İnsanların Senden Çekinme Sebebini Açık Açık Söylüyoruz!

Senin korkutan yanın konuşmalarında değil, suskunluğunda. Çünkü senin gibi içe dönük ama her şeyi fark eden biriyle karşılaşmak çoğu insan için rahatsız edici olabilir. Sen analiz ederken izliyorsun, çözüyorsun, ama bunu yüksek sesle dile getirmiyorsun. Bu da seni adeta “bir şey biliyor ama ne?” havasında bırakıyor. İnsanlar seni tanımakta çok zorlanıyor çünkü sen iç dünyanı duvarların ardında saklıyorsun. Dışarıdan bakıldığında güçlü bir sessizlik, içine bakıldığında ise derin bir karanlık var. Bu karanlık, seni etkileyici ama aynı zamanda ürkütücü biri yapıyor. Çünkü kimse bir sonraki adımını kestiremiyor. Korkulan yanın: Senden gelen sessizlik bazen bir çığlık kadar güçlü. İnsanlar senin duygularını tahmin edemedikçe tedirgin oluyor. Çünkü senin dünyana girebilmek için duvarları değil, sessizliği aşmak gerekiyor. Ve bu da pek çoğunun göze alabileceği bir şey değil.