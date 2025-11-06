Instagram Çöktü mü? Instagram Keşfet Neden Açılmıyor?

Milyonlarca kullancısı olan dünyanın en büyük sosyal platformlarından biri olan Instagram'da genel problemler yaşanıyor. Sosyal medyada bazı kullanıcılar Instagram'a girişte sorun yaşadıklarını belirtirken bazıları da keşfette problem yaşadıklarını belirtti.

Yaşanan bu aksaklıklar sonrasında internette 'Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor?' gibi aramalar artarken henüz Instagram tarafından resmi bir açıklama gelmedi.