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Uçakta Elektronik Sigara İçmek İsteyen Yolcuya Para Cezası: Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Uçaktan İndirildi

Uçakta Elektronik Sigara İçmek İsteyen Yolcuya Para Cezası: Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Uçaktan İndirildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
18.04.2025 - 13:33

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) İstanbul’a sefer yapan uçakta, elektronik sigara içmek isteyen yolcu, tartışma çıkardı. Uyarılara aldırış etmeyen yolcuya polisler müdahale etti. Uçakta sorun çıkaran yolcu,  1 ay süreyle kara listeye alındı.

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Yolcuya ayrıca, para cezası uygulandı.

Yolcuya ayrıca, para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) İstanbul’a sefer yapan AJet’e ait VF-164 sefer sayılı uçakta, kalkışın ardından bir yolcu elektronik sigara içti.

Uçakta elektronik sigara içmenin yasak olduğu belirtilmesine rağmen yolcu uyarıları dikkate almadı. Bunu üzerine Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş hazırlığı yapan pilot, kuleyle telsiz bağlantısı kurarak polis talebinde bulundu.

Uçakta elektronik sigara içmenin yasak olduğu belirtilmesine rağmen yolcu uyarıları dikkate almadı. Bunu üzerine Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş hazırlığı yapan pilot, kuleyle telsiz bağlantısı kurarak polis talebinde bulundu.

Telsiz konuşmalarında, “Efendim uçağa polis rica etmiştik... Uçakta sigara içti efendim... Arka taraflarda oturuyor...” ifadeleri yer aldı. Uçak Sabiha Gökçen Havalimanı’na iner inmez yolcu, polis tarafından uçaktan indirildi. Hakkında tutanak tutulan yolcu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne (SHGM) bildirilirken, havayolu firması tarafından 1 ay süreyle kara listeye alındı.

Ayrıca SHGM, uçak içinde duman çıkaran cihaz veya tütün mamulü kullanan yolculara 19 bin 668 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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