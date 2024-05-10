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Issız Adaya Düşsen Hayatta Kalma İhtimalin Yüzde Kaç?

Issız Adaya Düşsen Hayatta Kalma İhtimalin Yüzde Kaç?

Verda Ceylan
Verda Ceylan - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 10:01

Bir anlık hata, tesadüf veya kaderle ıssız bir adaya düştüğünü farz edelim. Kıyafetlerini yırtıp vahşi doğada hayatta kalmaya mı çalışırdın, kurtarılmayı mı beklerdin? Bu test senin hayatta kalma içgüdülerini test ediyor. Bakalım vahşi doğada hayatta kalma ihtimalin yüzde kaç? 🤔 Öğrenmeye ne dersin? Öyleyse haydiii testeee! 🥳👇

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Issız bir adaya düştün diyelim, yapacağın ilk şey ne olur?

3. Issız adaya düştün, etrafta kimse yok ve kullanılabilecek şeyleri topladın diyelim. İlk hangisini yaparsın?

4. Ve klasik soru: Issız adaya düştüğünde yanında kesin olarak bulunmasını istediğin üç şey nedir?

5. Söyle bakalım, karanlıktan korkar mısın?

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6. Peki, ıssız adaya düşsen akıl sağlığını nasıl korumaya çalışırsın?

7. Issız bir adada karşılaşmaktan en korktuğun hayvan hangisi?

8. Sakin ve ıssız adanda barınağını nasıl bir yere kurardın?

9. Su hayattır. Temiz su ihtiyacını nasıl karşılamayı düşünüyorsun?

10. Son olarak, bir şekilde adadan dönmeyi başardın diyelim. Dönünce izleyeceğin ilk film hangisi olurdu?

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%75!

%75!

Verdiğin cevaplara göre senin ıssız adada hayatta kalma ihtimalin %75! Bu oran, senin yaşama olan bağlılığını ve hayatı ne kadar sevdiğini gösteriyor. 🥰Eğer bir gün kendini bir ada macerasının tam ortasında bulursan, gözlerini korkuyla kapamak yerine, içindeki hayatta kalma içgüdüsünü harekete geçireceksin gibi duruyor. 🤔 Senin kriz anlarında bile soğukkanlılığını koruyabilme ve problem çözme yeteneklerin, her türlü zorlu durumda sana yardımcı olacak. Bu becerilerin, ıssız bir adada hayatta kalmanı sağlayabilecek en önemli özelliklerin arasında yer alıyor. İçindeki hayatta kalma içgüdüsü sandığından çok daha fazla ve bu, seni her türlü zorlu durumdan kurtarabilecek bir güç. 💗 Bu yüzden, ıssız bir adada hayatta kalma ihtimalin oldukça yüksek. Ancak unutma, her zaman bir adım önde olmak için bu becerilerini geliştirmeye devam etmelisin! Doğru tahmin ettik mi? Yorumlarda buluşalım. 🤗👇

%100!

%100!

Verdiğin cevaplara göre senin hayatta kalma ihtimalin %100! Tebrikler sevgili okurumuz! Eğer bir gün kendini bir Robinson Crusoe gibi ıssız bir adada bulursan, içindeki amazon savaşçısı ortaya çıkacak ve hayatta kalmak için her türlü zorluğun üstesinden geleceksin. 😇 İster denizin mavi sularında, ister yeşilin her tonunu barındıran ormanın derinliklerinde olsun, doğanın her parçasını tanıyorsun. Bitkilerin hangisinin yenilebilir olduğunu, hangi meyvenin su ihtiyacını karşılayabileceğini, hangi ağacın gölgesinde dinlenebileceğini biliyorsun. 🤗 Denizde balık tutmayı hatta ateş yakmayı bile biliyorsun. İşte burada karakterinin gücü devreye giriyor. Cesaretin ve özgürlük aşkın, seni her türlü durumdan kurtarmayı başarıyor. İçindeki bu savaşçı ruh, seni her zaman hayatta kalma mücadelesinde bir adım öne çıkarıyor. Öyleyse, eğer bir gün kendini bir adada bulursan endişelenme. Çünkü sen, hayatta kalma konusunda bir uzmansın! Sen ne düşünüyorsun? Yorumlara bekliyoruz! 🥳👇

%25!

%25!

Verdiğin cevaplara göre senin hayatta kalma ihtimalin %25! Bu, modern hayatın rahatlığına alışmış, ilkel güdülerini büyük ölçüde unutmuş bir birey olarak senin için pek de parlak bir tablo çizmiyor. Şehir hayatı, süpermarketlerden hızlı yemeklere, ısınma ve soğutma sistemlerine kadar birçok kolaylığı sağlıyor. Ancak bu kolaylıklar, doğada hayatta kalma yeteneklerimizi zayıflatıyor. 🤔 Bu durum seni üzmesin sevgili okurum, belki de senin hayatta kalma içgüdün oldukça yüksektir. 😇 Ancak bu içgüdü, belki de ada koşullarına uyum sağlamak için değil, belki çölde ya da ormanda hayatta kalmak için gereklidir. Kim bilir? Belki de kendi hayatta kalma senaryonu henüz keşfetmedin. Sonuç olarak, hayatta kalma yeteneğimiz çevremize ve koşullara bağlı olarak değişir. Belki de senin hayatta kalma yeteneğin, modern dünyanın karmaşasında gizlidir. Ee tahminimizi nasıl buldun? Düşüncelerini yorumlara yazmayı unutma!🤗👇

%50!

%50!

Verdiğin cevaplara göre senin hayatta kalma ihtimalin %50! Sen, dengeli ve sağ duyulu bir bireysin. Modern hayatın karmaşası içerisinde, ilkel içgüdülerinin yarısını unutmuş olsan da, hayatta kalma savaşında sana cesaret ve içgüdü sağlayacak yeterli enerjiye sahipsin. Bu istisna durumları fazla düşünmüyorsun ancak başına geldiğinde mantıklı kararlar vermen gereken durumlar olurdu. Belki de bunu hiç düşünmedin ama sahip olduğun savaşçı ruh, düşündüğünden çok daha fazla. 🤔 Ayrıca hayatta kalma ihtimalin, hata yapmamana da bağlı olurdu. Bu yüzden daha dikkatli ve gözü açık olman gerekirdi. Çünkü, bu durumda bir yılan ya da bir böcek tarafından ısırılmayacağının garantisini kimse veremez. Dolayısıyla gözünü dört açmalı ve yıllarca adada büyümüş gibi düşünmen gerekirdi. 😇 Bu nedenle hayatta kalma ihtimalin yarı yarıya! Tahminimizi nasıl buldun? Yorumlarda buluşalım. 🥰👇

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