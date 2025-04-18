RTÜK Başkanı Sözcü TV'den İpek Özbey ile Fotoğrafına Gelen Yorumlara Sert Yanıt Verdi!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=Sk3cT...
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Sözcü TV’ye verilen 10 günlük ekran karartma cezasının ardından kanalın Programlar Koordinatörü İpek Özbey ile buluşmuştu. Özbey ile fotoğrafını paylaştıktan sonra altına gelen yorumlar hakkında Sabah'a verdiği röportajda 'Ben kimseyi ayırmıyorum' dedi.
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RTÜK, Sözcü TV’ye 10 günlük ekran karartma cezası vermişti.
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Sabah'a verdiği röportajda bu fotoğrafın altına gelen yorumlar hakkında konuştu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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