İlişkilerinde Tom musun Yoksa Jerry mi?
İlişkilerinde Tom musun Yoksa Jerry mi?
Hayatımızın büyük bir kısmını dolduran ilişkiler, her birimiz için farklı anlamlar taşır. Kimi zaman bir Tom olur, kovalar dururuz; kimi zaman da bir Jerry olur, kaçar dururuz.
İlişkilerinde Tom musun Yoksa Jerry mi?
Haydiiiii!
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1. İlişkilerinde genellikle nasıl bir tutum sergilersin?
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2. Bir tartışma başladığında nasıl tepki verirsin?
3. İlişkilerinde en önemli şey nedir?
4. İlişkinin başlangıcında nasıl bir tavır sergilersin?
5. İlişkilerinde kıskanç mısın?
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6. Bir tartışmada karşındakinin fikrine ne kadar saygı gösterirsin?
7. İstediğin şeyler için ısrarcı olur musun?
8. Son olarak bir ilişkinin uzun süreli olmasını nasıl sağlarsın?
Sen ilişkilerinde Jerry'sin!
Sen ilişkilerinde Tom'sun!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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