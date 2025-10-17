onedio
Influencer Evlerinin Olmazsa Olmazları

17.10.2025 - 10:35

Hepimiz sosyal medyada gezerken o mükemmel, ışıl ışıl influencer evlerine hayran kalıyoruz, değil mi? O tertemiz köşeler, her şeyin yerli yerinde oluşu... İtiraf edelim, bazen 'Bunlar nasıl bu kadar düzenli kalıyor?' diye düşünüyoruz. İşte o sır perdesini aralamaya geldik! Bu evler sadece güzel dekorasyon demek değil; aynı zamanda hayatı kolaylaştıran, zamandan tasarruf ettiren akıllıca seçilmiş teknolojik yardımcılar ve pratik ürünlerle dolu. Sadece poz vermek için değil, gerçekten yaşamak için tasarlanmış bu evlerin olmazsa olmazlarını senin için listeledik. 

Hazırsan başlıyoruz👇🏻

1. Robot süpürge

İşten yorgun geldin veya hafta sonu kendine zaman ayırmak istiyorsun, ama evin temizlenmesi gerekiyor. İşte robot süpürge tam burada devreye giriyor ve senin yerin, sessiz sedasız evi süpürüyor. Sen televizyon izlerken veya dışarıda keyif yaparken, o evin her köşesini haritalayıp toz bırakmıyor. Bir lüks değil, zamanını sana geri veren gerçek bir yatırım olarak düşünmelisin. Influencer'lar bu işi biliyor!

2. Islak- kuru süpürge

Diyelim ki yemek yerken bir damla ketçap yere sıçradı ya da mutfakta ufak bir sıvı dökülmesi oldu. Büyük kovayı, bezi çıkarmak yerine bu ıslak kuru süpürge ile anında müdahale edebilirsin. Hem ıslak hem kuru dökülmeleri tek bir hareketle hallettiği için, temizliği erteleme derdini tamamen ortadan kaldırır. Özellikle çocuklu veya evcil hayvanlı evler için inanılmaz pratik bir yardımcıdır.

3. Halka Işık (Ring Light)

'Ben influencer değilim ki,' deme! İyi bir halka ışık, sadece video çekmek için değil; online toplantılarda daha profesyonel görünmek, makyaj yaparken doğru ışığı yakalamak ya da sadece gece okumalarında gözünü yormayacak bir aydınlatma sağlamak için idealdir. Evde oluşturduğun çalışma köşesinin kalitesini anında artırır ve daha enerjik bir görünüm sağlar.

4. Profesyonel Tripod

Tripodlar sadece kamera için değil, telefonunu sabit bir açıda tutmak için de hayat kurtarır. Online derse katılırken, görüntülü konuşma yaparken ya da bir tarif okurken ellerinin serbest kalmasını sağlar.

5. Kahve Makinesi/Espresso Makinesi

Sabah koşturmacasında veya öğle yemeği sonrasında kaliteli bir kahve içmek, günün verimini artırır. Tezgahta az yer kaplayan, şık tasarımlı bu makineler, saniyeler içinde lezzetli bir kahve keyfi sunar. Hem ekonomik hem de her zaman taze çekilmiş kahve içme imkanı sağlar. Evini adeta küçük bir kafeye çevirir.

6. Dekoratif ayna

Boy aynaları sadece giyinirken son halimize bakmak için değil, odaları daha büyük ve aydınlık göstermek için de kullanılır. Odana derinlik katarak küçük alanları bile ferah gösterir. Şık çerçeveli bir ayna, aynı zamanda evin en güçlü dekorasyon parçalarından biridir. Odanın atmosferini tek bir dokunuşla değiştirme gücüne sahiptir.

7. Hava temizleyici

Özellikle kış aylarında kaloriferlerin kuruttuğu havayı nemlendirerek cilt ve solunum sağlığını korumaya yardımcı olur. Hava temizleyici ise polen, toz ve evcil hayvan tüylerini temizleyerek evin havasını tazeler. Bu cihazlar, sadece dekorasyon değil, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için evin vazgeçilmezleridir.

8. Akıllı Tartı

Eğer sağlığına dikkat ediyor ve fit kalmaya çalışıyorsan, bu tartı sadece kilonu söylemekle kalmaz. Kas, yağ ve su oranını ölçerek ilerlemeni detaylı verilerle takip etmeni sağlar. Telefonundaki uygulamayla eşleşerek tüm verilerini kaydeder, böylece motivasyonunu yüksek tutabilirsin. Sağlık yolculuğunda güvenilir bir rehberdir.

9. Dekoratif mumlar

Bir eve girdiğinde hissettiğin ilk şey kokudur. Şık tasarımlı mumlar evine sadece güzel bir koku değil, aynı zamanda sıcak ve davetkar bir atmosfer katar. Özellikle akşam saatlerinde yaktığın mumlar, günün stresini atmana yardımcı olur.

10. Son olarak, dekoratif tepsi ve kitaplar

Sehpanın üzerindeki kumandalar, anahtarlar, peçeteler... Tüm bu küçük dağınıklığı toparlamanın en zarif yolu dekoratif tepsilerdir. Tepsilere eklenen büyük, şık sanat kitapları ise masana anında derinlik ve karakter katar. Bu iki parça, evinin en dağınık köşesini bile anında düzenli ve stil sahibi gösterir.

