Issız Adada Yıllar Sonra İkinci Kurtarma Operasyonu! Film Gibi Kurtarma Operasyonunda Hayat Kurtaran O Not!

Pasifik Okyanusu’nun batısında bulunan ıssız adada yıllar sonra ikinci kurtarma operasyonu! 31 Mart tarihinde okyanusa açılan 3 denizcinin kayıp ihbarı üzerine harekete geçen ABD Sahil Güvenliği, arama çalışmaları sırasında kumsalda yazılan not sayesinde 40'lı yaşlarda olduğu öğrenilen üç denizciyi kurtardı. The Guardian'ın haberine göre denizcileri kurtaran yine benzer bir not oldu.

İşte, detaylar...