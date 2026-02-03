onedio
İş veya Okul Çıkışı Metro Yolculuğunda Size Eşlik Edebilecek Kitaplar

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
03.02.2026 - 19:16

İş çıkışı metrodasınız. Çanta ağır, ayaklar yorgun, duraklar bitmek bilmiyor. Böyle anlarda elinize aldığınız kitabın sizi yormaması şart. Kolay akan, kısa bölümleri olan ve istediğiniz yerde bırakabildiğiniz hikayeler bu yolculukların gizli kurtarıcısı. İşte size en iyi şekilde eşlik edecek o kitaplar...

1. Kazkafanın Kitabı - Yiyun Li

1. Kazkafanın Kitabı - Yiyun Li

Kazkafanın Kitabı, acıyı sade, neredeyse soğukkanlı bir dille önünüze koyuyor. Metroda okurken etraf sessizleşmiş gibi hissedebilirsiniz zira metin içe doğru çalışıyor. Bittiğinde üzüldüm demiyorsunuz, daha çok anladım diyorsunuz.

Kitaba buradan ulaşabilirsiniz.

2. Irina’ya Göre Şeffaflık - Benjamin Fogel

2. Irina’ya Göre Şeffaflık - Benjamin Fogel

Benjamin Fogel'in Irina’ya Göre Şeffaflık kitabı, gerçeği süsleyerek değil, katman katman soyarak anlatıyor. Irina’nın dünyasında şeffaflık bir erdemden ziyade kaçınılmaz bir yalnızlık biçimi. Distopya türünü sevenler bu modern anlatımdan mutluluk duyacaklar.

Kitaba buradan ulaşabilirsiniz.

3. İlk Aşk - Gwendoline Riley

3. İlk Aşk - Gwendoline Riley

Kitap, ilk aşk romantizmi yapmak yerine o fikri didik didik ediyor. Anne-kız ilişkisi üzerinden ilerleyen hikaye, sevgiyle tahakküm arasındaki çizginin ne kadar ince olduğunu gösteriyor.

Kitaba buradan ulaşabilirsiniz.

4. Çalınan - Ann-Helén Laestadius

4. Çalınan - Ann-Helén Laestadius

Çalınan, genç bir kızın gözünden ilerlerken kültürel yok sayılmayı, sessiz şiddeti ve alışmamız beklenen adaletsizliği net bir dille kuruyor. Tempo hiç düşmüyor ama duygusu da beraberinde ağır ağır içinize işliyor. Gerçek olaylardan esinlenen ödüllü eser, hem iklim değişikliğinin etkilerini hem de yerli halkın kültürel kimliğini koruma çabasını derin bir duygusallıkla işlemeyi ihmal etmiyor.

Kitaba buradan ulaşabilirsiniz.

5. Sabahın Üçü - Gianrico Carofiglio

5. Sabahın Üçü - Gianrico Carofiglio

Sabahın Üçü, boşanma sürecindeki bir baba ile üniversiteye hazırlanan oğlunun, tıbbi bir test nedeniyle birlikte geçirdikleri uykusuz bir geceyi anlatıyor. Gece boyunca şehirde dolaşırken aralarındaki mesafeli ilişki, büyük konuşmalar olmadan yavaş yavaş değişir. Baba, otorite figürü olmaktan çıkıp kırılgan bir insana dönüşür ve oğul ise ilk kez babasını bu haliyle görür.

Kitaba buradan ulaşabilirsiniz.

6. Süper İyi Günler - Mark Haddon

6. Süper İyi Günler - Mark Haddon

Süper İyi Günler, mantıkla ilerleyen bir zihnin duygusal karmaşayla nasıl baş etmeye çalıştığını net ve çarpıcı biçimde gösteriyor. Hikaye ilerledikçe bazen en zor şeyin, gerçeği çözmek yerine onunla yaşamayı öğrenmek olduğunu anlıyorsunuz.

Kitaba buradan ulaşabilirsiniz.

7. Walworth Güzeli - Michèle Roberts

7. Walworth Güzeli - Michèle Roberts

Viktorya dönemi Londra’sında geçen hikaye, masalsı bir yükseliş vaadini bilinçli biçimde parçalıyor. Okuması hem eğlenceli hem de biraz düşündürücü. Yolculuklarınızda size eşlik etmesi için şans verebilirsiniz.

Kitaba buradan ulaşabilirsiniz.

8. Garip Meslekler Kulübü - Gilbert Keith Chesterton

8. Garip Meslekler Kulübü - Gilbert Keith Chesterton

Kitabımız, kulağa tuhaf gelen ama son derece ciddi meslekler etrafında dönen zekice hikayelerden oluşuyor. Chesterton, dedektiflik klişelerini ters yüz ederken absürtle mantığı aynı masada buluşturuyor. Her öykü kısa, temposu yüksek ve sürprizli. Metroda durak kaçırma ihtimali ise oldukça gerçek.

Kitaba buradan ulaşabilirsiniz.

9. Çingeneler - Osman Cemal Kaygılı

9. Çingeneler - Osman Cemal Kaygılı

İstanbul’un kenarında köşesinde yaşayan Çingene topluluklarının gündelik hayatına yakından bakan Çingeneler, okuması oldukça eğlenceli olan bir kitap. Osman Cemal Kaygılı, içeriden bir gözle anlatmayı tercih ediyor. Hikayeler canlı, karakterler sahici zira okurken eski İstanbul’un sokakları gözünüzde canlanıyor.

Kitaba buradan ulaşabilirsiniz.

10. Yörüngede - Samantha Harvey

10. Yörüngede - Samantha Harvey

Kitap, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapan astronotların bir gününü merkeze alıyor. Eğer hızlı akan bir macera değil de sizi durup dünyanın mucizeleri üzerine düşündürecek, diliyle büyüleyecek kısa ama yoğun bir eser arıyorsanız bu kitabı kesinlikle tavsiye ediyoruz.

Kitaba buradan ulaşabilirsiniz.

11. Kitap Yiyici - Stéphane Malandrin

11. Kitap Yiyici - Stéphane Malandrin

Kitap kurtlarına özel bir kitapla geldik! Malandrin, edebiyatla kurulan ilişkinin nerede saplantıya evrilebileceğini sorguluyor. Şayet klasik anlatıların dışına çıkan, hem rahatsız edici hem de büyüleyici bir atmosfer sunan kitapları seviyorsanız sizi böyle alalım.

Kitaba buradan ulaşabilirsiniz.

