İnsanlara Tuhaf Gelen Özelliğin Ne?
Herkesin içinde başkalarının “hmm bu biraz tuhaf” dediği bir tarafı vardır. Kimimizin konuşma şekli, kimimizin düşünce tarzı ya da küçük alışkanlıkları çevresindeki insanlara hep garip gelir. Ama işin güzeli, bu tuhaflıklar aslında bizi biz yapan en değerli parçalardır. Bu testte sana birkaç eğlenceli soru soracağız ve senin insanlara en tuhaf gelen özelliğini ortaya çıkaracağız.
Hazırsan başlayalım!
1. Bir ortamda yeni insanlarla tanıştığında ilk yaptığın şey nedir?
2. Biri sana iltifat ettiğinde tepkin nasıl olur?
3. Bir işte sıkıldığında ne yaparsın?
4. Bir arkadaşının moralinin bozuk olduğunu anladığında ne yaparsın?
5. Kalabalık ortamlarda kendini nasıl hissedersin?
6. En çok hangi cümleyi kurarsın?
7. Arkadaşlarınla buluştuğunda genelde rolün nedir?
8. Hayatının bir film olmasını istesen türü ne olurdu?
9. Son olarak, kendini bir kelimeyle anlat desek?
Senin tuhaf gelen özelliğin fazla hayalperestliğin!
Senin tuhaf gelen özelliğin absürtlüğün!
Senin tuhaf gelen özelliğin sessizliğin!
Senin tuhaf gelen özelliğin dramatikliğin!
