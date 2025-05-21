İnsanların Senden Çekinme Sebebini Açık Açık Söylüyoruz!
İnsanlar bazen seni çözemedikleri için, bazen de fazlasıyla çözdükleri için senden çekinir. Kimi ses tonundan etkilenir, kimi tavrından... Ama bir şekilde sen birilerine hep “tehlikeli” gelirsin. Peki bu korkunun sebebi ne? Gerçekten tehdit misin, yoksa sadece fazla güçlü mü? Bu testte verdiğin cevaplara göre insanların senden neden ürktüğünü, hangi yönünün baskın geldiğini ve hangi enerjinin sende ağır bastığını detaylı şekilde açıklayacağız. Üstelik her sonucu üç paragraf hâlinde analiz edip seni sana anlatacağız!
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1. Biri seninle ilk kez tanıştığında genelde ne hisseder?
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2. İnsanların sende en çok çekindiği şey sence ne?
3. Biri sana yalan söylediğinde ne yaparsın?
4. Kendini nasıl korursun?
5. En güçlü yönün nedir?
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6. İnsanlar seni sinirlendirdiğinde…
7. Biri seni eleştirdiğinde tepkin ne olur?
8. Bir ortamda kendini nasıl gösterirsin?
9. Duygularını gizleme konusunda nasılsın?
10. Çevrende seni kıskananlar hakkında ne düşünüyorsun?
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Soğukkanlı Otoritenle Korku Salıyorsun
Zekân ve Sezgilerinle İnsanları Altüst Ediyorsun
Bastırılmış Öfken ve Gücün İnsanları Tedirgin Ediyor
Gizemli Sessizliğinle Korku Yaratıyorsun
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