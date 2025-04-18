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18 Nisan Cuma Hutbesi: Rasim Ozan Kütahyalı’nın Gözaltına Alınmasına Neden Olan Olay Cuma Hutbesine Konu Oldu

18 Nisan Cuma Hutbesi: Rasim Ozan Kütahyalı’nın Gözaltına Alınmasına Neden Olan Olay Cuma Hutbesine Konu Oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı Rasim Ozan Kütahyalı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.04.2025 - 14:13

18 Nisan Cuma hutbesinde Rasim Ozan Kütahyalı’nın da gözaltına alınamasına sebep olan ‘gerçek olmayan haber’ konusu ele alındı. Hutbede, “Zira ister gerçek hayatta isterse dijital mecralarda yalan haberleri yaymak, doğruluğu teyit edilmeyen bilgileri paylaşmak; insanlar arasında fitne ve fesadın ortaya çıkmasına, toplumda huzur ve güven ortamının zedelenmesine sebep olmaktadır” denildi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 18 Nisan Cuma günü hutbesi gündemde.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 18 Nisan Cuma günü hutbesi gündemde.

Hucurat Suresi temelli olan hutbenin Rasim Ozan Kütahyalı'nın yaptığı skandal manipülasyon sonrasında gelmesi dikkat çekti.

CHP'ye kayyum atanacak iddiasıyla borsanın düşmesine sebep olan Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. 

Diyanet’in 18 Nisan Cuma günü hutbesinde de şu ifadelere yer verildi: 

“Hucurât sûresinde verilen bir diğer mesaj ise, اِنْ جَٓاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ۬ فَتَبَيَّنُٓوا  يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا “Ey iman edenler! Size bir fâsık haber getirirse onun doğruluğunu araştırın…”[i] emridir. Ayet-i kerime, bizleri; yalan haber ve yanıltıcı bilgilere karşı dikkatli olmaya çağırmaktadır. Zira ister gerçek hayatta isterse dijital mecralarda yalan haberleri yaymak, doğruluğu teyit edilmeyen bilgileri paylaşmak; insanlar arasında fitne ve fesadın ortaya çıkmasına, toplumda huzur ve güven ortamının zedelenmesine sebep olmaktadır. Nice insanların hayattan kopmasına, nice yuvaların dağılmasına, nice dostlukların bozulmasına yol açmaktadır. Asla unutmayalım ki, doğruluğundan emin olunmayan bir bilgiyi ve haberi paylaşmak, büyük bir günah, ağır bir vebaldir.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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