İlişkilerinde Tom musun Yoksa Jerry mi?

Tom’sun Sen, aşk ve ilişkilerde adeta bir savaşçı gibi hareket eden, her zaman cesur ve hırslı biri olarak tanınıyorsun. Dominant bir karakterin var ve bu, ilişkilerinde genellikle kontrolü elinde tutmayı tercih ettiğin anlamına geliyor. Seninle birlikte olan kişi, asla sıkıcı bir an yaşamaz çünkü senin için hareket ve aksiyon her şeyden önemli. Zorluklarla karşılaştığında, birçok insanın aksine, çatışmalardan kaçmak yerine doğrudan çözüm arayışına girersin. Bu özelliğin, karşılaştığın problemleri hızlıca çözme yeteneğini geliştirdi ve bu da seni daha güçlü biri yaptı. Ancak bu durum, bazen biraz fazla ısrarcı ve sabırsız olmana neden olabiliyor. Duygusal derinliklerde yüzme yerine, aksiyon dolu bir yaşamı tercih ediyorsun. Bu, senin enerjik ve aktif kişiliğini yansıtıyor. Ancak bu durum, bazen duygusal anlamda biraz yüzeyde kalmana neden olabiliyor. Ancak bu, seni sen yapan özelliklerden biri ve bu yüzden de kimse seni değiştirmeye çalışmamalı. Sonuçta, sen Tom'sun Sen!