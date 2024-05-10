Issız Adaya Düşsen Hayatta Kalma İhtimalin Yüzde Kaç?
Issız Adaya Düşsen Hayatta Kalma İhtimalin Yüzde Kaç?
Bir anlık hata, tesadüf veya kaderle ıssız bir adaya düştüğünü farz edelim. Kıyafetlerini yırtıp vahşi doğada hayatta kalmaya mı çalışırdın, kurtarılmayı mı beklerdin? Bu test senin hayatta kalma içgüdülerini test ediyor. Bakalım vahşi doğada hayatta kalma ihtimalin yüzde kaç? 🤔 Öğrenmeye ne dersin? Öyleyse haydiii testeee! 🥳👇
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Issız bir adaya düştün diyelim, yapacağın ilk şey ne olur?
3. Issız adaya düştün, etrafta kimse yok ve kullanılabilecek şeyleri topladın diyelim. İlk hangisini yaparsın?
4. Ve klasik soru: Issız adaya düştüğünde yanında kesin olarak bulunmasını istediğin üç şey nedir?
5. Söyle bakalım, karanlıktan korkar mısın?
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6. Peki, ıssız adaya düşsen akıl sağlığını nasıl korumaya çalışırsın?
7. Issız bir adada karşılaşmaktan en korktuğun hayvan hangisi?
8. Sakin ve ıssız adanda barınağını nasıl bir yere kurardın?
9. Su hayattır. Temiz su ihtiyacını nasıl karşılamayı düşünüyorsun?
10. Son olarak, bir şekilde adadan dönmeyi başardın diyelim. Dönünce izleyeceğin ilk film hangisi olurdu?
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