846 yılında başladığı bu projede tarihi yapının iç ve dış süslemesini yenileyerek, göz kamaştırıcı bir görünüm kazandırdı. Fossati, Ayasofya’nın mimari yapısını güçlendirirken, geçmişten gelen Bizans mozaiklerini de gün yüzüne çıkardı. Onun sayesinde, bu muazzam yapı hem dini hem de kültürel bir simge haline geldi.