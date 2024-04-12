Issız Adada Yıllar Sonra İkinci Kurtarma Operasyonu! Film Gibi Kurtarma Operasyonunda Hayat Kurtaran O Not!

Gemicilerin bulunmasında rol alan arama ve kurtarma misyonuna liderlik eden Teğmen Chelsea Garcia, 'Bulunma isteklerinin dikkate değer bir kanıtı olarak, denizciler palmiye yapraklarını kullanarak kumsalda 'HELP' yazdılar, bu da keşiflerinde çok önemli bir faktör' dedi.