İnsanlara Tuhaf Gelen Özelliğin Ne?

30.08.2025 - 13:01

Herkesin içinde başkalarının “hmm bu biraz tuhaf” dediği bir tarafı vardır. Kimimizin konuşma şekli, kimimizin düşünce tarzı ya da küçük alışkanlıkları çevresindeki insanlara hep garip gelir. Ama işin güzeli, bu tuhaflıklar aslında bizi biz yapan en değerli parçalardır. Bu testte sana birkaç eğlenceli soru soracağız ve senin insanlara en tuhaf gelen özelliğini ortaya çıkaracağız. 

Hazırsan başlayalım!

1. Bir ortamda yeni insanlarla tanıştığında ilk yaptığın şey nedir?

2. Biri sana iltifat ettiğinde tepkin nasıl olur?

3. Bir işte sıkıldığında ne yaparsın?

4. Bir arkadaşının moralinin bozuk olduğunu anladığında ne yaparsın?

5. Kalabalık ortamlarda kendini nasıl hissedersin?

6. En çok hangi cümleyi kurarsın?

7. Arkadaşlarınla buluştuğunda genelde rolün nedir?

8. Hayatının bir film olmasını istesen türü ne olurdu?

9. Son olarak, kendini bir kelimeyle anlat desek?

Senin tuhaf gelen özelliğin fazla hayalperestliğin!

Senin aklın hiçbir zaman durmuyor. Her an farklı dünyalara dalabiliyor, bir konudan diğerine sıçrayabiliyorsun. İnsanlar bazen “bu kadar da hayal kurulur mu?” diye şaşırıyor ama bu senin en güzel özelliğin. Farklı bakış açın, yaratıcı fikirlerin ve kendi dünyanda kurduğun düzen seni özel kılıyor. Başkaları garip dese de aslında birçok kişi gizliden gizliye senin hayal gücüne hayran.

Senin tuhaf gelen özelliğin absürtlüğün!

Senin mizah anlayışın ve davranışların herkese uymuyor. Normalde ciddiyet beklenen anlarda bile saçma espriler yapabiliyor, ortamı bambaşka bir hale getirebiliyorsun. İnsanlar bazen “bu nereden çıktı şimdi?” diye bakıyor ama senin absürtlüğün ortamları eğlenceli kılıyor. Bu özellik sayesinde unutulmaz anılar yaratıyorsun.

Senin tuhaf gelen özelliğin sessizliğin!

Senin için susmak bir zayıflık değil, tam tersi bir güç. İnsanlar senin bu sakinliğini bazen garip buluyor çünkü çoğu kişi boşlukta konuşmadan duramıyor. Sen ise gözlem yapmayı, düşünmeyi ve sessizlikten güç almayı seviyorsun. Bu özellik seni derin ve dikkatli biri yapıyor, çoğu kişi fark etmese de sessizliğinle büyük etki bırakıyorsun.

Senin tuhaf gelen özelliğin dramatikliğin!

Sen her şeyi daha büyük, daha yoğun ve daha çarpıcı yaşıyorsun. Küçük bir olayı bile kocaman bir sahneye dönüştürmen insanlara bazen tuhaf gelse de, bu özellik seni çok dikkat çekici yapıyor. Duygularını saklamıyor, içinden geldiği gibi gösteriyorsun. İnsanlar “fazla dramatik” dese de aslında sen hayatı en canlı haliyle yaşıyorsun.

