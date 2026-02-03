İş veya Okul Çıkışı Metro Yolculuğunda Size Eşlik Edebilecek Kitaplar
İş çıkışı metrodasınız. Çanta ağır, ayaklar yorgun, duraklar bitmek bilmiyor. Böyle anlarda elinize aldığınız kitabın sizi yormaması şart. Kolay akan, kısa bölümleri olan ve istediğiniz yerde bırakabildiğiniz hikayeler bu yolculukların gizli kurtarıcısı. İşte size en iyi şekilde eşlik edecek o kitaplar...
1. Kazkafanın Kitabı - Yiyun Li
2. Irina’ya Göre Şeffaflık - Benjamin Fogel
3. İlk Aşk - Gwendoline Riley
4. Çalınan - Ann-Helén Laestadius
5. Sabahın Üçü - Gianrico Carofiglio
6. Süper İyi Günler - Mark Haddon
7. Walworth Güzeli - Michèle Roberts
8. Garip Meslekler Kulübü - Gilbert Keith Chesterton
9. Çingeneler - Osman Cemal Kaygılı
10. Yörüngede - Samantha Harvey
11. Kitap Yiyici - Stéphane Malandrin
