İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP’nin Kapatma Davasına Yönelik Bildirimde Bulundu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, İBB iddianamesinde Yargıtay’a CHP’nin Anayasa’nın 69. maddesince kapatma davasına yönelik bildirimde bulunduğu ortaya çıktı.
