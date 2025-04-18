18 Nisan Cuma Hutbesi: Rasim Ozan Kütahyalı’nın Gözaltına Alınmasına Neden Olan Olay Cuma Hutbesine Konu Oldu

Hucurat Suresi temelli olan hutbenin Rasim Ozan Kütahyalı'nın yaptığı skandal manipülasyon sonrasında gelmesi dikkat çekti.

CHP'ye kayyum atanacak iddiasıyla borsanın düşmesine sebep olan Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

Diyanet’in 18 Nisan Cuma günü hutbesinde de şu ifadelere yer verildi:

“Hucurât sûresinde verilen bir diğer mesaj ise, اِنْ جَٓاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ۬ فَتَبَيَّنُٓوا يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا “Ey iman edenler! Size bir fâsık haber getirirse onun doğruluğunu araştırın…”[i] emridir. Ayet-i kerime, bizleri; yalan haber ve yanıltıcı bilgilere karşı dikkatli olmaya çağırmaktadır. Zira ister gerçek hayatta isterse dijital mecralarda yalan haberleri yaymak, doğruluğu teyit edilmeyen bilgileri paylaşmak; insanlar arasında fitne ve fesadın ortaya çıkmasına, toplumda huzur ve güven ortamının zedelenmesine sebep olmaktadır. Nice insanların hayattan kopmasına, nice yuvaların dağılmasına, nice dostlukların bozulmasına yol açmaktadır. Asla unutmayalım ki, doğruluğundan emin olunmayan bir bilgiyi ve haberi paylaşmak, büyük bir günah, ağır bir vebaldir.”