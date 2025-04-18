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18 Nisan Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

18 Nisan Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.04.2025 - 20:02

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Yasa dışı hayvan üretim çiftliğine yapılan baskında gözaltına alınanlar tepki gösterdi.

Yasa dışı hayvan üretim çiftliğine yapılan baskında gözaltına alınanlar tepki gösterdi.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde 5 bine yakın kanatlı hayvanın üretildiği yasa dışı çiftliğe operasyon düzenlendi. Beş kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevkleri sırasında isyan etti: “Uyuşturucu baronlarını yakalamıyorlar, civciv baronlarını yakalıyorlar.”

İBB operasyonlarında tutuklanan Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas tahliye edildi.

İBB operasyonlarında tutuklanan Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas tahliye edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturmada tutuklananlar arasında yer alan Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol ile tahliye kararı verildi.

Öte yandan iş insanı Emre Serkan Bayraktar da tahliye edildi. Emre Serkan Bayraktar’ın tahliye sebebi ise mevcut delil durumu, verdiği ifade, soruşturma aşamasında dosya kapsamındaki suç şüphesinin zayıflamış olması.

1 Mayıs adreslerini Kadıköy olarak açıkladılar.

1 Mayıs adreslerini Kadıköy olarak açıkladılar.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, bu yıl Kadıköy'de kutlanması yönünde karar alınan 1 Mayıs programına ilişkin Beşiktaş İskele Meydanı'nda ortak açıklamada  bulundu. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin 1 Mayıs’ta Kadıköy İskele Meydanı’nda olacağı öğrenildi.

Beşiktaş Kulübü'ne "güvensiz ürün" şoku.

Beşiktaş Kulübü'ne "güvensiz ürün" şoku.

Ticaret Bakanlığı, Beşiktaş Kulübü’nün 'Kartal Yuvası' mağazalarında 1.199 liraya satılan bir sweatshirt'le ilgili çarpıcı bir karar aldı. 'Güvensiz' olarak nitelendirilen ürünün satışı yasaklanırken, online mağazalarda stoklarının tükendiği görüldü.

Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı yaşadıklarını anlattı.

Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı yaşadıklarını anlattı.

CHP kayyum atanacağını iddia eden ve bu iddialarını X hesabından paylaşan Rasim Ozan Kütahyalı, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alınmış ve adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Kütahyalı, gözaltı sürecine dair yaşadıklarını EnSonHaber'in YouTube kanalına anlattı. ROK, kendisine dair çeşitli itiraflarda da bulundu.

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Mabel Matiz son günlerde yaşanan olaylara dair "Gök Mavi" isimli bir şarkı yayınladı.

Mabel Matiz son günlerde yaşanan olaylara dair "Gök Mavi" isimli bir şarkı yayınladı.

İmamoğlu süreci, özellikle Mart aynın sonlarında sıcak gündemi oluşturmuş ve İBB Başkanı'nın tutuklanması kararını onaylamayan vatandaşlar, Saraçhane Meydanı'nda toplanıp protesto yürüyüşleri gerçekleştirmişti. 

Mabel Matiz, bu yürüyüşlerden ve halkın direnişinden ilhamla yeni şarkısı 'Gök Mavi'yi yazdı. Matiz'in yeni şarkısı dün gece tüm dijital platformlarda yayınlandı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den yeni açıklama.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den yeni açıklama.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Sözcü TV’ye verilen 10 günlük ekran karartma cezasının ardından kanalın Programlar Koordinatörü İpek Özbey ile buluşmuştu. Özbey ile fotoğrafını paylaştıktan sonra altına gelen yorumlar hakkında Sabah'a verdiği röportajda 'Ben kimseyi ayırmıyorum' dedi.

TFF, yabancı kuralını bir kez daha güncelledi.

TFF, yabancı kuralını bir kez daha güncelledi.

Türk futbolunda en çok değişen ve konuşulan meselelerden biri yabancı kuralıydı. Neredeyse her sezon değişen yabancı kuralı bir kez daha revize edilerek güncellendi. Bu kez yabancı kuralına 23 yaş altı oyuncu kriteri de eklendi. U23 kuralı bir sonraki sezon artarak devam edecek.

Saraçhane eylemlerinde gözaltına alınan gençlerin duruşması öncesi Çağlayan Adliyesi'nden renkli görüntüler.

Saraçhane eylemlerinde gözaltına alınan gençlerin duruşması öncesi Çağlayan Adliyesi'nden renkli görüntüler.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen gözaltı ve tutuklama kararlarının ardından İstanbul’da eylemlerin adresi Saraçhane olmuş ve yüzlerce öğrenci polisin sert müdahalesiyle gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan gençlerine yargılaması Çağlayan Adliyesi’nde devam etti. Duruşmalar öncesinde Çağlayan adeta ablukaya alındı. Çoğu genç 99 kişinin duruşması 3 Ekim’e ertelendi. 

Duruşma öncesi Çağlayan Adliyesi miting ve şenlik yerine çevrildi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, gençlerle voleybol oynadığı anları X hesabından paylaştı.

İstanbul uçağında hareketli dakikalar: Yolcu kara listeye alındı.

İstanbul uçağında hareketli dakikalar: Yolcu kara listeye alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) İstanbul’a sefer yapan uçakta, elektronik sigara içmek isteyen yolcu, tartışma çıkardı. Uyarılara aldırış etmeyen yolcuya polisler müdahale etti. Uçakta sorun çıkaran yolcu, 1 ay süreyle kara listeye alındı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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