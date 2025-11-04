onedio
İstanbul'da Taksici Olmak İçin Kurallar Değişti: Artık 15 Bin Lira Vermek Gerekiyor!

Dilara Bağcı Peker
04.11.2025 - 13:43

İstanbul'da bulunan ticari taksilere yönelik bazı değişiklikler gündeme geldi. NTV'nin aktardığına göre, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME'sinden eski araçların kullanıma girmesini, düşük segment araçların hizmete alınmasını ve 10 yaşına kadar araçların kullanılmasını talep etti. 

Ayrıca İstanbul'da taksici olmak için de yeni şartların getirildi. 

İşte detaylar...

İstanbul taksicilerinin yeni talepleri ortaya çıktı.

NTV'nin aktardığı habere göre, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME'sinden bazı taleplerde bulundu. Buna göre, mevcut ekonomik koşullar, araç teminindeki zorluklar, finansman maliyetleri göz önüne alındığında eski, düşük segment araçların trafikte kalması talep ediliyor. 

Ayrıca 10 yaşına kadar araçların kullanılması da talepler arasında.  Buna göre, yüzde 50'nin altında yerlilik oranına sahip araçlar için ilk alım yaşının 0-2, kullanım süresinin 8 yaş, yüzde 50'den fazla yerlilik oranına sahip araçlar için ise ilk alım yaşının 0-5, kullanım süresinin 10 yaş olarak revize edilmesi isteniyor. Ancak bu durumda, müşterilerin aldığı hizmette bir düşüş olacağı da aşikar.

Taksici olmak isteyenler 15 bin lira karşılığında eğitim alacak.

30.05.2024 tarih ve 2024/4-12 sayılı UKOME Kararı ile Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi almak isteyen kişilere 5 günlük zorunlu eğitim sonrası diğer şartları da sağlamaları durumunda belge düzenlenmesi karar altına alınmıştı. İBB Meclis Kararı ile Şoför Eğitim İlk Katılım Bedeli 15 bin TL olarak belirlenmişti. 

17.07.2025 tarih ve 858 sayılı İBB Meclis Kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26'ncı Maddesi uyarınca; 30.05.2024 tarih ve 2024/4-12 sayılı UKOME Kararı ile belirlenen Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi almak isteyen kişilere 5 günlük zorunlu eğitim vb. eğitimlerin verilmesi hizmeti İBB iştiraklerinden UGETAM A.Ş.’ye devredildi.

Bu doğrultuda 1 Kasım 2025 tarihinden itibaren Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü elektronik ruhsat sistemi E-Tuhim üzerinden yapılacak ilk kez Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi başvurularında söz konusu UKOME ve İBB Meclis Kararları gereği eğitim zorunluluğu aranacak.

