İstanbul'da Taksici Olmak İçin Kurallar Değişti: Artık 15 Bin Lira Vermek Gerekiyor!
İstanbul'da bulunan ticari taksilere yönelik bazı değişiklikler gündeme geldi. NTV'nin aktardığına göre, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME'sinden eski araçların kullanıma girmesini, düşük segment araçların hizmete alınmasını ve 10 yaşına kadar araçların kullanılmasını talep etti.
Ayrıca İstanbul'da taksici olmak için de yeni şartların getirildi.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul taksicilerinin yeni talepleri ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taksici olmak isteyenler 15 bin lira karşılığında eğitim alacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın