İnsanların Senden Çekinme Sebebini Açık Açık Söylüyoruz!

Sende birikmiş ve bastırılmış bir yoğunluk var. Bu yoğunluk; duygularını kontrol etme çaban, kolay kolay açılmayan kalbin ve gerektiğinde taşan bir öfkeye dönüşebilen güçlü bir duruşla birleşiyor. İnsanlar bu dengenin kırılma anından çekiniyor. Çünkü sen patladığında her şeyi sarsacak bir enerjiye sahipsin. Senin korkutan yönün, bir anda çok netleşen duruşun. Aniden değişebilen mimiklerin, bir anda yükselen ses tonun ya da doğrudan, filtresiz sözlerin… Bunlar çevrendekilere “Onu fazla zorlamamalıyız” dedirtiyor. Çünkü senin tepkin hesaplanabilir değil; sen içinden geldiği gibi davranınca her şey değişiyor. Ama bu seni tehlikeli değil, gerçek kılıyor. Bu çağda sahici duygulara sahip insanlar korkutucu geliyor. Senin içinde saklı duran volkanın, seni güçlü yapan şey olduğunu bil. İnsanlar senden korkuyor çünkü sen kendine yeten ve yeri geldiğinde her şeyi sıfırdan başlatacak kadar cesur birisin.