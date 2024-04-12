Issız Adada Yıllar Sonra İkinci Kurtarma Operasyonu! Film Gibi Kurtarma Operasyonunda Hayat Kurtaran O Not!
Issız Adada Yıllar Sonra İkinci Kurtarma Operasyonu! Film Gibi Kurtarma Operasyonunda Hayat Kurtaran O Not!
Pasifik Okyanusu’nun batısında bulunan ıssız adada yıllar sonra ikinci kurtarma operasyonu! 31 Mart tarihinde okyanusa açılan 3 denizcinin kayıp ihbarı üzerine harekete geçen ABD Sahil Güvenliği, arama çalışmaları sırasında kumsalda yazılan not sayesinde 40'lı yaşlarda olduğu öğrenilen üç denizciyi kurtardı. The Guardian'ın haberine göre denizcileri kurtaran yine benzer bir not oldu.
İşte, detaylar...
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Kırklı yaşlarda olduğu öğrenilen üç gemici 31 Mart'ta 20 metrelik bir gemi ile yolculuğa çıktı. Yaklaşık 6 gün boyunca kendilerinden haber alınamayan gemiciler hakkında yapılan ihbar üzerine ABD Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri harekete geçti.
ABD Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri tarafından yürütülen arama kurtama operasyonu Guam'a yaklaşık 655 kilometre uzaklıkta bulunan ıssız bir mercan adası olan Pikelot Atoll'da son buldu.
Gemiciler kurtarılma umuduyla palmiye yapraklarını kullanarak 'HELP' yazdılar!
Uçak, Mikronezya Federal Devletleri'nin bir parçası olan adada mahsur kalan gemicilere yiyecek, içecek ve sudan oluşan bir paket bıraktı. Daha sonra kurtarma çalışmaları başladı.
Teğmen Chelsea Garcia "Bu ustaca hareket, kurtarma çabalarının doğrudan bulundukları yere yönlendirilmesinde çok önemliydi" açıklamasında bulunurken, gemicilerin kimlikleri açıklanmasa da sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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Pikelot, üzerinde yerleşim olmamasına rağmen avcılar ve balıkçılar tarafından sıklıkla geçici olarak ziyaret ediliyor. Üstelik ada son yıllarda başka bir kurtarma operasyonuna daha sahne oldu.
The Guardian'ın haberine göre 2020 yılında üç Mikronezyalı denizci, sahilde "SOS" yazdıktan sonra Avustralya Savunma Kuvvetleri tarafından kurtarılmıştı.
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