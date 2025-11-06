onedio
Instagram Çöktü mü? Instagram Keşfet Neden Açılmıyor?

Ali Can YAYCILI
06.11.2025 - 23:01 Son Güncelleme: 06.11.2025 - 23:04

Sosyal medyada bazı kullanıcıları, Instagram'a girmekte zorluk yaşadıklarını, girebilenler de keşfette sorun yaşadıklarını belirtiyor. Peki Instagram çöktü mü? Global olarak Instagram'da sorun mu var? Bu soruların yanıtı için henüz bir açıklama yapılmadı. Kullanıcıların özellikle X'te yazıkları yorumlara göre Instagram'ın keşfet bölümünde erişim problemleri yaşanıyor.

Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor?

Milyonlarca kullancısı olan dünyanın en büyük sosyal platformlarından biri olan Instagram'da genel problemler yaşanıyor. Sosyal medyada bazı kullanıcılar Instagram'a girişte sorun yaşadıklarını belirtirken bazıları da keşfette problem yaşadıklarını belirtti. 

Yaşanan bu aksaklıklar sonrasında internette 'Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor?' gibi aramalar artarken henüz Instagram tarafından resmi bir açıklama gelmedi.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
