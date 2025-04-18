RTÜK Başkanı Sözcü TV'den İpek Özbey ile Fotoğrafına Gelen Yorumlara Sert Yanıt Verdi!

Sözcü TV İpek Özbey ile fotoğrafı hakkında konuşan Şahin, 'Ben kimseyi ayırmıyorum.' diyerek kendisine tepki ve eleştirel yorumların geldiğini söyledi.

Şahin, 'Tahammülsüzlüğün sınırı aslında o. Ama onların deyimiyle, muhalefet yapan, onlara göre muhalif bir TV'nin yöneticisi, gelip burada RTÜK'te benle görüştükten sonra fotoğraf veriyor, günlerce linç edildi.' diye konuştu.

Şahin, 'Koca koca adamlar diyeceğimiz insanlar, o özgürlük timsali, özgürlük uğruna canını verebileceğini söyleyen gazetecilerin o hanımefendiye nasıl muamele ettiklerini görünce ben üzülüyorum. Demek ki dertleri özgürlük, demokrasi, haber özgürlüğü değil. O hanımefendi ne yapabiliriz diye gelip buraya istişare ediyor. Ben zaman zaman onlara giderim, onlar zaman zaman bize gelir. Ben ayrım yapmam.' dedi.

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