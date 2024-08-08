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İlişkinde Beyaz Yalanlara Ne Kadar Yer Veriyorsun?

etiket İlişkinde Beyaz Yalanlara Ne Kadar Yer Veriyorsun?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
08.08.2024 - 22:01

Her ilişkide zaman zaman beyaz yalanlara ihtiyaç duyulduğu anlar olabilir. Önemli olan bunun ne kadar sıklıkta yaşandığı. 🤔 Bakalım sen ilişkinde beyaz yalanlara başvuruyor musun? 👇

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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim 👇

2. Söyle bakalım, bir ilişkide senin için en önemli şey ne?

3. Peki ne kadar kıskançsın?

4. Diyelim ki sevgilinin gitmeni istemediği bir ortama davetlisin ve gitmek istiyorsun. Ne yapardın?

5. Peki ilişkinde daha önce hiç büyük bir yalan söyledin mi?

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6. Eğer gerekseydi, hangi durumun yaşanmaması için yalan söylerdin?

7. Sevgilinin büyük bir yalanını yakalasan ne yaparsın?

8. Sence beyaz yalanlar ilişkiye zarar verir mi?

Beyaz yalan senin için biraz hafif bir tabir! 🙄

Senin ilişkinde kesinlikle gözden geçirmen gereken şeyler var! Beyaz yalan olarak düşündüğün aslında ilişkiye zarar verebilecek büyük yalanlar. Her zaman olmasa da kendini zor durumda hissettiğin an bunu konuşup çözmek yerine yalana başvuruyorsun. Sana tavsiyemiz bir an önce partnerinle sağlıklı bir iletişim kurmaya başla!

Sen bunu yalnızca gerektiğinde kullanıyorsun!

Senin için her ilişkide beyaz yalanlar olabilir. Bazen tartışmamak için bazen de kendini açıklamak istemediğin durumlarda beyaz yalanlara başvurabiliyorsun. Aman dikkat et beyaz yalanlar büyük yalanlara dönüşmesin. Eğer ilişkinde dengeyi bu şekilde sağlayabiliyorsan, seni tebrik ediyoruz!

Senin gibi masumlar kaldı mı ya?

Sen yalan nedir bilmiyorsun bile! Her zaman, her durumda doğruyu söylüyorsun. Bu nedenle daha sağlıklı bir ilişkin var diyebiliriz. Bu dürüstlüğü zaman zaman abartsan da sen busun! Her şekilde şeffaf olmak istiyorsun. Ne diyelim, kolay değil!

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