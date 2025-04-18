18 Nisan Cuma Hutbesi: Rasim Ozan Kütahyalı’nın Gözaltına Alınmasına Neden Olan Olay Cuma Hutbesine Konu Oldu
18 Nisan Cuma hutbesinde Rasim Ozan Kütahyalı’nın da gözaltına alınamasına sebep olan ‘gerçek olmayan haber’ konusu ele alındı. Hutbede, “Zira ister gerçek hayatta isterse dijital mecralarda yalan haberleri yaymak, doğruluğu teyit edilmeyen bilgileri paylaşmak; insanlar arasında fitne ve fesadın ortaya çıkmasına, toplumda huzur ve güven ortamının zedelenmesine sebep olmaktadır” denildi.
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 18 Nisan Cuma günü hutbesi gündemde.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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