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RTÜK Başkanı Sözcü TV'den İpek Özbey ile Fotoğrafına Gelen Yorumlara Sert Yanıt Verdi!

RTÜK Başkanı Sözcü TV'den İpek Özbey ile Fotoğrafına Gelen Yorumlara Sert Yanıt Verdi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
18.04.2025 - 13:05

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Sözcü TV’ye verilen 10 günlük ekran karartma cezasının ardından kanalın Programlar Koordinatörü İpek Özbey ile buluşmuştu. Özbey ile fotoğrafını paylaştıktan sonra altına gelen yorumlar hakkında Sabah'a verdiği röportajda 'Ben kimseyi ayırmıyorum' dedi.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=Sk3cT...
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RTÜK, Sözcü TV’ye 10 günlük ekran karartma cezası vermişti.

RTÜK, Sözcü TV’ye 10 günlük ekran karartma cezası vermişti.

RTÜK, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestoları yayınlayan Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası vermişti. Ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kanalın Programlar Koordinatörü İpek Özbey’i makamında ağırladı.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmede medya sektörünün genel durumu, yayıncılık etiği ve iletişim alanındaki sorumlulukların detaylı şekilde değerlendirildiğini belirtmişti.

Protesto yayınları nedeniyle RTÜK tarafından cezalandırılan Sözcü TV’nin temsilcisini 'nazik ziyareti' için teşekkürle anan Şahin, tüm medya paydaşlarıyla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini vurgulamıştı.

Sabah'a verdiği röportajda bu fotoğrafın altına gelen yorumlar hakkında konuştu.

Sabah'a verdiği röportajda bu fotoğrafın altına gelen yorumlar hakkında konuştu.

Sözcü TV İpek Özbey ile fotoğrafı hakkında konuşan Şahin, 'Ben kimseyi ayırmıyorum.' diyerek kendisine tepki ve eleştirel yorumların geldiğini söyledi.

Şahin, 'Tahammülsüzlüğün sınırı aslında o. Ama onların deyimiyle, muhalefet yapan, onlara göre muhalif bir TV'nin yöneticisi, gelip burada RTÜK'te benle görüştükten sonra fotoğraf veriyor, günlerce linç edildi.' diye konuştu. 

Şahin, 'Koca koca adamlar diyeceğimiz insanlar, o özgürlük timsali, özgürlük uğruna canını verebileceğini söyleyen gazetecilerin o hanımefendiye nasıl muamele ettiklerini görünce ben üzülüyorum. Demek ki dertleri özgürlük, demokrasi, haber özgürlüğü değil. O hanımefendi ne yapabiliriz diye gelip buraya istişare ediyor. Ben zaman zaman onlara giderim, onlar zaman zaman bize gelir. Ben ayrım yapmam.' dedi.

Yayının tamamını buradan izleyebilirsiniz.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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