İstanbul'da Metrobüs Hattı Tamamen Durdu

İstanbul'da Metrobüs Hattı Tamamen Durdu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.11.2025 - 09:20 Son Güncelleme: 11.11.2025 - 09:37

İstanbul'da metrobüs seferleri yaşanan yoğunluk sonrası tamamen durdu. İETT tarafından yapılan açıklamada, 'Metrobüs güzergahında yaşanan aksaklık nedeni ile trafik oluşabilmekte, ilgili birimlerimiz tarafından müdahale edilmektedir' denildi.

İstanbul'da bu sabah metrobüs çilesi yaşandı!

İstanbul'da bu sabah metrobüs çilesi yaşandı!

İşine veya okula gitmek isteyen kişiler metrobüs duraklarında büyük kalabalıklar oluşturdu. Güzergahta yaşanan yoğunluk sebebiyle metrobüs hattı tamamen durdu.

İETT tarafından yapılan açıklamada, 'Metrobüs güzergahında yaşanan aksaklık nedeni ile trafik oluşabilmekte, ilgili birimlerimiz tarafından müdahale edilmektedir' denildi. 

Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre Avcılar'da arızalanan metrobüs nedeniyle seferlerde aksama yaşanırken, duraklarda yoğunluk ve uzun araç kuyruğu oluştu.

Söğütlüçeşme istikametinde ilerleyen bir metrobüs, Şükrübey durağında arızalandı. Arıza nedeniyle seferler aksarken duraklar kalabalıklaştı.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
