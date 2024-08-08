İlişkinde Beyaz Yalanlara Ne Kadar Yer Veriyorsun?
İlişkinde Beyaz Yalanlara Ne Kadar Yer Veriyorsun?
Her ilişkide zaman zaman beyaz yalanlara ihtiyaç duyulduğu anlar olabilir. Önemli olan bunun ne kadar sıklıkta yaşandığı. 🤔 Bakalım sen ilişkinde beyaz yalanlara başvuruyor musun? 👇
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim 👇
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2. Söyle bakalım, bir ilişkide senin için en önemli şey ne?
3. Peki ne kadar kıskançsın?
4. Diyelim ki sevgilinin gitmeni istemediği bir ortama davetlisin ve gitmek istiyorsun. Ne yapardın?
5. Peki ilişkinde daha önce hiç büyük bir yalan söyledin mi?
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