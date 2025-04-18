18 Nisan Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Yasa dışı hayvan üretim çiftliğine yapılan baskında gözaltına alınanlar tepki gösterdi.
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İBB operasyonlarında tutuklanan Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas tahliye edildi.
1 Mayıs adreslerini Kadıköy olarak açıkladılar.
Beşiktaş Kulübü'ne "güvensiz ürün" şoku.
Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı yaşadıklarını anlattı.
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Mabel Matiz son günlerde yaşanan olaylara dair "Gök Mavi" isimli bir şarkı yayınladı.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den yeni açıklama.
TFF, yabancı kuralını bir kez daha güncelledi.
Saraçhane eylemlerinde gözaltına alınan gençlerin duruşması öncesi Çağlayan Adliyesi'nden renkli görüntüler.
İstanbul uçağında hareketli dakikalar: Yolcu kara listeye alındı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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