Instagram Çöktü mü? Instagram Keşfet Neden Açılmıyor?
Sosyal medyada bazı kullanıcıları, Instagram'a girmekte zorluk yaşadıklarını, girebilenler de keşfette sorun yaşadıklarını belirtiyor. Peki Instagram çöktü mü? Global olarak Instagram'da sorun mu var? Bu soruların yanıtı için henüz bir açıklama yapılmadı. Kullanıcıların özellikle X'te yazıkları yorumlara göre Instagram'ın keşfet bölümünde erişim problemleri yaşanıyor.
Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor?
