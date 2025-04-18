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Bakanlık Duyurdu: Beşiktaş Kulübü'nün Mağazası Kartal Yuvası’ndaki Çocuk Kıyafeti Piyasadan Toplatılıyor

Bakanlık Duyurdu: Beşiktaş Kulübü'nün Mağazası Kartal Yuvası’ndaki Çocuk Kıyafeti Piyasadan Toplatılıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.04.2025 - 13:57

Ticaret Bakanlığı, Beşiktaş Kulübü’nün 'Kartal Yuvası' mağazalarında 1.199 liraya satılan bir sweatshirt'le ilgili çarpıcı bir karar aldı. 'Güvensiz' olarak nitelendirilen ürünün satışı yasaklanırken, online mağazalarda stoklarının tükendiği görüldü.

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Ticaret Bakanlığı insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ticaret Bakanlığı insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bakanlığın son duyurusunda Beşiktaş Kulübü'nün 'Kartal Yuvası' mağazalarında satılan bir sweatshirt yer aldı. Çocuk giyim bölümünde 1.199 liraya satılan ürünle ilgili dikkat çeken bir karar aldı.

'Beşiktaş Jr Kapüşonlu Sweatshirt' (Barkod No:8698520840811) olarak geçen ürünün satışı yasaklandı. Ayrıca piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Güvensizlik nedeni ise şöyle gösterildi: 'Ts En 14682 Standardı Kısım 3.2.1: 'Küçük çocuk amacı ile giysiler şapka, üst göğüs veya boyun bölgesinde büzme ipi, fonksiyonel kordonlar veya dekoratif kordon içerecek şekilde tasarlanmamalıdır, üretilmemelidir' maddesine aykırılık'

Söz konusu ürünün online mağazalarda tükendiği görüldü. Kartal Yuvası'nın sitesinde "Hepsi satıldı" ibaresi yer alıyor.

Söz konusu ürünün online mağazalarda tükendiği görüldü. Kartal Yuvası'nın sitesinde "Hepsi satıldı" ibaresi yer alıyor.

Ticaret Bakanlığı daha önce TS Club ve Ankaragücü Store'larda satılan ürünler içinde benzer bir karar almıştı. TS Club'larda 'Retro Kapüşonlu Sweat' olarak geçen '17G24s007' seri numaralı ürün ve Ankaragücü Store'larda 'D.Blue Sweat Shirt' olarak satılan ürünün satışı yasaklanmıştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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